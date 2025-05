Wygląda jak stara Nokia, a potrafi to, co smartfon. Oto najdziwniejszy telefon tego roku

Obecnie nie ma szczegółów dotyczących szczegółowej specyfikacji, ale wiemy, że sprzęt obsłuży łączność komórkową LTE, WiFi oraz Bluetooth. Zabrakło wzmianki o obsłudze 5G, a więc najprawdopodobniej sercem urządzenia będzie starszy lub mniej zaawansowany procesor. Mimo wszystko ma być to smartfon do bardzo podstawowych czynności, a więc nie oczekujemy, że w środku znajdzie się najlepszy czip typu Snapdragon 8 Elite. Na tylnym panelu telefonu mamy pojedynczy aparat 12 Mpix, natomiast z przodu zabraknie modułu do selfie. Całość ma ładować się za pomocą USB-C. Możemy zatem mówić, że jest to połączenie nowoczesnych rozwiązań z klasyką.