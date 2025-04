Zbity ekran czy rysujący się od patrzenia? Apple chciał, żebyś nie musiał wybierać

No właśnie, i tu dochodzimy do sedna sprawy, która dzieli użytkowników od lat. Co jest bardziej irytujące na co dzień? Drobne ryski, które pojawiają się nie wiadomo skąd, łapiąc światło pod odpowiednim kątem, czy może jednak perspektywa pękniętej pajęczynki po niefortunnym upadku? Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo każdy ma inne priorytety i inaczej użytkuje telefon. Jedni noszą go w pustej kieszeni, inni wrzucają do torebki z kluczami.