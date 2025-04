iPhone 17 Air w rękach youtubera. Tak cienkiego iPhone'a jeszcze nie było?

Jednocześnie, ta ekstremalna cienkość natychmiast wzbudziła jego obawy o potencjalne wyginanie – co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że to właśnie Unbox Therapy zasłynął jednym z pierwszych testów wyginania iPhone'a 6 Plus w 2014 r. (#Bendgate). Mimo tych obaw Hilsenteger przyznał, że trudno mu sobie wyobrazić, by ktoś, kto weźmie do ręki model Air, chciał potem kupić jakikolwiek inny wariant z linii iPhone 17.