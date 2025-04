Nowy iPhone będzie niczym MacBook. Ale nie w takim sensie jak myślisz

To oczywiste, że Apple co roku odświeża paletę kolorów swoich smartfonów. Poza standardowymi wersjami takimi jak czerń, biel, tytan (wcześniej złoty) firma co roku dodaje nowe warianty. W przypadku zeszłorocznego iPhone’a 16 Pro był to tytan pustynny - czyli coś w stylu dawnych złotych wariantach. Nowe doniesienia od zaufanego informatora ukrywającego się pod pseudonimem Majin Bu sugerują, że iPhone 17 Pro otrzyma wersję Sky Blue.