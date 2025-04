MacBook Air z m4 - recenzja. Najbardziej opłacalny laptop Apple

Do ładowania komputera można wykorzystać zarówno kabel MagSafe, jak i ładować go poprzez jedno ze złącz USB-C. W przypadku odpowiedniego monitora, takiego jak np. Apple Studio Display, to on może odpowiadać za dostarczanie prądu do komputera, co mi się niezwykle podoba. Dzięki temu kabel z końcówką MagSafe oraz ładowarkę mogłem podczas testów na stałe wrzucić do plecaka.