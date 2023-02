Apple Studio Display ma wiele zalet i jedną wadę. Taką wielkości kota

To, w czym Studio Display bryluje, to odwzorowanie kolorów (Display P3) oraz jasność dochodząca do 600 nitów, co pozwala na odpalanie multimediów w trybie HDR. Matryca typu LCD jest przy tym podświetlona równomiernie (aczkolwiek nie strefowo i nice ma odświeżania ProMotion do 120 Hz, a szkoda). Ma też bardzo dobre kąty patrzenia i nie przekłamuje barw, gdy chcemy pokazać coś drugiej osobie, która nie siedzi na wprost ekranu.