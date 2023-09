Jak zmniejszyć ikony na pulpicie? Prosta instrukcja

Domyślnie system Windows prezentuje ikony w rozmiarze, który projektanci systemu uznali za złoty środek pomiędzy ich wizualną atrakcyjnością a praktycznością w codziennym użytkowaniu. Jednakże każdy z nas ma inne gusta oraz inne potrzeby - jednym dla atrakcyjności wizualnej pasowałoby zmniejszyć ikony na pulpicie, innym (np. ze względu na wady wzroku) łatwiej byłoby się poruszać po pulpicie gdyby miał on większe ikony.



Niezależnie od powodu, umiejętność zmiany - zmniejszenia lub powiększenia - rozmiaru ikon na pulpicie to przydatna umiejętność. W tym poradniku przedstawimy aż dwie metody zmniejszania i powiększania ikon na pulpicie. Co ważniejsze, obie metody działają zarówno w najnowszym systemie Windows 11, jak i w trochę starszym Windows 10.