Windows nie widzi dysku zewnętrznego lub pendrive’a. Co zrobić? Poradnik

Windows nie widzi pendrive bądź dysku zewnętrznego? Pierwsza myśl: uszkodzony dysk. Ale przecież ten działa bez problemu po podłączeniu do innego komputera. Co się dzieje i o co chodzi? Jak sobie z tym poradzić?

Wróćmy do Zarządzania dyskami z poprzedniej części tekstu. Należy przyjrzeć się polu po prawej stronie od prostokąta z niewidocznym dyskiem bądź pendrive’em. Opisuje ono jakie partycje o jakim rozmiarze i jakiego rodzaju są wykorzystane w podłączonej pamięci. Spokojnie, nie musimy wnikliwie uczyć się czym właściwie są te partycje. Interesuje nas tylko jedno: skoro Windows widzi dysk jako sprzęt, przypisał mu też literę, a i tak go nie widać w menedżerze plików – to znaczy, że tych partycji nie ma, są niezrozumiałego dla Windowsa formatu bądź są uszkodzone. Użytkownik zobaczy wówczas komunikat Nieprzydzielone, jak na poniższym zrzucie ekranowym.

To również można łatwo naprawić, ale – niestety – wiąże się to z wymazaniem wszystkich danych w podłączonej pamięci. Jeżeli nie mają one żadnej wartości, przejdźmy od razu do kolejnego akapitu. Jeżeli jednak dane są ważne, trzeba się zastanowić nad dostępnymi możliwościami.



Takiego pendrive’a można spróbować podłączyć do urządzenia z innym systemem operacyjnym. Niewykluczone, że pendrive został sformatowany niestandardowym sposobem na komputerze z unixowym systemem operacyjnym. Na takim komputerze dane z dysku będą odczytane bez najmniejszych kłopotów.



Możliwe jest też skorzystanie z narzędzi do odzyskiwania danych, najlepiej w asyście osoby lepiej obeznanej z zaawansowaną obsługą komputera. Ostatecznym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług firm odzyskujących dane z uszkodzonej pamięci. Warto jednak mieć na uwadze, że ich usługi są zazwyczaj dość drogie. Jeżeli więc nie są to korporacyjne dane o charakterze wrażliwym czy niemal ukończona praca dyplomowa bez istniejącej kopii zapasowej – prawdopodobnie wydatek na odzyskanie danych nie będzie się opłacał.