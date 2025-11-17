Większe pakiety i dwa nowe kraje w Strefie UE. Podziękujesz operatorowi

Ładowanie...

Roaming to jedna z istotniejszych usług w ofercie operatorów telefonii komórkowej, dzięki której możemy korzystać ze swojego numeru poza granicami kraju. Problem w tym, że usługi takie jak połączenia głosowe, wiadomości SMS/MMS i internet mobilny podczas korzystania z roamingu są dodatkowo płatne. Na szczęście w Unii Europejskiej możemy skorzystać z zasady roam like at home.

Dzięki wprowadzonym kilka lat temu przepisom operatorzy zobligowani są do tego, aby nie naliczać nam dodatkowych opłat za połączenia i wiadomości, jeśli okazjonalnie korzystamy z internetu poza granicami Polski na terenie Wspólnoty. Dostajemy też pakiety internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej. Te w przypadku Orange Flex się właśnie zwiększają.

Orange Flex - roaming w 2026

Operator poinformował właśnie swoich użytkowników, że już od 17 grudnia 2025 r. pakiety będą większe niż do tej pory. Ilość transferu do wykorzystania ramach miesiąca rozliczeniowego zależy od tego, z której konkretnie taryfy korzystamy. Są one przy tym wyraźnie większe niż do tej pory, a ich wielkość to dokładnie:

Plan za 35 zł: 12,03 GB (było 10,18 GB);

Plan za 50 zł: 17,18 GB (było 14,54 GB);

Plan za 80 zł: 27,49 GB (było 23,26 GB);

Przewidziano też dodatkowe pakiety dla osób, które aktywują pakiet UNLMTD. Jeśli włączymy go na 7 dni za 15 zł, dostaniemy dodatkowe 5,16 GB (zamiast 4,37 GB). W przypadku pakietów miesięcznych ilość transferu zależy od kwoty: ten za 30 zł daje nam 10,31 GB (było 8,73 GB), a ten za 45 zł - 15,46 GB (było 13,09 GB).

Dostępne są też dodatkowe pakiety danych, które możemy wykupić na terenie Unii Europejskiej. Mogą się one przydać, gdy ten podstawowy się wyczerpie. Dostępne są cztery warianty różniące się liczbą gigabajtów do wykorzystania w roamingu. Ich ceny prezentują się następująco:

Pakiet 1 GB: 5 zł (było 6 zł);

Pakiet 3 GB: 14 zł (było 16 zł);

Pakiet 5 GB: 24 zł (było 26 zł);

Pakiet 10 GB: 45 zł (było 50 zł).

A co z opłatami, jeśli będziemy korzystać z polskiego numeru za granicą na tyle długo, że przestanie nas obowiązywać zasada roam like at home? W takim przypadku cena MMS to 0,00568 zł (było 0,00672 zł), a transmisja danych kosztuje 5,82 zł za GB (było 6,88 zł/GB).

Strefa UE - dwa dodatkowe kraje

Wraz z wejściem w życie nowego cennika usług w roamingu Orange Flex poszerzy się przy okazji lista krajów, które znajdują się w Strefie UE i w których można skorzystać z wyżej opisywanych pakietów. Są nimi Ukraina i Mołdawia, które do tej pory były taryfikowane osobno w ramach Strefy 1.

Warto też pamiętać, że w aplikacji Orange Flex można wykupić również dodatkowe pakiety gigabajtów na kraje spoza Strefy UE. Dostępne są one w atrakcyjnych cenach, w tym od 17 zł za 1 GB w Stanach Zjednoczonych lub od 9 zł za 1 GB w Wielkiej Brytanii.

Pomarańczowy operator przygotował też coś dla osób, które abonamentami Orange Flex nie są. Każdy posiadacz smartfona z obsługą ESIM może zainstalować apkę Orange Flex Travel i wygenerować w niej wirtualną kartę SIM z wybranym pakietem danych w roamingu.

