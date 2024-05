Orange Flex kończy 5 lat. Jak bardzo zmienił polski rynek telekomunikacyjny?

Od lutego 2022 r. do Polski przyjechało dużo obywateli Ukrainy, którzy potrzebowali nowego numeru, co również znalazło czasowe odbicie we wzroście naszej bazy. Chętnie wybierali Flexa ze względu na cyfrowość i obsługę w ich rodzimym języku. Na marginesie mówiąc nasza oferta jest bardzo popularna u obcokrajowców, ale oczywiście największą częścią Orange Flex są polscy użytkownicy, głównie osoby do 35. roku życia, z dużych miast, przeważnie posiadające nowsze modele smartfonów - w połowie to iPhone`y.