Teraz gigabajty już ci nie przepadną. Możesz zachować je na później

Operatorzy sieci komórkowych coraz to bardziej uatrakcyjniają swoje oferty, aby to potencjalni klienci wybrali właśnie ich markę, a nie inną. Pakiety gigabajtów rosną i za mniejsze kwoty jesteśmy dostać większą ilość danych każdego miesiąca, natomiast zdarza się, że jest ich zbyt wiele i nie jesteśmy w stanie wykorzystać całego pakietu. Te nierzadko przepadają, natomiast Orange ma na to bardzo ciekawy sposób - odpalił Sejf GB.