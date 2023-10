Taki był polski internet we wrześniu. Najszybszy internet 5G oferuje jeden operator

Powszechnie wiadomo, że to spośród wielkiej czwórki operatorów - Plus, Play, Orange i T-Mobile, tylko ten pierwszy oferuje prawdziwe 5G, co jasno potwierdzają różne testy i zestawienia. Najnowsze zestawienie RFBenchmark wcale nie ujawnia odmiennych danych. Do stworzenia raportu wykorzystano dane z niemal 600 tys. pomiarów, gdzie ok. 88 tys. wykonano dla technologii 5G, a 453 tys. dla LTE (pozostałe dla starszych).