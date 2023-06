5G od Plusa przyspiesza. Teraz sieć jest tak szybka jak światłowód

Z tym 5G to jest niezłe zamieszanie. Ciągle nie możemy doczekać się aukcji dla operatorów. Kiedy wydawało się, że jesteśmy na ostatniej prostej, Plus ma poważne zastrzeżenia co do jej legalności. Sprawa się komplikuje, bo żebyśmy mogli mówić o prawdziwym 5G potrzebne są pasma dedykowane tej technologii. Te póki co ma Plus, dlatego też właśnie w Plusie internet 5G jest najszybszy.