Excel jasny dla wszystkich. Wielka zmiana, koniec tortur w arkuszach
Koniec z przełączaniem się do bocznego panelu czy wertowaniem dokumentacji. Teraz interpretacja skomplikowanego równania odbywa się tam, gdzie wpisujesz dane, czyli dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz.
To prawdziwe wybawienie dla wszystkich, którzy kiedykolwiek utknęli w niezrozumiałej złożoności XLOOKUP-ów czy zagnieżdżonych JEŻELI. Copilot nie tylko objaśni co robi poszczególny fragment formuły, ale i zrobi to w kontekście aktualnych wartości komórek. Twój arkusz zamiast tajemniczego labiryntu staje się czytelną mapą – z legendą i drogowskazami.
Wyjaśnienia w miejscu pracy. Oczywiście chodzi o arkusz
Dotychczas by zrozumieć formułę trzeba było klikać w komórkę, otwierać chat Copilota lub wertować dokumentację Excela czy szukać pomocy w wyszukiwarce internetowej. Tymczasem od teraz momencie zaznaczenia komórki z formułą przy jej boku pojawia się ikona Copilota. Jedno kliknięcie, wybór Wyjaśnij tę formułę i… voilà - objaśnienie w formie czytelnej karty tuż obok analizowanych danych.
Czytaj też:
Dla osób ceniących płynność pracy to prawdziwe błogosławieństwo. Nie ma już potrzeby gubienia się między zakładkami czy tracenia uwagi na przepisywanie fragmentów formuł.
Krok po kroku - jak to działa
Zaznacz komórkę z dowolną, poprawną formułą.
- Obok pojawi się ikona Copilota - kliknij ją.
- Z rozwijanego menu wybierz Wyjaśnij tę formułę.
- Natychmiast otrzymujesz rozbicie formuły na etapy: od celów, przez poszczególne funkcje, aż po ostateczny wynik.
- Jeśli temat wymaga głębszej dyskusji, możesz kliknąć Czat z Copilotem i kontynuować rozmowę w panelu bocznym.
Cały proces zajmuje dosłownie kilka sekund i odbywa się bez odrywania wzroku od arkusza. W sytuacji, gdy boczny panel czatu jest już otwarty, wyjaśnienie pojawi się tam, by nie mnożyć paneli. To podejście utrzymuje porządek w interfejsie i pozwala skupić się na analizie.
Elastyczność dzięki kontekstowym wyjaśnieniom
Główną siłą nowego rozwiązania jest kontekstowość. Copilot nie podaje suchych definicji, ale tłumaczy działanie formuły na podstawie rzeczywistych danych z twojego arkusza. Oznacza to, że wartości odwołań, zakresy czy wyniki zaprezentowane są wprost tam, gdzie ich używasz.
Dzięki temu łatwiej zweryfikować, czy formuła zadziała zgodnie z twoimi założeniami. Nie musisz już zastanawiać się, czy zakres $L$4:$L$7 na pewno odnosi się do właściwych komórek - Copilot pokaże przykłady wartości i obliczy wynik na żywo. To ogromne ułatwienie zwłaszcza przy analizach finansowych czy raportach sprzedaży, gdzie precyzja ma kluczowe znaczenie.
Uniwersalność działania -od prostych dodawań po skomplikowane tablice
Nie ma tu żadnych ograniczeń - Copilot zrozumie każdą formułę, od prostych SUMA() po skomplikowane obliczenia z wykorzystaniem funkcji tablicowych czy zagnieżdżonych JEŻELI. Nawet jeśli w formule pojawiają się indeksowane odwołania, operacje tekstowe czy logiczne zagnieżdżenia narzędzie poradzi sobie z ich wytłumaczeniem.
Explain Formula jest już dostępne w fazie wczesnego wdrożenia dla użytkowników Excela na Windowsie i w wersji webowej. Microsoft zapowiada, że funkcja stopniowo dotrze do wszystkich abonentów Microsoft 365 i do pozostałych wersji aplikacji Excel, w tym dla Maca, iPhone’a, iPada i urządzeń bazujących na Androidzie.
*Zdjęcie otwierające: JarTee / Shutterstock.com