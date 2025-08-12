Excel jasny dla wszystkich. Wielka zmiana, koniec tortur w arkuszach

Ładowanie...

To prawdziwe wybawienie dla wszystkich, którzy kiedykolwiek utknęli w niezrozumiałej złożoności XLOOKUP-ów czy zagnieżdżonych JEŻELI. Copilot nie tylko objaśni co robi poszczególny fragment formuły, ale i zrobi to w kontekście aktualnych wartości komórek. Twój arkusz zamiast tajemniczego labiryntu staje się czytelną mapą – z legendą i drogowskazami.

REKLAMA

Wyjaśnienia w miejscu pracy. Oczywiście chodzi o arkusz

Dotychczas by zrozumieć formułę trzeba było klikać w komórkę, otwierać chat Copilota lub wertować dokumentację Excela czy szukać pomocy w wyszukiwarce internetowej. Tymczasem od teraz momencie zaznaczenia komórki z formułą przy jej boku pojawia się ikona Copilota. Jedno kliknięcie, wybór Wyjaśnij tę formułę i… voilà - objaśnienie w formie czytelnej karty tuż obok analizowanych danych.

Czytaj też:

Dla osób ceniących płynność pracy to prawdziwe błogosławieństwo. Nie ma już potrzeby gubienia się między zakładkami czy tracenia uwagi na przepisywanie fragmentów formuł.

Krok po kroku - jak to działa

Copilot kontekstowo wyjaśnia jak działa zaznaczona formuła

Zaznacz komórkę z dowolną, poprawną formułą.

Obok pojawi się ikona Copilota - kliknij ją. Z rozwijanego menu wybierz Wyjaśnij tę formułę. Natychmiast otrzymujesz rozbicie formuły na etapy: od celów, przez poszczególne funkcje, aż po ostateczny wynik. Jeśli temat wymaga głębszej dyskusji, możesz kliknąć Czat z Copilotem i kontynuować rozmowę w panelu bocznym.

Cały proces zajmuje dosłownie kilka sekund i odbywa się bez odrywania wzroku od arkusza. W sytuacji, gdy boczny panel czatu jest już otwarty, wyjaśnienie pojawi się tam, by nie mnożyć paneli. To podejście utrzymuje porządek w interfejsie i pozwala skupić się na analizie.

Elastyczność dzięki kontekstowym wyjaśnieniom

Główną siłą nowego rozwiązania jest kontekstowość. Copilot nie podaje suchych definicji, ale tłumaczy działanie formuły na podstawie rzeczywistych danych z twojego arkusza. Oznacza to, że wartości odwołań, zakresy czy wyniki zaprezentowane są wprost tam, gdzie ich używasz.

Dzięki temu łatwiej zweryfikować, czy formuła zadziała zgodnie z twoimi założeniami. Nie musisz już zastanawiać się, czy zakres $L$4:$L$7 na pewno odnosi się do właściwych komórek - Copilot pokaże przykłady wartości i obliczy wynik na żywo. To ogromne ułatwienie zwłaszcza przy analizach finansowych czy raportach sprzedaży, gdzie precyzja ma kluczowe znaczenie.

Uniwersalność działania -od prostych dodawań po skomplikowane tablice

Nie ma tu żadnych ograniczeń - Copilot zrozumie każdą formułę, od prostych SUMA() po skomplikowane obliczenia z wykorzystaniem funkcji tablicowych czy zagnieżdżonych JEŻELI. Nawet jeśli w formule pojawiają się indeksowane odwołania, operacje tekstowe czy logiczne zagnieżdżenia narzędzie poradzi sobie z ich wytłumaczeniem.

REKLAMA

Explain Formula jest już dostępne w fazie wczesnego wdrożenia dla użytkowników Excela na Windowsie i w wersji webowej. Microsoft zapowiada, że funkcja stopniowo dotrze do wszystkich abonentów Microsoft 365 i do pozostałych wersji aplikacji Excel, w tym dla Maca, iPhone’a, iPada i urządzeń bazujących na Androidzie.

*Zdjęcie otwierające: JarTee / Shutterstock.com

REKLAMA

Maciej Gajewski 12.08.2025 16:13

Ładowanie...