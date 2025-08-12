/
Tyle lat czekania, tak małe zmiany. Apple to jednak stan umysłu

Apple kazał czekać fanom tyle lat na nowy sprzęt, a zamierza wypuścić nowy model praktycznie bez większych zmian. Można powiedzieć, że gigant z Cupertino to stan umysłu, którego my zwykli śmiertelnicy nie rozumiemy. 

Albert Żurek
Apple Watch 3 ultra to żart
Chodzi o jeden szczególny sprzęt: Apple Watch Ultra 3. generacji, który ma zostać pokazany za mniej niż miesiąc, wraz z serią iPhone 17 i Apple Watch 11. Nowe wydanie najpotężniejszego zegarka Apple’a zostało ujawnione przez… testową wersję systemu iOS 26. Wygląda jednak na to, że nie ma po co czekać. Zmian będzie jak na lekarstwo.

Tyle czekania po nic. Apple Watch Ultra 3. generacji rozczaruje

Apple Watcha Ultra 2 miał swoją premierę w 2023 r., wraz z telefonami iPhone 15 i zegarkami Apple Watch 8. Rok później Apple wprowadził lekko odświeżone wydanie urządzenia w nowej, czarnej wersji kolorystycznej. Sprzęt jednak nie przyniósł żadnych istotnych zmian w specyfikacji i możliwościach.

W przypadku Apple Watcha 3 nowości będą, ale bardzo nieznaczne. Bynajmniej nie będą to ważne opcje, które sprawią, że na pierwszy rzut oka będziemy wiedzieć, że mamy do czynienia z lepszym modelem. Jeśli przeciek się potwierdzi, nowy model ma mieć ekran o trochę większej rozdzielczości 422 x 514 pikseli. W Apple Watch Ultra 2. było to 410 x 502 pikseli, a więc różnica jest praktycznie zerowa. 

Jest szansa, że sprzęt może mieć trochę mniejsze obramowanie wokół nowego wyświetlacza, ale większych nowości nie powinniśmy oczekiwać. Plotki nie obejmują informacji o powiększeniu się obudowy zegarka. Obecny Watch Ultra i tak jest naprawdę dużym sprzętem o kopercie mierzącej 49 mm.

Co wiemy na temat wydajności Apple Watcha Ultra 3? Ten tak jak każda nowa generacja zegarków Apple będzie działać na nowym czipie. Obecna seria Watch 10 działa pod kontrolą układu S10, a więc Watch Ultra 3 powinien zaoferować S11. Identyczne rozwiązanie ma trafić do zwykłego Apple Watcha 11. Mark Gurman już w ubiegłym roku doniósł, że Apple bada możliwość wprowadzenia łączności satelitarnej w kolejnej wersji Watcha Ultra. 

Producent dysponuje odpowiednią technologią do wdrożenia takiej funkcji - wszystkie iPhone’y od wielu lat wspierają przecież opcję łączności z satelitami. Wprowadzenie tego w Apple Watchu Ultra 3 byłoby zdecydowanie największą nowością, choć z perspektywy nas, Polaków, nie będzie to miało większego znaczenia. W kraju nad Wisłą i tak nie możemy skorzystać z żadnej formy łączności satelitarnej w iPhone - ani do wzywania pomocy, ani do wysyłania wiadomości w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej.

Wcześniejsze raporty wskazywały na to, że Apple Watch Ultra 3 mógłby być pierwszym zegarkiem producenta wspierającym łączność 5G. Dotychczasowe sprzęty oferują co najwyżej możliwość połączenia się z LTE. 

W nowej generacji najlepszego zegarka Apple powinien pojawić się też ulepszony czujnik mierzący tętno, natlenienie krwi, temperatury i pracy serca. Rozwiązanie najprawdopodobniej trafi także do zwykłego Apple Watcha 11, ale to nic rewolucyjnego. Liczni informatorzy również wskazywali na możliwość wprowadzenia funkcji monitorowania ciśnienia krwi (tak jak to robi np. Huawei Watch D2) oraz sprawdzenie poziomu glukozy we krwi. Debiut tych opcji nie jest jednak pewny, ponieważ Apple miał mieć problemy z dokładnością.

Innymi słowy, nowy najdroższy zegarek giganta z Cupertino wprowadzi naprawdę nieznaczne zmiany. Mimo tego Apple będzie oczekiwał, że zapłacimy za niego 4000 zł.

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
12.08.2025 20:48
