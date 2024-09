Huawei Watch D2 - pierwsze wrażenia. Zmierzyłem nim ciśnienie i biorę się za swoje zdrowie

To procedura medyczna, więc ma ściśle określone zasady. Przez co najmniej 24 godziny wykonuje się co najmniej 20 pomiarów, w tym co najmniej 7 w ciągu nocy. W ciągu dnia mierzenie odbywa się albo co 15 albo co 30 minut, trzeba to sobie ustawić. Dostajemy przypomnienie, że zaraz będzie pomiar i mamy 8 sekund na przygotowanie się do niego, czyli należy usiąść prosto, kolana pod kątem 90 stopni, stopy na podłodze, a ręka z zegarkiem ma być w górze na wysokości serca. W nocy pomiary dokonywane są automatycznie. Jeżeli jakiś pomiar zostanie pominięty, to można uruchomić go ręcznie. Jako ciekawostkę dodam, że tak naprawdę możecie robić pomiar na stojąco czy leżąco i też będzie dobrze, nie ruszajcie się jednak podczas niego.