Chciałbym, by mój iPad tak potrafił. Huawei MatePad 12 X PaperMatte - pierwsze wrażenia

Pojemność akumulatora to aż 10 100 mAh. Tablet oferuje do 14 godzin odtwarzania lokalnych filmów. Dla osób, które spędzają dużo czasu na przeglądaniu Internetu, MatePad 12 X zapewnia do 12 godzin nieprzerwanego surfowania. Jednym z kluczowych atutów Huawei MatePad 12 X jest technologia szybkiego ładowania o mocy 66 W. Dzięki niej tablet można naładować do pełna w zaledwie 80 minut, co jest wygodne dla osób prowadzących intensywny tryb życia.