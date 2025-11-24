Ładowanie...

Od sprawdzonych LED-ów po zaawansowane QLED-y z odświeżaniem 144 Hz - w tym przedziale cenowym znajdziesz zarówno solidne 55-calowce, jak i większe 65-calowe ekrany, które jeszcze kilka lat temu byłyby nieosiągalne w tej kwocie.

Przygotowaliśmy dla was kompleksowy przegląd najciekawszych propozycji dostępnych aktualnie w polskich sklepach. Sprawdzimy, co oferują najpopularniejsze marki i na co zwrócić uwagę przy wyborze telewizora w tym segmencie cenowym.

Na co zwrócić uwagę kupując telewizor do 3500 zł?

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli to warto określić kilka kluczowych parametrów, które powinny kierować twoim wyborem. Przede wszystkim - rozdzielczość 4K to dziś absolutne minimum, które spokojnie znajdziesz w tym budżecie. Znacznie ważniejsza jest jednak technologia matrycy i jakość przetwarzania obrazu.

W przedziale do 3500 złotych dominują trzy główne typy paneli: klasyczne LED z podświetleniem Direct LED lub Edge LED, zaawansowane QLED wykorzystujące kropki kwantowe oraz - w niższych przekątnych - mini LED z precyzyjnym strefowym podświetleniem. Każda z tych technologii ma swoje mocne strony. QLED-y oferują znacznie szerszą paletę barw i lepsze nasycenie kolorów niż podstawowe LED-y, zachowując przy tym przyzwoitą jasność. Mini LED z kolei zapewnia najlepszy kontrast dzięki setkom stref lokalnego wygaszania, co jest szczególnie widoczne w ciemnych scenach filmowych.

Dla graczy kluczowe będą parametry takie jak częstotliwość odświeżania (idealnie 120 Hz lub więcej), obsługa VRR (Variable Refresh Rate) eliminująca rozrywanie obrazu oraz ALLM (Auto Low Latency Mode) automatycznie przełączający telewizor w tryb niskich opóźnień. Warto też sprawdzić liczbę portów HDMI 2.1 - jeśli planujesz podłączyć konsolę nowej generacji lub peceta do grania to przynajmniej jeden taki port jest niezbędny do pełnego wykorzystania możliwości sprzętu.

Sharp 65HR8765E - nowość z dawką AI

Sharp 65HR8765E

Sharp 65HR8765E to najnowsza propozycja japońskiego producenta, dostępna w cenie około 3300 złotych. Jest wyposażony w matrycę QLED z rozdzielczością 4K i odświeżaniem 144 Hz i procesor obrazu AQUOS AI UltraClear Video. Będący częścią układu system AI analizuje sceny w czasie rzeczywistym, rozpoznając twarze, krajobrazy czy dynamiczne sekwencje akcji, i optymalizuje kontrast, jasność oraz nasycenie kolorów odpowiednio do rodzaju materiału.

Sharp 65HR8765E

Jednym z najciekawszych wyróżników jest obsługa Dolby Vision IQ - zaawansowanej wersji Dolby Vision, która uwzględnia nie tylko metadane zawarte w materiale źródłowym, ale także rzeczywiste warunki oświetleniowe w pomieszczeniu. W praktyce oznacza to, że obraz HDR będzie wyglądał optymalnie zarówno w ciemnym pokoju wieczorem, jak i w jasnym salonie w słoneczne popołudnie.

System audio to współpraca z Harman/Kardon - konfiguracja 2×12 W z Dolby Atmos i DTS:X zapewnia przestrzenny dźwięk o jakości przewyższającej standardowe rozwiązania wbudowane. Na dodatek do telewizora można dokupić rozszerzenie audio w postaci bezprzewodowego subwoofera i głośników surround - mowa o systemie AQUOS Wireless Surround. Oprócz tego odświeżanie 144 Hz, cztery porty HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium oraz pełen zestaw funkcji gamingowych (VRR, ALLM) sprawiają, że HR8765E to kompleksowe narzędzie zarówno dla kinomanów, jak i graczy.

W zestawie znajdziemy pilot solarny z wbudowanym mikrofonem do obsługi Asystenta Google. Konstrukcja z użyciem aluminium w kluczowych elementach obudowy dodaje telewizorowi charakteru premium, odróżniając go od plastikowych konkurentów. Całość pracuje pod kontrolą Google TV.

Samsung QE65Q7FAAU - wielki ekran w małej cenie

Samsung QE65Q7FAAU

Jeśli szukasz dużego ekranu w rozsądnej cenie to Samsung QE65Q7FAAU to propozycja godna uwagi. Za około 2500-2900 złotych otrzymujesz pełnowymiarowy 65-calowy panel QLED z rozdzielczością 4K i systemem Tizen, który od lat pozostaje jednym z najlepiej zoptymalizowanych środowisk Smart TV na rynku.

Model ten wykorzystuje technologię Quantum Dot co w praktyce oznacza znacznie szerszą gamę barw niż w przypadku klasycznych LED-ów. Procesor AI Q4 analizuje obraz w czasie rzeczywistym, poprawiając jego ostrość i skalując treści do poziomu zbliżonego do 4K. System dźwiękowy obsługuje Dolby Atmos, choć przy mocy 20 W nie należy oczekiwać cudów - to raczej zachęta do dokupienia soundbara.

Samsung QE65Q7FAAU

Telewizor oferuje częstotliwość odświeżania 60 Hz, co wystarcza do oglądania filmów i seriali, ale może być ograniczeniem dla najbardziej wymagających graczy. Z drugiej strony - przy tej przekątnej i cenie Samsung Q7FAAU to jedna z najlepszych opcji dla rodzin szukających kinowego ekranu do salonu bez wydawania fortuny. Warto też zwrócić uwagę na obsługę funkcji Q-Symphony, która pozwala na synchronizację dźwięku telewizora z soundbarami Samsunga, tworząc spójny system audio.

Sharp 65GR8765E - gamingowy gigant z dźwiękiem Harman/Kardon

Sharp 65GR8765E

Wśród 65-calowych propozycji premium w tym przedziale to nie sposób pominąć Sharpa 65GR8765E z Google TV, który kosztuje około 3500 złotych i oferuje zestaw funkcji godny znacznie droższych modeli. To telewizor QLED z odświeżaniem 144 Hz, co czyni go idealnym wyborem dla graczy PC i właścicieli konsol nowej generacji.

Technologia Quantum Dot w połączeniu z procesorem AQUOS AI UltraClear Video zapewnia szeroką paletę barw i inteligentne przetwarzanie obrazu. Obsługa Dolby Vision IQ to rzadkość w tym segmencie - system ten dynamicznie dostosowuje parametry HDR do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu, dzięki czemu obraz zawsze wygląda optymalnie, niezależnie od pory dnia. Jasność na poziomie 450-500 nitów to standard dla tej klasy, wystarczający do oglądania w umiarkowanie oświetlonych pomieszczeniach.

Sharp 65GR8765E

Szczególną uwagę warto zwrócić na system audio - współpraca z Harman/Kardon zaowocowała konfiguracją 2×12 W z obsługą Dolby Atmos i DTS:X. To znacznie bardziej rozbudowane rozwiązanie niż w większości konkurentów, oferujące głębszy bas i lepszą przestrzenność dźwięku. Jakby tego było mało to do tego telewizora można dokupić rozszerzenie audio w postaci bezprzewodowego subwoofera i głośników surround - czyli system AQUOS Wireless Surround. Oprócz tego w zestawie znajdziemy pilot solarny, który eliminuje konieczność wymiany baterii - to ekologiczny dodatek, który docenią zwolennicy zrównoważonych rozwiązań.

Dla graczy Sharp przygotował komplet funkcji: AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM oraz cztery porty HDMI 2.1, z czego dwa obsługują pełne 4K przy 144 Hz. Input lag na poziomie około 10 ms jest akceptowalny dla większości graczy, choć zawodowcy e-sportowi mogą szukać czegoś szybszego. Matryca VA zapewnia doskonały kontrast dynamiczny (1 000 000:1).

Hisense 55E7NQ Pro - QLED z pełnym podświetleniem

Hisense 55E7NQ Pro

Dla osób preferujących przekątną 55 cali i ceniących sobie zaawansowane funkcje obrazu, Hisense 55E7NQ Pro to propozycja trudna do przebicia w cenie około 2200-2500 złotych. Model ten wykorzystuje matrycę QLED z technologią Full Array Local Dimming, co oznacza strefowe podświetlenie zapewniające lepszy kontrast i głębszą czerń niż w standardowych LED-ach.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz w połączeniu z Game Mode Pro czyni ten telewizor dobrym wyborem dla graczy. Obsługa wszystkich kluczowych formatów HDR - Dolby Vision, HDR10+, HDR10+ Adaptive i HLG - gwarantuje szeroką kompatybilność z różnymi źródłami treści. Jasność rzędu 600 nitów (w zależności od warunków testowych) to solidny wynik, który sprawdzi się nawet w jaśniejszych pomieszczeniach.

Hisense 55E7NQ Pro

System Vidaa U7 to autorskie rozwiązanie Hisense’a, które w ostatnich latach znacząco się rozwinęło. Interfejs jest responsywny, a dostęp do popularnych platform streamingowych (Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube) realizowany jest przez dedykowane przyciski na pilocie. Dźwięk Dolby Atmos z głośników o mocy 40 W zapewnia przyzwoitą jakość audio bez konieczności natychmiastowego dokupowania soundbara.

Złącza HDMI 2.1 z obsługą VRR i ALLM sprawiają, że Hisense E7NQ Pro jest w pełni przygotowany na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X. To uniwersalny telewizor, który spisze się równie dobrze podczas oglądania filmów, meczów sportowych, jak i intensywnych sesji gamingowych.

Samsung UE55DU7172 - podstawy podstaw, ale w niskiej cenie

Samsung UE55DU7172

Jeśli twój budżet jest bardziej ograniczony lub po prostu nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji gamingowych to Samsung UE55DU7172 to solidna, sprawdzona opcja za około 1600-1900 złotych. To 55-calowy telewizor LED z rozdzielczością 4K, procesorem Crystal 4K i systemem Smart TV Tizen.

Mimo że to model bazowy w ofercie Samsunga to nie brakuje mu kluczowych funkcji. Procesor Crystal poprawia szczegółowość obrazu i skaluje treści HD do 4K, choć oczywiście nie można oczekiwać cudów przy materiale o niskiej jakości źródłowej. Obsługa HDR10+ zapewnia poprawioną dynamikę obrazu, a częstotliwość odświeżania 60 Hz wystarcza do codziennego oglądania telewizji i filmów.

Samsung UE55DU7172

System Tizen to jedna z najmocniejszych stron tego modelu - działa płynnie nawet na słabszych procesorach, a dostęp do aplikacji jest prosty i intuicyjny. Trzy porty HDMI i obsługa eARC pozwalają na podłączenie zewnętrznych urządzeń i soundbara. To świetny wybór dla osób, które cenią przede wszystkim prostotę, lubią markę Samsubg i nie chcą przepłacać za funkcje, których i tak nie będą używać.

Warto podkreślić, że DU7172 to telewizor dla wszystkich - od młodszych widzów oglądających seriale animowane po starsze pokolenie korzystające głównie z telewizji linearnej. Prosty interfejs, rozsądna cena i dobra jakość obrazu jak na segment budżetowy sprawiają, że to jeden z najczęściej wybieranych modeli na polskim rynku.

TCL 65C6K - Mini LED w przystępnej cenie

TCL 65C6K

TCL konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku telewizorów oferujących topowe technologie w przystępnych cenach. Model 65C6K, dostępny za około 3300-3700 złotych, to przyzwoity przykład tej strategii. Wykorzystuje on technologię QD-Mini LED łączącą zalety Quantum Dot (szeroka paleta barw) z precyzyjnym strefowym podświetleniem mini LED.

Rozdzielczość 4K z częstotliwością odświeżania natywnie 120 Hz (z możliwością działania w trybie FHD przy 288 Hz) oraz obraz HDR w formatach HDR10+, Dolby Vision i IMAX Enhanced - to pakiet godny telewizorów z wyższej półki. Jasność szczytowa dochodzi do 2600 cd/m², co jest imponującym wynikiem, pozwalającym na efektowne wyświetlanie treści HDR nawet w bardzo jasno oświetlonych pomieszczeniach.

TCL 65C6K

System Google TV zapewnia dostęp do szerokiej biblioteki aplikacji i płynną integrację z ekosystemem Google. Procesor AiPQ Pro z funkcjami AI poprawia jakość obrazu, analizując treści i optymalizując ustawienia w czasie rzeczywistym. Dla graczy TCL przygotował komplet funkcji: AMD FreeSync, VRR, ALLM oraz cztery porty HDMI, w tym pełne wsparcie HDMI 2.1.

Warto jednak pamiętać, że C6K to model pozycjonowany jako średnio-zaawansowany - nie znajdziemy tu najszybszych procesorów ani najbardziej wyrafinowanych algorytmów upscalingu. Mimo to stosunek ceny do możliwości jest bardzo korzystny, szczególnie dla osób ceniących jasny, kontrastowy obraz i wszechstronność zastosowań.

Philips 55PUS8919 - Ambilight i procesor P5

Philips 55PUS8919

Philips od lat wyróżnia się na rynku dzięki autorskiej technologii Ambilight, która rozszerza obraz poza krawędzie ekranu poprzez inteligentne podświetlenie ścian. Model 55PUS8919, dostępny za około 2200-2900 złotych, to dobry moment by się przekonać jak ta funkcja wzbogaca wrażenia z oglądania.

55-calowy panel LED z rozdzielczością 4K i odświeżaniem do 144 Hz (w trybie gier z VRR) obsługuje wszystkie kluczowe formaty HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG. Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor Philips P5 Perfect Picture, który analizuje i optymalizuje każdą klatkę pod kątem kontrastu, kolorów, ostrości i płynności ruchu. System ten działa szczególnie skutecznie przy materiale sportowym, eliminując smużenie i rozmycia przy szybkich ruchach.

Philips 55PUS8919

Ambilight 3-stronny (z trzech stron telewizora) to funkcja, którą albo się kocha, albo ignoruje, ale niewątpliwie dodaje ona unikalnego charakteru całemu doświadczeniu oglądania. Szczególnie efektownie prezentuje się w ciemnych pomieszczeniach podczas seansów filmowych, tworząc atmosferę mini-kina domowego. Podświetlenie synchronizuje się z kolorami na ekranie, rozszerzając pole widzenia i redukując zmęczenie oczu podczas długich sesji.

System audio z czterech głośników o łącznej mocy 40 W obsługuje Dolby Atmos i DTS:X, zapewniając przestrzenny dźwięk bez konieczności dokupowania dodatkowego sprzętu. System Titan OS zastępujący dotychczasowy Android TV jest responsywny i oferuje dostęp do wszystkich popularnych platform streamingowych.

Dla graczy dostępne są cztery porty HDMI (w tym HDMI 2.1), AMD FreeSync Premium oraz dedykowany tryb gier automatycznie redukujący opóźnienia. To świetny uniwersalny telewizor, który sprawdzi się zarówno w codziennym oglądaniu, jak i podczas gamingowych maratonów.

Sharp 65FQ8EG - aluminiowa elegancja i moc dźwięku

Sharp 65FQ8EG

Jeśli zależy ci na designie premium i najlepszej jakości audio w tej półce cenowej to Sharp 65FQ8EG za około 3400-3700 złotych to propozycja godna rozważenia. To model z serii FQ, która reprezentuje topową linię Sharp w segmencie konsumenckim.

Konstrukcja Full Aluminium Slim Frameless to nie tylko kwestia estetyki - aluminiowa obudowa jest sztywniejsza i lepiej odprowadza ciepło niż plastikowe rozwiązania konkurencji. Smukłe ramki praktycznie znikają podczas oglądania, koncentrując uwagę na obrazie. 65-calowa matryca QLED VA 10-bit (8-bit + FRC) z częstotliwością odświeżania 144 Hz zapewnia szeroką paletę barw i dobry kontrast statyczny (5500:1). Nad wszystkim czuwa AI, która w czasie rzeczywistym przetwarza obraz optymalizując kontrast, jasność i nasycenie kolorów, dopasowując je do rodzaju aktualnie wyświetlanej treści.

Sharp 65FQ8EG

Największą przewagą FQ8EG nad tańszymi modelami Sharp jest system audio - konfiguracja 2×15 W (łącznie 30 W) i możliwością rozbudowy o bezprzewodowy subwoofer i głośniki tylne AQUOS Wireless Surround. Współpraca z Harman/Kardon zaowocowała jednym z najlepszych wbudowanych systemów dźwiękowych w tym przedziale cenowym. Obsługa Dolby Atmos, DTS:X i DTS Virtual:X sprawia, że telewizor ten może z powodzeniem zastąpić podstawowy soundbar. Jakość obrazu reprezentuje tu wysoki poziom, z jasnością 500 nitów i pokryciem DCI-P3 na poziomie 92-94 proc., co zapewnia żywe, naturalne kolory.

Dla graczy w tym 144-hercowym telewizorze dostępne są AMD FreeSync, VRR, ALLM oraz cztery porty HDMI 2.1. Input lag około 10 ms to standard dla tej klasy, wystarczający dla większości użytkowników. To telewizor dla osób ceniących jakość wykonania, design i dźwięk - szczególnie audiofile docenią możliwości audio tego modelu.

LG 50QNED70A6A - kompaktowy rzemieślnik

LG 50QNED70A6A

Dla osób szukających mniejszej przekątnej lub mających ograniczoną przestrzeń LG 50QNED70A6A za około 2300-2500 złotych to interesująca propozycja. Model ten wykorzystuje technologię QNED, która łączy Quantum Dot z NanoCell, oferując jednocześnie szeroką paletę barw i dobre kąty widzenia.

Procesor α5 AI Gen 7 analizuje obraz i optymalizuje jego parametry w czasie rzeczywistym. Funkcja Dynamic QNED Color zapewnia żywe i nasycone barwy, a obsługa HDR10 i HLG gwarantuje poprawione wyświetlanie materiałów HDR. Częstotliwość odświeżania 60 Hz wystarcza do codziennego oglądania, choć gracze mogą tęsknić za wyższymi wartościami.

LG QNED70A6A (wyższa przekątna)

System webOS od LG to jeden z najbardziej dopracowanych interfejsów Smart TV na rynku - intuicyjny, płynny i regularnie aktualizowany. Magic Remote z żyroskopem pozwala na wygodną nawigację poprzez wskazywanie kursorem na ekranie, co znacznie przyspiesza obsługę. Obsługa LG ThinQ umożliwia integrację z innymi urządzeniami smart home w ekosystemie LG.

Trzy porty HDMI (w tym obsługa eARC) oraz złącze Ethernet zapewniają podstawową łączność. To dobry wybór dla osób ceniących niezawodność i wsparcie marki - LG oferuje 5 lat aktualizacji systemu webOS, co gwarantuje długotrwałą przydatność telewizora. Model 50QNED70A6A to praktyczny wybór do mniejszych pomieszczeń, sypialni lub jako drugi telewizor w domu.

Samsung QE55Q80DAT - QLED z lokalnym wygaszaniem

Samsung QE55Q80DAT

Dla osób gotowych wycisnąć maksimum z budżetu 3500 złotych (lub nieznacznie go przekroczyć) Samsung QE55Q80DAT to propozycja premium, która kosztuje około 3100-4600 złotych w zależności od promocji. Ten 55-calowy QLED z technologią Quantum Dot i lokalnym wygaszaniem Direct Full Array oferuje znacznie lepszy kontrast i głębszą czerń niż standardowe modele.

Częstotliwość odświeżania 120 Hz w połączeniu z Neo Quantum HDR+ zapewnia płynny, dynamiczny obraz z szerokim zakresem jasności. Procesor Neural Quantum 4K wykorzystuje sztuczną inteligencję do upscalingu treści i optymalizacji obrazu scena po scenie. Motion Xcelerator 120 Hz dodatkowo poprawia płynność ruchu, co jest szczególnie widoczne w materiale sportowym i grach.

Samsung QE55Q80DAT

System audio Dolby Atmos z funkcją OTS (Object Tracking Sound) Lite śledzi obiekty na ekranie i dostosowuje przestrzenne rozmieszczenie dźwięku. Q-Symphony pozwala na synchronizację z soundbarami Samsunga, tworząc spójny system audio wykorzystujący zarówno głośniki telewizora, jak i zewnętrznego sprzętu.

Cztery porty HDMI 2.1 z pełną obsługą VRR, ALLM i AMD FreeSync Premium sprawiają, że Q80DAT to dobry wybór dla graczy z konsolami nowej generacji. Samsung Gaming Hub oferuje dostęp do usług cloud gaming bez potrzeby posiadania konsoli - wystarczy odpowiedni kontroler.

To telewizor dla wymagających użytkowników, którzy cenią jakość obrazu i są gotowi zapłacić za nią premium. Jeśli twój budżet sięga górnej granicy tego zestawienia to Q80DAT to prawdopodobnie najlepsza inwestycja pod względem jakości obrazu.

TCL 55C7K - Mini LED dla kinomanów

TCL 55C7K

Dla osób stawiających na kinową jakość obrazu w przekątnej 55 cali to TCL 55C7K za około 3200-3500 złotych to propozycja godna uwagi. Model ten wykorzystuje technologię QD-Mini LED, łączącą zalety Quantum Dot z precyzyjnym strefowym podświetleniem, co przekłada się na dobry kontrast i głęboką czerń.

Jasność szczytowa dochodząca do 2600 cd/m² sprawia, że treści HDR prezentują się atrakcyjnie, z jaskrawymi akcentami i pełnym odwzorowaniem detali w ciemnych partiach obrazu. Obsługa formatów HDR10+, Dolby Vision i IMAX Enhanced gwarantuje szeroką kompatybilność z różnymi źródłami treści.

Procesor AiPQ Pro z funkcjami AI analizuje i optymalizuje obraz w czasie rzeczywistym, poprawiając szczegółowość, kolory i kontrast. System Google TV zapewnia płynny dostęp do platform streamingowych, a wbudowany Chromecast umożliwia łatwe przesyłanie treści z urządzeń mobilnych.

TCL 55C7K

Dla graczy dostępna jest częstotliwość odświeżania 120 Hz (z możliwością 240 Hz w trybie FHD), AMD FreeSync, VRR, ALLM oraz cztery porty HDMI. Input lag jest akceptowalny, choć nie najniższy w klasie - to raczej telewizor dla graczy casualowych niż e-sportowców.

C7K to świetny wybór dla miłośników ciemnych, klimatycznych filmów - mini LED z setkami stref lokalnego wygaszania zapewnia kontrolę nad podświetleniem, której nie osiągną klasyczne LED-y. Jeśli często oglądasz filmy późnym wieczorem w zaciemnionym pomieszczeniu to różnica będzie bardzo widoczna.

Podsumowanie - który telewizor wybrać?

Rynek telewizorów do 3500 złotych oferuje na dziś imponującą różnorodność modeli dostępnych w polskich sklepach. Wybór konkretnego modelu powinien zależeć od twoich priorytetów i sposobu użytkowania.

Dla graczy najlepszym wyborem będą modele z odświeżaniem 144 Hz i pełną obsługą HDMI 2.1 - Sharp 65GR8765E i Sharp 65HR8765E oferują kompletny zestaw funkcji gamingowych w dużej przekątnej, podczas gdy Hisense 55E7NQ Pro i Philips 55PUS8919 to przyzwoite alternatywy w rozmiarze 55 cali.

Kinomani docenią modele z mini LED i lokalnym wygaszaniem - TCL 65C6K i TCL 55C7K zapewniają najlepszy kontrast i głęboką czerń, dobre do oglądania filmów w zaciemnionym pomieszczeniu. Sharp 65FQ8EG z topowym dźwiękiem Harman/Kardon to z kolei propozycja dla tych, którzy chcą pełnych wrażeń audio-wideo bez dokupowania soundbara.

Rodziny szukające uniwersalnego telewizora będą zadowolone z Samsunga QE65Q7FAAU (duży ekran za rozsądną cenę) lub Samsung UE55DU7172 (niezawodność i prostota obsługi w budżetowej cenie). LG 50QNED70A6A to praktyczny wybór do mniejszych pomieszczeń, z systemem webOS.

Entuzjaści technologii zainteresowani najnowszymi rozwiązaniami powinni rozważyć Sharpa 65HR8765E z zaawansowanym procesorem AI i Dolby Vision IQ lub Samsunga QE55Q80DAT z lokalnym wygaszaniem i Neural Quantum 4K.

Niezależnie od wyboru wszystkie modele z tego zestawienia oferują dobrą jakość obrazu 4K, systemy smart TV z dostępem do platform streamingowych oraz przyzwoitą funkcjonalność. Kluczem do zadowolenia z zakupu jest dopasowanie parametrów telewizora do własnych potrzeb i warunków, w jakich będzie używany. Pamiętaj też, że ceny telewizorów często się zmieniają - warto śledzić promocje i akcje cashbackowe, które mogą dodatkowo obniżyć ostateczny koszt zakupu.

24.11.2025

