MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały

Promocje w MediaMarkt ruszyły pełną parą - sklep przecenia jedne z najpopularniejszych urządzeń do domu, kuchni oraz dla graczy. To świetny moment, aby uzupełnić domowy zestaw RTV, usprawnić sprzątanie, zadbać o codzienny komfort albo wcześniej przygotować prezenty świąteczne. Zwłaszcza że przeceny nie są jedynie "na papierze" - MediaMarkt przygotował obniżki, których konkurencja może tylko pozazdrościć. A my dzielimy się nimi, zanim znikną.

Ekspres ciśnieniowy Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 za 1799 zł (taniej o 1200 zł)

Ekspres Philips Series 5400 LatteGo to niezbędnik każdego entuzjasty kawy, który chce mieć swoje ulubione napoje na zawołanie. Urządzenie wyróżnia się systemem LatteGo - dzięki niemu cappuccino czy latte macchiato wychodzą wyjątkowo kremowe, a sam system należy do najłatwiejszych w czyszczeniu na rynku. Na uwagę zasługuje również ceramiczny młynek oraz 12 gotowych przepisów, które pozwalają przygotować napój dokładnie tak, jak lubisz. Przy obecnej promocji to świetna okazja, by wprowadzić do domu wygodę automatycznego baristy w cenie, która zwykle zarezerwowana jest dla dużo droższych modeli.

Ekspres ciśnieniowy Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 za 1799 zł

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 Origin za 1999 zł (taniej o 1100 zł)

Dyson V15 Origin to domowy pomocnik, który uzupełnia pracę robotów sprzątających wszędzie tam, gdzie one nie mogą dotrzeć - albo po prostu z powodzeniem zastępuje tradycyjny odkurzacz. Jego imponująca moc ssąca i szczotka Motorbar sprawiają, że sprzęt radzi sobie z każdym rodzajem podłogi, a liczne końcówki ułatwiają sprzątanie szczelin i mebli tapicerowanych. Docenisz też cyfrowy wyświetlacz, który na bieżąco informuje o pracy urządzenia, oraz wygodę bezprzewodowej konstrukcji. W promocji trudno o lepszy odkurzacz do szybkiego, codziennego ogarniania mieszkania - w tej cenie to wybór wręcz oczywisty.

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 Origin za 1999 zł

Żelazko parowe Philips DST7510/80 Azur Series 7500 za 299 zł (taniej o 180,99 zł)

Philips Azur Series 7500 to model dla osób, które chcą prasować szybciej i skuteczniej, bez męczenia się z uporczywymi zagnieceniami. Wysokie ciśnienie pary oraz wyrzut do 260 g pozwalają wygładzić nawet twarde tkaniny w kilka sekund, a ceramiczna stopa SteamGlide Plus gładko sunie po materiale. Duży zbiornik na wodę (300 ml) i tryb pionowego parowania ułatwiają szybkie poprawki tuż przed wyjściem z domu. W aktualnej promocji to świetny moment, by przesiąść się na żelazko, które naprawdę ułatwia życie - szczególnie jeśli korzystasz z niego codziennie.

Żelazko parowe Philips DST7510/80 Azur Series 7500 za 299 zł

Kontroler bezprzewodowy Sony DualSense (biały lub niebieski) za 259,99 zł (taniej o 80 zł)

DualSense to drugi pad, który przyda się każdemu, kto lubi grać w duecie - a aktualna promocja obejmuje dwa warianty kolorystyczne, co pozwala dopasować sprzęt do własnych preferencji. Kontroler oferuje adaptacyjne triggery i zaawansowane wibracje, dodające realizmu rozgrywce – zarówno na PS5, jak i podczas grania na iPhonie czy Macu. Jego ergonomia pozostaje jedną z najlepszych w segmencie, dzięki czemu nawet dłuższe sesje nie męczą dłoni. W obecnej cenie warto wziąć drugi egzemplarz na zapas lub jako prezent dla gracza - to wyjątkowo uniwersalny i zawsze trafiony podarunek.

Kontroler bezprzewodowy Sony DualSense za 229,99 zł

Konsola PlayStation 5 Slim Digital Edition za 1599 zł (taniej o 600 zł)

PS5 Slim Digital Edition to sprzęt, który doskonale uzupełni domowy zestaw rozrywkowy – albo spełni marzenie dziecka czekającego na pierwszą konsolę nowej generacji. Smuklejsza konstrukcja skrywa ultraszybki SSD, mocną grafikę i responsywny kontroler, dzięki którym gry wyglądają i działają znacznie płynniej niż na starszych platformach. Konsola obsługuje ray tracing, 4K 120 Hz i dźwięk przestrzenny, oferując jakość, którą trudno przebić w tej półce cenowej. Promocja na PS5 Slim to jeden z najlepszych momentów w roku, by wejść w świat PlayStation - szczególnie z myślą o nadchodzących premierach.

Konsola PlayStation 5 Slim Digital Edition za 1599 zł

Malwina Kuśmierek 24.11.2025 09:03

