MediaMarkt z wyjątkową promocją. Oddaj TV, weź rabat i pomóż innym

MediaMarkt rusza z akcją „Pomagamy razem” (3–18 listopada), w której możecie oddając swój dotychczasowy telewizor, zyskać aż 20% rabatu na nowy sprzęt w zestawie z soundbarem, akcesorium audio lub eleganckim uchwytem ściennym.

Co więcej – sprawne urządzenia trafią do osób potrzebujących, a te niesprawne zostaną bezpiecznie poddane recyklingowi. To promocja, która łączy korzyści zakupowe z realną pomocą i troską o środowisko.

Jak działa promocja „Pomagamy razem”?

Ta wyjątkowa akcja to nie tylko obniżka cen, ale inicjatywa z prawdziwym społecznym przesłaniem. Zasady są proste:

Przynieś do sklepu swój stary, sprawny telewizor. W tej samej transakcji kup nowy telewizor w zestawie z soundbarem, akcesorium audio lub elementem montażowym. Otrzymasz 20% rabatu na telewizor główny wchodzący w skład zestawu.

Akcję wspierają znani producenci: Philips, Sony, Sharp, Samsung, PEAQ, Hisense i LG, którzy wspólnie z MediaMarkt zachęcają do odpowiedzialnych zakupów i wspólnego pomagania.

Przekazane sprawne telewizory trafią za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego do osób potrzebujących, dzięki czemu każdy zakup staje się realnym gestem wsparcia.

Zniżka także na montaż telewizora.

Promocja obejmuje również usługi instalacyjne. Jeśli wybierzecie profesjonalny montaż telewizora na ścianie, otrzymacie 20% rabatu na cały zestaw – czyli telewizor wraz z usługą montażu.

„Pomagamy razem” to akcja, która łączy ekologiczne podejście, społeczną odpowiedzialność i atrakcyjną ofertę. Wymień stary sprzęt, zyskaj nowy z rabatem i pomóż tym, którzy naprawdę tego potrzebują.

Najciekawsze telewizory w ofercie MediaMarkt listopad 2025 - wybrane modele

65-calowy Samsung OLED S90F

Samsung QE65S90FAT to telewizor, który zasługuje na szczególną uwagę. Ten 65-calowy OLED 4K wyposażony w matrycę QD-OLED (Quantum Dot OLED) oferuje jasność przekraczającą 1500 nitów w trybie HDR, co jest wartością nieosiągalną dla większości OLED-ów ze średniej półki. Oznacza to, że oglądanie filmów HDR w jasnym pomieszczeniu nie stanowi problemu - obraz pozostaje wyrazisty i kontrastowy nawet przy otwartych zasłonach.

Dla graczy Samsung przygotował częstotliwość odświeżania do 144 Hz z obsługą VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode), co gwarantuje płynność rozgrywki. Cztery porty HDMI 2.1 pozwalają podłączyć wszystkie współczesne konsole (PS5, Xbox Series X) oraz gamingowe PC bez kompromisów. Procesor AI NQ4 Gen2 analizuje obraz w czasie rzeczywistym, poprawiając skalowanie treści do jakości 4K. System Tizen TV od Samsunga to stabilna platforma z szerokim dostępem do aplikacji streamingowych (Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+).

Dla kogo: Graczy szukających ultra-płynnego obrazu, kinomaniaków ceniących wyrazisty HDR i osób oglądających telewizję w jasnych pomieszczeniach.

65-calowy LG OLED G5

Jeśli szukacie absolutnego szczytu technologii OLED to LG OLED G5 65" to jeden z telewizorów, który wyznacza standardy. Wyposażony w matrycę Tandem OLED (Four-Stack OLED z technologią Brightness Booster Ultimate) model G5 osiąga jasność do 3000 nitów w szczytowych momentach HDR. To poziom, który jeszcze rok temu wydawał się nieosiągalny dla OLED-ów.

Procesor Alpha 11 AI Gen2 wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy i optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. Telewizor automatycznie rozpoznaje typ wyświetlanej treści (film, sport, gra) i dostosowuje parametry dla najlepszego efektu. Obsługa Dolby Vision IQ, HDR10 i HLG gwarantuje kompatybilność ze wszystkimi formatami HDR. Dla graczy przewidziano częstotliwość odświeżania 165 Hz - to najwyższa wartość dostępna obecnie w telewizorach OLED.

System webOS 25 to najnowsza odsłona platformy LG, oferująca intuicyjną obsługę, szybki dostęp do aplikacji i integrację z asystentami głosowymi (Google Assistant, Amazon Alexa). Design One Wall sprawia, że telewizor mocowany na ścianie wygląda jak obraz – minimalistyczna estetyka bez widocznych kabli.

Dla kogo: Audiofilów i kinomaniaków nie akceptujących kompromisów, posiadaczy konsol nowej generacji pragnących wykorzystać pełnię możliwości sprzętu oraz osób ceniących design premium.

55-calowy Samsung OLED S95F

Samsung S95F to topowy OLED z serii 2025, który wyróżnia się przede wszystkim matowym ekranem - rozwiązaniem idealnym dla osób oglądających telewizję w bardzo nasłonecznionych pomieszczeniach. Matowa powłoka skutecznie niweluje odbicia światła, zachowując przy tym głębię czerni i żywość kolorów charakterystyczną dla OLED-ów. Panel QD-OLED (w wersjach 55", 65" i 77") oferuje jasność porównywalną do modelu S90F.

Design telewizora to osobna kategoria - ultracienki ekran (grubość zaledwie kilku milimetrów) prezentuje się spektakularnie na ścianie. Samsung zastosował tu filozofię Infinity One Design, gdzie ramki wokół ekranu są praktycznie niewidoczne. System nagłośnienia 70 W 4.2.2 z obsługą Dolby Atmos zapewnia przestrzenny dźwięk bez konieczności dokupowania soundbara (choć z promocji warto skorzystać!).

Dla kogo: Osób ceniących minimalistyczny design, mieszkańców jasnych apartamentów z dużymi oknami oraz tych, którzy szukają telewizora wow do salonu.

65-calowy Hisense E7NQ Pro

Nie każdy ma budżet na OLED-a premium, ale to nie znaczy, że trzeba rezygnować z dobrej jakości obrazu i funkcji gamingowych. Hisense 65E7NQ Pro to telewizor QLED 4K z odświeżaniem 144 Hz, który oferuje doskonały stosunek jakości do ceny.

Matryca Quantum Dot zapewnia szeroką paletę kolorów i wyższą jasność niż tradycyjne panele LED. Obsługa Dolby Vision i HDR10+ gwarantuje efektowny obraz HDR, a porty HDMI 2.1 pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału konsol nowej generacji. System Vidaa U jest prosty i responsywny, oferując dostęp do najpopularniejszych aplikacji streamingowych.

Dla graczy kluczowe są funkcje takie jak Auto Low Latency Mode (ALLM), VRR i FreeSync Premium, które eliminują rozerwania obrazu i minimalizują opóźnienia. Hisense to marka, która w ostatnich latach znacząco poprawiła jakość swoich produktów, oferując technologie premium w przystępnych cenach.

Dla kogo: Graczy z konsolami Xbox Series X/S lub PlayStation 5 szukających dużego ekranu w rozsądnej cenie, rodzin potrzebujących telewizora do codziennego użytku oraz osób rozpoczynających przygodę z 4K HDR.

Świetne soundbary Samsunga, Bose i Sony na specjalnych warunkach.

Samsung Q990D

Samsung to producent, który oferuje bogatą gamę soundbarów dla każdego budżetu. W promocji znalazły się modele zarówno z segmentu entry-level, jak i premium. Q600C to solidny wybór dla osób szukających kompromisu między ceną a jakością - soundbar w konfiguracji 3.0 z technologią dźwięku przestrzennego. Audiofilom polecam zwrócić uwagę na Q930D i Q990D - to topowe modele z pilotem z obsługą głosową, bezprzewodowymi głośnikami satelitarnymi i dołączonym subwooferem. W tym segmencie mamy też S801D oraz S700D, które to obsługują Dolby Atmos i oferują czyste, zbalansowane brzmienie.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Samsung Q990D Media Markt

Warto również zwrócić uwagę na zestawy bezprzewodowe – przykładowo 9200S to bezprzewodowe głośniki satelitarne, które można podłączyć do istniejącego soundbara Samsunga, rozszerzając potencjał audio waszego pokoju.

Bose Smart Soundbar 900

Bose to nazwa, która w audio gra w swojej własnej lidze. Ich Smart Soundbar 900 (dostępny w wariantach czarnym i białym) to urządzenie dla osób, które cenią sobie czyste, szczegółowe brzmienie bez sztucznego wzmocnienia niskich tonów. To soundbar AI z możliwością personalizacji dźwięku i adaptacji do geometrii waszego pokoju. Bass Module 700 (biały lub czarny) to subwoofer przeznaczony dla tych, którzy chcą głębokich, kontrolowanych basów bez drażniących dudnień. Dla miłośników minimalistycznego designu jest również Bass Module 500 - prostszy, ale solidnie zbudowany subwoofer.

Sony HTA8000

Sony proponuje soundbary z linii HTA i HTS. Model HTA8000 to soundbar z obsługą Dolby Atmos, ideał dla fanów kinematografii domowej. HTB600 to bardziej ekonomiczny wybór, ale z pełnym zestawem funkcji Bluetooth i HDMI. Kto ma wymagające uszy powinien sprawdzić HTS2000 - tu dostajemy zaawansowaną obróbkę dźwięku i obsługę wysokorozdzielczego audio.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Sony HTA8000 Media Markt

LG z kolei oferuje modele jak S80TY i S70TY - soundbary z inteligentnym wzmocnieniem dialogów i zaawansowaną technologią upsamplingu, aby każdy film, seriak czy gra brzmiały jak w kinie.

LG S80TY

Akcesoria telewizyjne - montaż i funkcjonalność

Jeśli myślicie o kompleksowej modernizacji swojego setupu, promocja obejmuje również akcesoria telewizyjne. Dla tych, którzy wahają się między montażem na ścianie a postawieniem telewizora na szafce RTV uchwyty i stojaki od producentów takich jak Vogels, Hama czy ISY z pewnością ułatwią wybór.

Vogels Pro 8

Vogels to mistrz w dziedzinie montażu. Ich modele takie jak THIN 550 (do telewizorów 40-100 cali, obrotowy, nośność do 70 kg) to narzędzie dla tych, którzy chcą filmów z każdego kąta pokoju. Pro 8 to uchwyt full motion+ dla większych telewizorów (do 82 cali), gdzie można dostosować kąt, wysokość i kierunek orientacji. Dla mniejszych pomieszczeń MA3030 to niezawodny uchwyt obrotowy do telewizorów 32-55 cali, co pozwala na elastyczne ustawienie ekranu w stosunku do kanapy.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Vogels Pro 8 Media Markt

HAMA to producent, który rozumie, że nie każdy ma budżet na luksusowe uchwyty. Ich modele z serii VESA 400x400 (bardzo popularny standard w dzisiejszych telewizorach) oferują solidną konstrukcję w przystępnej cenie. Modele FULLMOTION pozwalają na obrót i pochylenie, co jest nieocenione jeśli patrzycie na telewizor z różnych kątów.

Hama 400x400 FULLMOTION

ISY proponuje uchwyty takie jak ITV-3000 z full motion - obsługa telewizorów do 90 cali z możliwością pełnego rotowania i pochylania. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą umieścić telewizor w kącie pokoju lub czasami oglądać z różnych pozycji.

Systemy micro HiFi - nieoczywisty skarb promocji

Panasonic SC-PM250EG-K

Wśród produktów promocji znalazły się również kompaktowe systemy muzyczne - micro HiFi. To kategoria, którą wiele osób porzuciło na rzecz streamingu, ale dla prawdziwych audiofilów to sprzęt nadal godny uwagi.

SPRAWDŹ OFERTĘ Panasonic SC-PM250EG-K w dobrej cenie Media Markt

Blaupunkt oferuje modele takie jak MS45BT czy MS30.2BT - kompaktowe systemy z Bluetoothem, USB i gniazdem dla odtwarzaczy CD (jeśli ktoś jeszcze ich używa!). Panasonic z kolei proponuje SC-PM250EG-K - system z naturalnym brzmieniem i dobrą separacją instrumentów. Denon, marka skojarzona z audiofilami, oferuje CEOL N12 DAB - to urządzenie dla purystów, którzy chcą słuchać radia DAB+ z najwyższej jakości audio oraz muzykę streamowaną bezprzewodowo.

Harmonogram i zasady promocji

Akcja Pomagamy razem trwa od 3 do 18 listopada we wszystkich stacjonarnych sklepach MediaMarkt. Oferta dostępna jest wyłącznie w placówkach stacjonarnych - nie można jej wykorzystać online. Aby wziąć udział, musicie przynieść telewizor, podpisać oświadczenie o jego sprawności i oddaniu go do recyklingu lub darowizny, a następnie w tej samej transakcji kupić wybrany zestaw.

Szczegóły regulaminu znajdziecie w punktach sprzedaży. Jeśli macie pytania dotyczące promocji można kontaktować się z MediaMarktem pod numerem infolinii 799 35 35 35 (czynna w dni powszednie od 8:00 do 20:00) lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

Promocja, która ma sens

MediaMarkt Pomagamy razem to promocja, która wykracza poza zwykłą obniżkę cen. Otrzymujesz 20-procentowy rabat na zestaw nowego sprzętu a jednocześnie wspierasz osoby potrzebujące i działasz na rzecz ochrony środowiska. Niezależnie od tego, czy szukacie premium audio od Bose, bogatej gamy modeli telewizorów Samsunga, taniego TV dla gracza czy solidnych akcesoriów montażowych - promocja oferuje coś dla każdego. To szansa na upgrade domowego setupu wraz ze świadomością, że robicie coś dobrego dla lokalnej społeczności.

Maciej Gajewski 12.11.2025 12:57

