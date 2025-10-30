REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Disney+ z lepszym wideo, o ile masz odpowiedni TV. Jest różnica

Telewizory Samsunga jako pierwsze na świecie otrzymują dostęp do treści Disney+ i Hulu w technologii HDR10+. Pierwsze, ale nie jedyne, bo ładniejsze filmy i seriale trafią też do urządzeń innych marek.

Maciej Gajewski
Disney+ HDR10+ Samsung
REKLAMA

Disney+ wkracza w erę HDR10+, a wraz z nim ponad tysiąc tytułów z platformy Hulu. Od teraz posiadacze wybranych telewizorów mogą cieszyć się obrazem w nieco lepszej jakości. Problemy? No pewnie że są. Bo na dziś nie każdy telewizor z obsługą HDR10+ wyświetli treści z Disney+ w nowym standardzie. Właściwie to tylko od jednego producenta. Przez pewien czas - nie wiemy jak długi - HDR10+ na Disney+ będzie działał tylko na telewizorach Samsunga.

REKLAMA

HDR10+ - czym się różni od starszych formatów?

Standardowy HDR10 pracuje na zasadzie jedne ustawienia dla wszystkich scen. Jasność i kontrast ustalane są na początku filmu lub serialu i pozostają statyczne aż do końca. HDR10+ (a także Dolby Vision) używa dynamicznych metadanych, które dostosowują się klatka po klatce. Wyobraźcie sobie scenę z filmu: najpierw słoneczny poranek w pałacu, potem przejście do mrocznego lochu pełnego tajemnic. HDR10+ reaguje na te zmiany w locie, automatycznie optymalizując kontrast, jasność i nasycenie kolorów dla każdej sekwencji. W efekcie obraz jest nie tylko jaśniejszy, ale bardziej szczegółowy i wierny zamierzeniom twórców.

Czytaj też:

HDR10+ na wybranych telewizorach został rozszerzony do HDR10+ Adaptive - czyli wersji, które reaguje na warunki oświetleniowe w pomieszczeniu. Wbudowany czujnik światła w telewizorze wykrywa ile słońca pada przez okno lub czy masz włączone lampki, a następnie dodatkowo dostosowuje obraz. To oznacza, że możesz obejrzeć serial z idealnym kontrastem i szczegółami zarówno w zaciemnionym salonie, jak i w jasnym pokoju dziennym.

Tytułów jest ponad tysiąc, ale czekaj…

Samsung i Disney+ ogłosili, że zaraz po uruchomieniu funkcji będzie dostępnych ponad 1000 tytułów z katalogu Hulu w HDR10+. To brzmi imponująco dopóki nie zorientujmy się, że katalog Disney+ na całej platformie liczy dziesiątki tysięcy produkcji. Matematyka jest prosta: na start otrzymujesz dostęp do zawartości Hulu, a tytuły Disneya, Lucasfilm, Marvela, Pixara i National Geographic mają być uaktualnione w najbliższym czasie - ale niestety bez konkretnego harmonogramu.

Z uwagi na dobre relacje Dolby z branżą filmowo-telewizyjną konkurencyjny (i tańszy dla producentów sprzętu u twórców treści) HDR10+ do niedawna był relatywnie mało rozpowszechniony, ale to w ostatnich miesiącach zaczęło się zmieniać. Format ma już pełne wsparcie i poparcie ze strony Netflixa i Prime Video, które wprowadziły go równolegle do Dolby Vision.

REKLAMA

Co czeka właścicieli telewizorów innych marek?

Disney+ już wypowiedział intencje poszerzenia dostępność HDR10+ poza Samsunga - na Android TV, Google TV, iOS-a, Windowsa i przeglądarkę internetową, ale nie podał konkretnego harmonogramu. Oznacza to, że Sony, LG, Philips i inni producenci otrzymają dostęp do tej technologii, ale raczej nie w najbliższych dniach. Będzie to zapewne trwać miesiące, jeśli nie dłużej.

Na dzisiaj właściciele telewizorów innych marek mogą tylko czekać licząc na to, że Disney+ rozszerzy dostęp do HDR10+ na inne urządzenia wcześniej niż później. Jeśli masz Samsunga - czekaj na coraz więcej tytułów w nowej jakości. Jeśli nie - cierpliwość może być jedynym sensownym wyjściem.

REKLAMA
Maciej Gajewski
30.10.2025 20:35
Tagi: Disney PlusHDRSamsungStreaming
Najnowsze
20:06
Zuckerberg zapowiada więcej chłamu na Facebooku. I tak polubisz
Aktualizacja: 2025-10-30T20:06:00+01:00
19:47
Masz telewizor LG? To masz udaną domówkę z imprezową grą
Aktualizacja: 2025-10-30T19:47:16+01:00
19:33
ChatGPT świntuszy, Microsoft woli celibat. Rynek sekstechniki AI aż kipi
Aktualizacja: 2025-10-30T19:33:44+01:00
19:18
3I/ATLAS znikł za Słońcem. Mamy tam oczy na przybysza z obcego układu
Aktualizacja: 2025-10-30T19:18:58+01:00
19:06
Samsung lepszy od Apple'a. Twarde dane wskazują króla smartfonów
Aktualizacja: 2025-10-30T19:06:34+01:00
18:36
Polskie ceny vivo X300 Pro. Wielki, wystający obiektyw gratis
Aktualizacja: 2025-10-30T18:36:30+01:00
18:02
Już popsułeś iPhone'a 17? Apple wysyła Polakom zestawy naprawcze
Aktualizacja: 2025-10-30T18:02:24+01:00
17:53
Mapy Google pozbędą się największej wady. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-30T17:53:35+01:00
16:45
Test Hama High Power 200W. W tej cenie nie ma lepszego powerbanka do laptopa i konsoli
Aktualizacja: 2025-10-30T16:45:18+01:00
16:14
Ulepszył iPhone 17 Pro Max i oszczędził 4000 zł. Apple się wkurzy
Aktualizacja: 2025-10-30T16:14:00+01:00
15:51
Galaxy S26 ma być przełomem. Samsung puścił parę z ust
Aktualizacja: 2025-10-30T15:51:10+01:00
15:39
Przypadkiem zamieniłem światłowód na 5G. TP-Link NE200-Outdoor - test
Aktualizacja: 2025-10-30T15:39:45+01:00
15:29
Nie chcą montować ładowarek w autobusach. Absurdalny powód
Aktualizacja: 2025-10-30T15:29:20+01:00
15:20
Test ZTE Android TV Box – zamienia stary telewizor w SmartTV z każdą aplikacją
Aktualizacja: 2025-10-30T15:20:09+01:00
15:16
Jaka matryca dla graczy? IPS czy może VA?
Aktualizacja: 2025-10-30T15:16:45+01:00
13:04
Koniec abonamentu RTV. Jest decyzja rządu
Aktualizacja: 2025-10-30T13:04:37+01:00
12:39
Drony nad bazą NATO. Reakcja była błyskawiczna
Aktualizacja: 2025-10-30T12:39:19+01:00
12:09
11 dolarów - za tyle możesz sobie kupić skradzioną polską kartę płatniczą. W dark webie
Aktualizacja: 2025-10-30T12:09:49+01:00
11:37
Nowe pakiety roamingowe w Plusie. Nie tylko taniej, ale i bezpieczniej
Aktualizacja: 2025-10-30T11:37:03+01:00
10:55
Trump przywraca testy broni jądrowej. Natychmiast
Aktualizacja: 2025-10-30T10:55:08+01:00
10:02
Dwa polskie lotniska zamknięte. Decyzję wymusiło wojsko
Aktualizacja: 2025-10-30T10:02:45+01:00
9:52
YouTube odmładza stare filmiki. Koniec pikselozy
Aktualizacja: 2025-10-30T09:52:36+01:00
9:31
Wprowadzili ograniczenie prędkości na chodniku. W Polsce też by się przydało
Aktualizacja: 2025-10-30T09:31:19+01:00
8:57
Nie musisz już iść do kawiarni. Ten ekspres zrobi prawie każdą kawę
Aktualizacja: 2025-10-30T08:57:30+01:00
8:00
Samsung Internet wychodzi z telefonu. Wreszcie da się żyć bez Chrome'a
Aktualizacja: 2025-10-30T08:00:01+01:00
7:28
Światełka Philipsa przestaną szaleć. Modły zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-10-30T07:28:07+01:00
7:00
Zgrzybiała pamięć to przyszłość komputerów. Brzmi jak obelga, a to zaleta
Aktualizacja: 2025-10-30T07:00:00+01:00
6:13
Ryanair nie weźmie całej kasy od razu. To co, bierzesz kredyt na bilet?
Aktualizacja: 2025-10-30T06:13:00+01:00
6:12
Bill Gates rozjechał szefa Microsoftu: "Pali miliardami w piecu"
Aktualizacja: 2025-10-30T06:12:00+01:00
6:06
System kaucyjny może być hitem. Brakuje jednej rzeczy
Aktualizacja: 2025-10-30T06:06:00+01:00
6:03
Chińskie autobusy w Polsce. Kręcimy sobie bat
Aktualizacja: 2025-10-30T06:03:00+01:00
6:00
Możesz zbadać swój mocz. W domu
Aktualizacja: 2025-10-30T06:00:00+01:00
21:09
Test ASUS ROG Xbox Ally. Microsoft miał trzy lata i je zmarnował
Aktualizacja: 2025-10-29T21:09:37+01:00
19:53
Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość
Aktualizacja: 2025-10-29T19:53:14+01:00
19:25
Zabierzcie posłom ChataGPT. Plotą większe głupoty niż zazwyczaj
Aktualizacja: 2025-10-29T19:25:37+01:00
18:14
Pół internetu leży i kwiczy. Znowu awaria, ale tym razem to nie Amazon
Aktualizacja: 2025-10-29T18:14:49+01:00
18:04
Nowa funkcja Chrome'a. Rzuci ci pytaniem w twarz
Aktualizacja: 2025-10-29T18:04:46+01:00
17:46
Google miał szalony pomysł na telefon. Szkoda, że skończyło się na prototypie
Aktualizacja: 2025-10-29T17:46:36+01:00
17:38
Na Xboksie zagrasz w hity PlayStation. Ryzykowny plan Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-29T17:38:38+01:00
17:11
Szef Microsoftu zadarł z Trumpem. To może się źle skończyć
Aktualizacja: 2025-10-29T17:11:02+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA