Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy

Ładowanie...

Na pierwszy rzut oka na The Premiere 5? Urządzenie przypomina bardziej elegancki inteligentny głośnik niż projektor. Urządzenie waży zaledwie 2,3 kg i mierzy 149,5 × 282,6 × 217,8 mm wraz z podstawką, co czyni je jednym z najbardziej mobilnych projektorów w swojej klasie. Biała, minimalistyczna obudowa bez trudu wpasuje się w nowoczesne wnętrza, a kompaktowe wymiary pozwalają łatwo przenosić go między pomieszczeniami.

Jakość wykonania stoi na przyzwoitym poziomie - tworzywo sztuczne sprawia solidne wrażenie, choć nie dorównuje materiałom premium znanych z droższych modeli linii Premiere. Na górze obudowy znajdziemy wąski otwór, za którym kryje się zaawansowany układ soczewek, luster i pryzmatów odpowiedzialnych za projekcję ultrakrótkiego rzutu. To właśnie ten system optyczny pozwala wyświetlić 100-calowy obraz z zaledwie 43 cm od ściany.

REKLAMA

Samsung The Premiere 5

Czytaj też:

W zestawie otrzymujemy podstawkę Touch Stand - niewielkie urządzenie wyposażone w kamerę na podczerwień i czujnik IR, które jest kluczem do głównej atrakcji tego projektora: funkcji interaktywnej. Dołączono także pilot SolarCell wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, ładowany światłem słonecznym lub sztucznym oświetleniem.

Potrójny laser i ultrakrótki rzut - technologia w służbie wygody

Samsung The Premiere 5 - pilot

Sercem The Premiere 5 jest technologia Triple Laser DLP, która wykorzystuje trzy niezależne lasery - czerwony, zielony i niebieski. Ta konfiguracja pozwala osiągnąć 154 proc. pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, co przekłada się na ponad miliard dostępnych kolorów. W praktyce obraz jest rzeczywiście żywy i kolorowy, choć do topowych projektorów kina domowego mu daleko.

Rozdzielczość Full HD (1920 × 1080 px) to pewne rozczarowanie w erze 4K, szczególnie biorąc pod uwagę cenę urządzenia. Samsung argumentuje, że projektor został zoptymalizowany pod kątem interaktywności i mobilności, a nie wyścigu specyfikacji. Dynamiczny kontrast wynosi 450 000:1, co w teorii wygląda imponująco, choć w praktyce trudno osiągnąć na tym urządzeniu aż tak dobry wynik.

Samsung The Premiere 5

Współczynnik projekcji 0,23:1 to prawdziwie imponujący parametr. Oznacza to, że dla uzyskania 100-calowego obrazu wystarczy wspomniana odległość 43 cm od powierzchni projekcyjnej. Dla 60 cali potrzebujemy zaledwie około 22 cm. To ogromna zaleta dla osób z małymi pomieszczeniami, które marzyły o domowym kinie, ale nie dysponują przestrzenią na tradycyjny projektor.

System automatycznej korekcji trapezowej działa sprawnie i szybko - projektor samodzielnie wyrównuje obraz, dostosowując się do ustawienia pod różnymi kątami. Funkcja Auto Focus również pracuje bez zarzutu, choć w ekstremalnych warunkach oświetleniowych może potrzebować chwili więcej na osiągnięcie optymalnej ostrości.

Jasność to największe ograniczenie tego projektora

Samsung The Premiere 5

Tutaj pojawia się pierwsza poważna wada The Premiere 5. Jasność 560 lumenów ANSI to wartość, która budzi mieszane uczucia. W całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu projektor radzi sobie dobrze, oferując zadowalający obraz z przyzwoitym kontrastem. Problem zaczyna się, gdy do pokoju wpada choćby umiarkowane światło dzienne.

Dla porównania standardowe projektory do kina domowego oferują zazwyczaj 1500-2500 lumenów, a modele do użytku półprofesjonalnego sięgają 3000-5000 lumenów. The Premiere 5 z jego 560 lumenami jest wyraźnie poniżej tych wartości. W praktyce oznacza to, że do komfortowego oglądania potrzebujemy dobrze zaciemnionego pomieszczenia, co może być problematyczne w ciągu dnia.

Samsung The Premiere 5

Samsung częściowo rekompensuje to technologią Vision Booster, która automatycznie analizuje warunki oświetleniowe i dostosowuje jasność, kontrast oraz odwzorowanie kolorów. To sprytne rozwiązanie, znane z telewizorów i smartfonów marki i rzeczywiście poprawia widoczność obrazu w jaśniejszych warunkach, ale nie czyni cudów. Jeśli planujesz oglądać filmy w salonie z dużymi oknami w ciągu dnia to The Premiere 5 może rozczarować.

Sztuczna inteligencja w służbie obrazu

The Premiere 5 wyposażono w procesor NQP AI, który stanowi krok w górę w porównaniu do podstawowego Crystal Processor znanego z tańszych urządzeń Samsunga. Układ ten wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do poprawy jakości wyświetlanych treści, choć nie dysponuje mocą najnowszych procesorów NQ4 AI Gen3 czy NQ8 AI Gen3 z topowych telewizorów marki.

Samsung The Premiere 5

W praktyce procesor radzi sobie przyzwoicie ze skalowaniem treści niższej jakości, wygładzając artefakty kompresji i poprawiając szczegółowość. Przy wysokiej jakości materiale źródłowym (Blu-ray, streaming 1080p) obraz jest ostry i przyjemny dla oka. Obsługa HDR10 i HDR10+ to miły dodatek, choć ograniczona jasność projektora nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału szerokiego zakresu dynamiki.

Funkcje AI obejmują również Auto HDR Remastering, który klatka po klatce analizuje treść i dostosowuje gamę barw do każdej sceny. To dobre rozwiązanie szczególnie przy starszych filmach, które nie zostały nakręcone z myślą o HDR.

Dotykowa interakcja - najciekawsza funkcja czy gadżet?

Prawdziwa wisienka na torcie The Premiere 5 to funkcja interakcji dotykowej. Po podłączeniu dołączonej podstawki Touch Stand projektor może wyświetlać obraz na powierzchni poziomej (stole, podłodze) i zamieniać ją w interaktywny ekran dotykowy obsługiwany gestami.

Sterowanie dotykowe - Samsung The Premiere 5

W trybie dotykowym projektor tworzy 37-calowy obraz, który można dodatkowo skalować i przesuwać. System wykorzystuje kamerę na podczerwień i czujnik laserowy do śledzenia pozycji dłoni i rozpoznawania gestów. Gdy wszystko działa jak należy, reakcja jest szybka i precyzyjna – całkowite opóźnienie wynosi około 140 ms, choć przy dublowaniu ekranu z urządzenia mobilnego rośnie do 270 ms.

Problem w tym, że funkcja ta jest... kapryśna. Aby działała poprawnie muszą być spełnione określone warunki: powierzchnia nie może odbijać światła, ręce powinny być pozbawione błyszczącej biżuterii, w pobliżu nie może znajdować się źródło podczerwieni (np. inne urządzenia IR, świece, intensywne światło słoneczne). Na szczęście gdy nie ma tego rodzaju przeszkadzajek działa to bardzo dobrze.

Samsung The Premiere 5

Obsługiwane są aplikacje Samsunga oraz niektóre aplikacje zewnętrzne jak YouTube, Netflix i Prime Video. Inne aplikacje można obsługiwać przez menu pływające i wirtualny D-Pad. To świetna zabawa dla dzieci - mogą przesuwać elementy puzzli, grać w proste gry czy wchodzić w interakcję z treściami edukacyjnymi. Dla dorosłych zastosowania są już bardziej ograniczone - można by używać projektora do prezentacji z interaktywnymi elementami lub sesji burzy mózgów, ale w praktyce sprawdzi się to głównie w środowisku domowym lub edukacyjnym. Na pewno robi to duże wrażenie wizualne - może sprawdzi się pomoc podczas prezentacji biznesowej dla inwestora?

Dźwięk - solidny jak na projektor

The Premiere 5 wyposażono w dwukanałowy system audio o mocy 10 W. To nie brzmi imponująco w teorii, ale w praktyce wbudowane głośniki radzą sobie zaskakująco dobrze. Dźwięk jest czysty, naturalny, z wyraźnymi dialogami i przyjemnie pełnym środkiem pasma.

Obsługa Dolby Atmos to miły bonus, choć dwukanałowa konfiguracja nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału przestrzennego dźwięku 3D. Projektor oferuje też technologie OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) oraz Q-Symphony. Ta ostatnia to funkcja znana z ekosystemu Samsung, która pozwala synchronizować dźwięk projektora z kompatybilnym soundbarem Samsung, używając głośników obu urządzeń jednocześnie dla bogatszego brzmienia.

Samsung The Premiere 5

Active Voice Amplifier Pro to kolejna funkcja AI, która wykrywa dialog i inteligentnie wzmacnia głosy ponad hałas otoczenia i tła. W praktyce działa to całkiem dobrze - podczas głośniejszych scen akcji dialogi pozostają zrozumiałe bez potrzeby manipulowania pilotem.

Dla wymagających audiofilów wbudowane głośniki nie zastąpią dobrego systemu kina domowego, ale do codziennego oglądania czy sesji z dziećmi są w zupełności wystarczające. W razie potrzeby zawsze można podłączyć zewnętrzny system audio przez eARC lub Bluetooth 5.2.

Platforma Tizen i ekosystem SmartThings

The Premiere 5 działa na systemie operacyjnym Tizen - tej samej platformie, która napędza inteligentne telewizory Samsunga. To dobrze dopracowane środowisko z dostępem do wszystkich popularnych serwisów streamingowych: Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, HBO Max i wielu innych. Interfejs jest intuicyjny i responsywny. Asystent głosowy Bixby obsługuje polecenia w języku polskim, choć nie jest tak zaawansowany jak Asystent Google czy Alexa.

Samsung The Premiere 5 - to klasyczny Tizen

Jedną z najciekawszych funkcji jest integracja z Samsung SmartThings - platformą do zarządzania inteligentnym domem. Projektor ma wbudowany hub SmartThings, co oznacza, że może działać jako centralny punkt kontroli dla kompatybilnych urządzeń IoT bez potrzeby dodatkowych akcesoriów. Możesz więc sterować oświetleniem, termostatem czy odkurzaczem bezpośrednio z projektora, a nawet otrzymywać powiadomienia o stanie urządzeń na wyświetlanym ekranie.

Obsługa Apple AirPlay 2 to kolejny atut - użytkownicy iPhone'ów i iPadów mogą bezproblemowo przesyłać obraz i dźwięk z urządzeń mobilnych. Samsung oferuje też własne rozwiązanie Multi Device Experience z funkcjami TV to Mobile, Mobile to TV czy Sound Mirroring.

Gaming - nie dla fanów esportu

The Premiere 5 oferuje Automatyczny Tryb Gry sterowany AI, który automatycznie rozpoznaje typ gry i optymalizuje ustawienia. Panel Gracza pozwala na łatwy dostęp do istotnych funkcji gamingowych, takich jak zmiana proporcji obrazu na 21:9 lub 32:9, sprawdzanie opóźnienia wejścia (input lag), aktywacja wirtualnego celownika czy powiększenie minimapy.

Samsung The Premiere 5

Problem w tym, że The Premiere 5 nie został zaprojektowany z myślą o wymagających graczach. Input lag oscyluje w okolicach 50-70 ms. To zdecydowanie za dużo dla graczy FPS czy gier wyścigowych, gdzie liczy się każda milisekunda. Dla porównania - topowy Samsung Premiere 9 oferuje 18 ms przy 4K/60Hz, a dedykowane projektory gamingowe schodzą poniżej 20 ms.

Do casualowego grania w gry przygodowe, RPG czy gry rodzinne The Premiere 5 jest w sam raz. Duży ekran i przestrzenny dźwięk Dolby Atmos potrafią zrekompensować wyższe opóźnienie, tworząc immersyjne doświadczenie. Ale jeśli jesteś purystą kompetetywnego gamingu to lepiej poszukaj dedykowanego projektora gamingowego lub zostań przy telewizorze.

Kwestia ceny i konkurencja

Cena Samsung The Premiere 5 w Polsce oscyluje w okolicach 8400 zł, w zależności od sprzedawcy. Za te pieniądze możemy kupić:

Bardzo dobry 55-calowy telewizor QLED lub nawet OLED z rozdzielczością 4K, wyższą jasnością i bez ograniczeń projekcji

Projektor 4K o znacznie wyższej jasności, choć bez funkcji interaktywnych

Projektor Full HD o zbliżonych parametrach, ale tańszy o kilka tysięcy złotych

The Premiere 5 plasuje się więc w dziwnej niszy - jest za drogi jak na projektor Full HD o stosunkowo niskiej jasności, ale za tani jak na urządzenie premium z naprawdę zaawansowanymi funkcjami. Jego główna wartość dodana to funkcja interakcji dotykowej.

Wśród pominiętych wcześniej zalet warto wymienić:

Żywotność lasera - 20 tys. godz. to solidny wynik, który zapewnia długie lata użytkowania bez potrzeby wymiany źródła światła;

Screen Off Mode - możliwość korzystania z głośników projektora przy wyłączonym obrazie, co zamienia urządzenie w inteligentny głośnik;

Ambient Mode+ - wyświetlanie dekoracyjnych obrazów, zdjęć czy informacji (zegar, pogoda) gdy projektor nie jest aktywnie używany

Wśród ograniczeń:

Brak wbudowanej baterii - projektor wymaga stałego zasilania, co ogranicza jego prawdziwą mobilność. Można teoretycznie użyć mocnego powerbanku przez USB-C;

Ograniczone złącza - tylko 2 porty micro HDMI i 1 USB-C mogą być problemem dla osób z wieloma źródłami sygnału

Samsung The Premiere 5

Podsumowanie - dla kogo The Premiere 5?

Samsung The Premiere 5 to projektor, który próbuje być czymś więcej niż tylko urządzeniem do wyświetlania obrazu. Jego funkcja interakcji dotykowej to technologicznie imponujący wyczyn, który otwiera nowe możliwości w edukacji, rozrywce dla dzieci i kreatywnych zastosowaniach domowych. Kompaktowe wymiary, elegancki design i integracja z ekosystemem SmartThings czynią go atrakcyjnym rozwiązaniem dla entuzjastów smart home.

Jednocześnie urządzenie to nie jest wolne od wad. Niska jasność 560 lumenów ogranicza jego użyteczność do zaciemnionych pomieszczeń, rozdzielczość Full HD rozczarowuje w erze 4K, a kluczowa funkcja dotykowa działa kapryśnie i wymaga spełnienia wielu warunków.

The Premiere 5 warto kupić, jeśli:

Masz małe dzieci i szukasz innowacyjnego sposobu na edukację i zabawę

Dysponujesz niewielkim pomieszczeniem i potrzebujesz projektora ultrakrótkiego rzutu

Jesteś entuzjastą ekosystemu Samsunga i SmartThings

Lubisz eksperymentować z nowymi technologiami

Potrzebujesz kompaktowego, mobilnego rozwiązania do różnych pomieszczeń

The Premiere 5 nie jest dla ciebie, jeśli:

Priorytetem jest obraz w 4K

Planujesz używać projektora w jasnych pomieszczeniach w ciągu dnia

Zależy ci na najlepszym stosunku ceny do parametrów

Jesteś wymagającym graczem FPS czy konkurencyjnym gamerem

Nie jesteś zainteresowany funkcjami interaktywnymi

Samsung The Premiere 5

REKLAMA

Samsung The Premiere 5 to interesujący eksperyment, który pokazuje kierunek rozwoju projektorów - w stronę większej interaktywności i integracji ze smart home. Dla większości osób pozostanie jednak niszowym produktem o ograniczonym zastosowaniu, który wyprzedza swoje czasy. To urządzenie dla early adopterów technologii, rodzin z dziećmi i osób, które chcą czegoś więcej niż tylko wyświetlania filmów na ścianie.

Jeśli któryś z powyższych scenariuszy brzmi jak twoja historia to The Premiere 5 może okazać się fascynującym dodatkiem do domowego arsenału technologicznego. Jeśli jednak szukasz po prostu dobrego projektora do kina domowego to rynek oferuje lepsze opcje za porównywalne lub niższe pieniądze. W tym Samsung.

REKLAMA

Maciej Gajewski 29.10.2025 12:55

Ładowanie...