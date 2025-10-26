  1. SPIDER'S WEB
Winyle przeżywają drugą młodość. Giełda na AVS to niezbity dowód

Trudno o lepszy dowód na to, że winyle wróciły do łask. Czarne krążki są w 2025 r. jedną z największych atrakcji na targach Audio Video Show.

Z naszą pełną relacją z Audio Video Show 2025 zapoznasz się na specjalnej podstronie naszego serwisu.

Chociaż żyjemy w dobie streamingu, który zapewnia nam dostęp do milionów utworów na wyciągnięcie kciuka, a serwisy takie jak SpotifyApple Music i Tidal udostępniają muzykę w świetnej jakości, to wiele osób ma już na tyle dość cyfrowego świata, że wróciła do ery analogowej. Jednocześnie tak jak kasety i płyty CD najlepsze lata mają już za sobą i nie zapowiada się na to, by to się zmieniło, tak jeszcze starsze od nich winyle przeżywają drugą młodość.

Przekonać się można o tym odwiedzając jedne z największych targów RTV na świecie i drugie co do wielkości tego typu wydarzenie w Europie, czyli organizowane cyklicznie w stolicy Audio Video Show. Na weekend do Warszawy zjechali się zarówno producenci, jak i dystrybutorzy sprzętu audio i wideo, by z dumą prezentować produkty ze wszystkich półek cenowych - od tych w zasięgu każdego, aż po zestawy za miliony. Była też cała masa gramofonów. I nic dziwnego!

Jak co roku redakcja Spider’s Web odwiedziła targi Audio Video Show, a na miejscu zwiedzaliśmy sale pełne najróżniejszych sprzętów: ogromnych telewizorów, w tym takich za dziesiątki tysięcy złotych, zestawów audio za miliony, słuchawek, głośników, soundbarów itd. Stoiska zlokalizowane są w trzech lokalizacjach na terenie Warszawy, którymi są hotele Radisson Blu Sobieski i Grand Tulip oraz stadion PGE Narodowy. I to pomiędzy nimi znajdziemy winyle.

Audio Video Show i giełda winyli

Wystawcy mają do dyspozycji łącznie aż 2 tys. m2 powierzchni, w tym loże, sale konferencyjne i pokoje hotelowe, dzięki czemu mogą zapewnić warunki odsłuchowe zbliżone do tych domowych. Przestrzeń pomiędzy nimi, w tym korytarze, nie świecą jednak pustkami. To właśnie na nich zlokalizowali swoje stoiska sprzedawcy winyli - zarówno nowych, jak i używanych. Niektóre z nich można kupić za grosze, a inne to wycenione na setki, jeśli nie tysiące złotych, białe kruki.

Swoje płyty oferuje tutaj wielu różnych sprzedawców, a giełda jest rozproszona po całym terenie targów. To szansa na to, aby zarówno odkryć zupełnie nowych wykonawców, jak i uzupełnić swoją kolekcję o starsze wydania znanych nam artystów, których nam brakuje. Jest spora szansa, że na ternie stadionu PGE Narodowego albo hotelu Raddison Blu, w którym również kwitnie handel płytami, znajdziemy akurat tę osobę, która oferuje krążki, na które polujemy.

Podczas wydarzenia znaleźć można powszechnie dostępne czarne krążki z dowolną muzyką - zarówno polską, jak i zagraniczną.

Kosze z płytami, które składają się na poszczególne stoiska, zwykle są podzielone tematycznie na gatunki. Rock, pop, punk, metal, muzyka filmowa, muzyka klasyczna, jazz, soul - znajdziemy tu dosłownie wszystko, w tym np. muzykę japońską lub z innych co bardziej egzotycznych regionów świata. Obsługa każdego ze stanowisk sprzedaży winyli oczywiście zawsze chętnie doradzi i pomoże z wyborem konkretnego krążka, jeśli nie możemy się sami zdecydować.

Największą gratką są oczywiście edycje limitowane i wydania kolekcjonerskie. Do tego dochodzą unikatowe nagrania z koncertów na płytach DVD, a niektórzy sprzedawcy obok czarnych krążków umieszczają też kosze z płytami CD i kasetami - a niektóre albumy wywołały u mnie masę ciepłych wspomnień. To właśnie na takie skarby można się natknąć podczas zwiedzania targów, gdy przechodzimy korytarzami od jednego stanowiska odsłuchowego do innego.

Tegoroczna edycja targów dobiega zaś właśnie końca. Jeśli nie mieliście okazji w tym roku pojawić się na niej osobiście, to warto już teraz pomyśleć o tym, by wygospodarować nieco czasu za rok. Z pełną relacją z Audio Video Show 2025 możecie zapoznać się z kolei na specjalnej podstronie naszego serwisu.

26.10.2025 10:05
