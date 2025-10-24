TCL pokazuje w Polsce potwora. C7K to TV marzeń, ale ta cena

Ładowanie...

Są zwykłe telewizory i są ogromne Smart TV - w tym takie z matrycami typu QD-Mini LED, która łączy zalety Mini LED-a z profitami, jakie daje zastosowanie kropki kwantowej. Jednemu z takich modeli mogliśmy przyjrzeć się na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie. Na stoisku TCL pojawił się ogromny, bo aż 115-calowy model o nazwie TCL C7K, który robił piorunujące wrażenie.

Co potrafi TCL 115C7K z matrycą QD-Mini LED?

Topowy telewizor TCL z matrycą 4K UHD o przekątnej długości aż 115 cali ma za zadanie przenosić wrażenia kinowe wprost do domowego salonu. Urządzenie osiąga jasność do 3000 nitów, dzięki czemu nie tylko świetnie radzi sobie z treściami zarejestrowanymi z użyciem HDR, zapewniając ogromną rozpiętość tonalną, ale też daje czytelny i kontrastowy (7000:1) obraz również za dnia, a nie tylko w nocy.

115-calowa matryca w modelu TCL C7K odświeżana w 144 Hz została wyposażona w aż 2880 stref podświetlenia, dzięki czemu oprogramowanie bardzo precyzyjnie podświetla akurat te obszary, które tego wymagają, co dodatkowo poprawia wrażenia wizualne płynące z konsumowania treści wideo na tym telewizorze. Nienaganne jest też odwzorowanie czerni.

Co jeszcze warto wiedzieć o TCL 115C7K?

W scenach, w których mamy do czynienia z kolorowym materiałem, obraz jest nasycony i żywy (93 proc. DCI-P3). Z kolei w kadrach pokazujących czarne tło, jeśli telewizor stoi na czarnym tle, ma się wrażenie, iż ekran zlewa się z ciemnym tłem. Podczas targów można się o tym przekonać podczas Audio Video Show na stoisku producenta - i wcale nie trzeba było w tym celu gasić światła!

Za przetwarzanie obrazu w telewizorze TCL 115C7K odpowiada procesor AiPQ Pro wykorzystujący sztuczną inteligencję. W uzyskaniu świetnej jakości obrazu pomagają przy tym technologia QLED i panel CrystGlow HVA. Urządzenie ma elegancką metalową obudowę i wbudowany system audio Hi-Fi ONKYO 4.2.2 i obsługuje technologie HDR 10+, Dolby Vision (w tym DV IQ) i HLG.

Nie zabrakło oczywiście portów HDMI, w tym HDMI 2.1 z eARC/ARC, obsługi technologii HDMI CEC i ADM FreeSync. Do tego dochodzą moduły łączności Bluetooth 5.4 oraz Wi-Fi 6. Tym wszystkim zarządza system Google TV.

Na 115-calowym modelu oczywiście oferta marki TCL się nie kończy.

Na stoisku producenta można było zobaczyć na żywo inne telewizory z tej linii z nieco mniejszymi matrycami QD-Mini LED. Pojawiły się egzemplarze w kilku różnych rozmiarach: 65, 75, 95 i 98 cali.

Producent zabrał ze sobą na targi Audio Video Show również model TCL 75A300 PRO na stojaku z kółeczkami. Ten model ma służyć do tego, by wyświetlać na nim nie tylko wideo, ale również… obrazy.

TCL zachęcał przy tym na 27. edycji Audio Video Show gości, by zeskanowali wyświetlony obok dwóch kotów połączonych ogonem kod QR, aby przygotować własne dzieło sztuki.

A ile za ten ogromny i upakowany nowoczesnymi technologiami telewizor trzeba zapłacić? TCL C7K w wersji 115-calowej wyceniony został na skromne 60 tysięcy złotych. Bez grosika.

TCL to jedna z bardzo wielu firm, które pojawiły się na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie. Jako redakcja Spider’s Web objęliśmy je patronatem medialnym, a z naszą pełną relacją z imprezy możecie zapoznać się na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Piotr Grabiec 24.10.2025 18:34

