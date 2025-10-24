Jak działa JPLAY? Tę polską apkę musi pobrać każdy audiofil

Ładowanie...

Aplikacja jest dziełem programisty z Polski, pochodzącego z Wrocławia pasjonata muzyki i technologii, Marcina Ostapowicza. Wielu melomanów i audiofili już teraz korzysta z JPLAY na swoich urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka, czyli iPhone’ach, iPadach i komputerach Mac z chipami Apple Silicon z rodziny Apple M.

Jak działa JPLAY?

Stale rozwijana aplikacja JPLAY, która powstała już w 2011 r., ma za zadanie „ekstremalną” optymalizację procesu odtwarzania muzyki cyfrowej na sprzętach Apple’a. Ma to zminimalizować negatywny wpływ czynników zarówno sprzętowych, jak i programowych na jakość odtwarzanego na naszym urządzeniu dźwięku.

Program ma opinię najlepiej grającej aplikacji hi-fi na świecie, a do tego umożliwia połączenie z niemal każdym streamerem lub DAC-iem bez potrzeby stosowania rdzenia. Wśród wiodących producentów sprzętu audio certyfikowanych możliwością współpracy z JPLAY znajdują się m. in.

dCS;

HEGEL;

Eversolo;

Bricasti;

Nagra;

Electrocompaniet;

XACT;

i dziesiątki innych.

Innym z zadań aplikacji JPLAY jest minimalizowanie ruch sieciowego pomiędzy między apką, a punktem końcowym audio. Ma to redukować szumy sieciowe i również przyczynia się do poprawy jakości dźwięku. Aplikacja ma też wyszukiwarkę obsługującą wyszukiwanie kontekstowe oraz inteligentne radio, co ułatwia odkrywanie nowej muzyki. Wyświetla też biografie artystów, recenzje albumów itd.

JPLAY można zintegrować z odtwarzaczem HQPlayer, serwisami Tidal i Qobuz oraz muzyką i innymi treściami audio przechowywanymi lokalnie. Wykorzystywane w tym celu mogą być serwery UPnP. JPLAY odtwarza przy tym każdy plik muzyczny (obsługa PCM i DSD). Osiągnięcie tego wszystkiego przy zachowaniu wysokiej responsywności było możliwe dzięki programowaniu jej na systemy Apple’a w sposób natywny.

Ile kosztuje JPLAY i jaki jest darmowy okres próbny?

Aplikację w najnowszej wersji można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store na iPhone’y, iPady oraz komputery Mac z chipami Apple Silicon. Nowi użytkownicy otrzymują darmowy, dwutygodniowy okres próbny. W tym czasie mogą sprawdzić działanie JPLAY w praktyce - a po jego zakończeniu, jeśli nie anulujemy subskrypcji ręcznie, aktywowany zostanie abonament odnawiany cyklicznie.

Koszt abonamentu JPLAY wynosi 49 dol., co przekłada się na 244,99 zł rocznie. Dwa tygodnie to przy tym całkiem sporo czasu, żeby sprawdzić aplikację w praktyce (która dostępna jest w takich językach jak polski, angielski, niemiecki, francuski i japoński), ale jest sposób na to, by testować aplikację bezpłatnie przez dłuższy czas - a dokładnie przez dwa miesiące.

Wszyscy goście odwiedzający odbywające się w terminie 24-26 października 2025 r. targi Audio Video Show, które jako Spider’s Web ponownie objęliśmy patronatem medialnym, wraz z biletem dostaną katalog wystawy, w którym znajdą kod umożliwiający na aktywowanie 60-dniowego, darmowego okresu próbnego JPLAY. Wynika to z faktu, iż marka JPLAY jest partnerem technologicznym wydarzenia.

Piotr Grabiec 24.10.2025 07:00

