REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Jak działa JPLAY? Tę polską apkę musi pobrać każdy audiofil

JPLAY to referencyjna aplikacja hi-fi, która optymalizuje proces odtwarzania muzyki cyfrowej na sprzętach Apple’a. Co dokładnie potrafi?

Piotr Grabiec
jplay aplikacja hi-fi iphone ipad mac 1
REKLAMA

Aplikacja jest dziełem programisty z Polski, pochodzącego z Wrocławia pasjonata muzyki i technologii, Marcina Ostapowicza. Wielu melomanów i audiofili już teraz korzysta z JPLAY na swoich urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka, czyli iPhone’ach, iPadach i komputerach Mac z chipami Apple Silicon z rodziny Apple M.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/jplay-aplikacja-hi-fi-iphone-ipad-mac-2.jpeg
1/2
photophoto
REKLAMA

Jak działa JPLAY?

Stale rozwijana aplikacja JPLAY, która powstała już w 2011 r., ma za zadanie „ekstremalną” optymalizację procesu odtwarzania muzyki cyfrowej na sprzętach Apple’a. Ma to zminimalizować negatywny wpływ czynników zarówno sprzętowych, jak i programowych na jakość odtwarzanego na naszym urządzeniu dźwięku.

Program ma opinię najlepiej grającej aplikacji hi-fi na świecie, a do tego umożliwia połączenie z niemal każdym streamerem lub DAC-iem bez potrzeby stosowania rdzenia. Wśród wiodących producentów sprzętu audio certyfikowanych możliwością współpracy z JPLAY znajdują się m. in.

  • dCS;
  • HEGEL;
  • Eversolo;
  • Bricasti;
  • Nagra;
  • Electrocompaniet;
  • XACT;
  • i dziesiątki innych.

Innym z zadań aplikacji JPLAY jest minimalizowanie ruch sieciowego pomiędzy między apką, a punktem końcowym audio. Ma to redukować szumy sieciowe i również przyczynia się do poprawy jakości dźwięku. Aplikacja ma też wyszukiwarkę obsługującą wyszukiwanie kontekstowe oraz inteligentne radio, co ułatwia odkrywanie nowej muzyki. Wyświetla też biografie artystów, recenzje albumów itd.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/jplay-aplikacja-hi-fi-iphone-ipad-mac-6.jpeg
1/2
photophoto

JPLAY można zintegrować z odtwarzaczem HQPlayer, serwisami Tidal i Qobuz oraz muzyką i innymi treściami audio przechowywanymi lokalnie. Wykorzystywane w tym celu mogą być serwery UPnP. JPLAY odtwarza przy tym każdy plik muzyczny (obsługa PCM i DSD). Osiągnięcie tego wszystkiego przy zachowaniu wysokiej responsywności było możliwe dzięki programowaniu jej na systemy Apple’a w sposób natywny.

Ile kosztuje JPLAY i jaki jest darmowy okres próbny?

Aplikację w najnowszej wersji można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store na iPhone’y, iPady oraz komputery Mac z chipami Apple Silicon. Nowi użytkownicy otrzymują darmowy, dwutygodniowy okres próbny. W tym czasie mogą sprawdzić działanie JPLAY w praktyce - a po jego zakończeniu, jeśli nie anulujemy subskrypcji ręcznie, aktywowany zostanie abonament odnawiany cyklicznie.

Koszt abonamentu JPLAY wynosi 49 dol., co przekłada się na 244,99 zł rocznie. Dwa tygodnie to przy tym całkiem sporo czasu, żeby sprawdzić aplikację w praktyce (która dostępna jest w takich językach jak polski, angielski, niemiecki, francuski i japoński), ale jest sposób na to, by testować aplikację bezpłatnie przez dłuższy czas - a dokładnie przez dwa miesiące.

REKLAMA

Wszyscy goście odwiedzający odbywające się w terminie 24-26 października 2025 r. targi Audio Video Show, które jako Spider’s Web ponownie objęliśmy patronatem medialnym, wraz z biletem dostaną katalog wystawy, w którym znajdą kod umożliwiający na aktywowanie 60-dniowego, darmowego okresu próbnego JPLAY. Wynika to z faktu, iż marka JPLAY jest partnerem technologicznym wydarzenia.

REKLAMA
Piotr Grabiec
24.10.2025 07:00
Tagi: AppleAudio Video ShowiOSiPhoneMuzyka
Najnowsze
6:34
Reddit i Perplexity biorą się za łby. To wojna o przyszłość internetu
Aktualizacja: 2025-10-24T06:34:39+02:00
6:31
Chcą rozświetlić Ziemię lustrami. Zrobią ludziom piekło
Aktualizacja: 2025-10-24T06:31:00+02:00
6:21
Podwójne meteory zachwyciły internet. Prawda nie jest przyjemna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:21:00+02:00
6:11
Polskie wojsko ma nową broń. Groźna i zaskakująco sprytna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:11:00+02:00
21:46
Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał
Aktualizacja: 2025-10-23T21:46:01+02:00
21:21
Szukasz przeglądarki na telefon? Microsoft ma dziwnie dobry pomysł
Aktualizacja: 2025-10-23T21:21:01+02:00
20:58
Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"
Aktualizacja: 2025-10-23T20:58:43+02:00
20:41
Płatności zbliżeniowe łatwiejsze. Koniec machania przy kasie
Aktualizacja: 2025-10-23T20:41:48+02:00
19:57
ChatGPT bardziej rozmowny. Wreszcie coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-10-23T19:57:16+02:00
19:35
Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-23T19:35:11+02:00
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
6:19
Apple ma problem z liczeniem. Zapodzieje się jeden iPhone
Aktualizacja: 2025-10-23T06:19:00+02:00
6:15
Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz
Aktualizacja: 2025-10-23T06:15:00+02:00
6:00
Biedronka wywala plastik i pokazuje liczby. Aż kręci się w głowie
Aktualizacja: 2025-10-23T06:00:00+02:00
21:07
Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy
Aktualizacja: 2025-10-22T21:07:21+02:00
20:30
Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik
Aktualizacja: 2025-10-22T20:30:33+02:00
19:45
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Aktualizacja: 2025-10-22T19:45:00+02:00
19:01
Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające
Aktualizacja: 2025-10-22T19:01:39+02:00
18:25
Sklonowali nawet Black Hawka. Chińczycy są niemożliwi
Aktualizacja: 2025-10-22T18:25:44+02:00
17:53
Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida
Aktualizacja: 2025-10-22T17:53:04+02:00
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
iPhone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA