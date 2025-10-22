Wszystko o Audio Video Show 2025 w jednym miejscu: dojazd, parking i bilety

Ładowanie...

Audio Video Show to organizowane co rok targi, podczas których firmy z całego świata prezentują w Warszawie swoje produkty z kategorii RTV. Lada moment obędzie się 27. edycja tej imprezy, która jest przy tym drugim co do wielkości tego wydarzeniem na Starym Kontynencie.

Podobnie jak w poprzednich latach, także i w tym roku Spider’s Web objęło Audio Video Show patronatem medialnym. Na specjalnej podstronie naszego serwisu możecie zapoznać się z relacją z poprzednich edycji, a w najbliższy weekend będziemy tam publikować relację z tegorocznej.

W zeszłym roku na Audio Video Show widzieliśmy takie skarby:

Gorąco zachęcamy również do tego, abyście wybrali się na targi samodzielnie, jeśli tylko mieszkacie w stolicy lub macie możliwość udania się do niej w najbliższy weekend. Dla wszystkich osób, które planują pojawić się na Audio Video Show 2025, zebraliście najważniejsze informacje w jednym miejscu.

Kiedy odbywają się targi Audio Video Show 2025?

Impreza trwa trzy dni. Rozpocznie się w najbliższy piątek 24 października i potrwa do niedzieli 26 października 2025 r. Godziny otwarcia targów prezentują się w ramach obecnej edycji następująco:

Piątek, 24 października 2025 r., 12:00 - 20:00;

Sobota, 25 października 2025 r., 10:00 - 20:00;

Niedziela, 26 października 2025 r., 10:00 - 17:00.

Gdzie odbywają się targi Audio Video Show 2025?

Łącznie dla wystawców przygotowano ok. 2 tys. m2 ekspozycji rozlokowanych w trzech miejscach na terenie Warszawy. Są nimi:

stadion PGE Narodowy (al. Poniatowskiego 1, Warszawa);

hotel Radisson Blu Sobieski (pl. Artura Zawiszy 1, Warszawa);

hotel Golden Tulip (ul. Towarowa 2, Warszawa).

Jak dojechać na Audio Video Show 2025?

Na stadion PGE Narodowy można dojechać swoim samochodem, kierować należy się do ronda Waszyngtona. Z kolei aby dojechać do obu hoteli, w których zlokalizowani są wystawcy, należy kierować się do pl. Zawiszy w Warszawie. Budynki zlokalizowane są po jego przeciwległych stronach.

W oba miejsca można dostać się również wygodnie tramwajem oraz autobusem, a aktualne wskazówki dojazdu można znaleźć w aplikacjach JakDojadę albo w Google Maps. Przystanki, w których stronę należy się kierować, to Rondo Waszyngtona (PGE Narodowy) i Plac Zawiszy (oba hotele; znajdują się zaraz obok siebie).

Aby dostać się samochodem do hoteli ze stadionu, należy wjechać most Poniatowski, a potem jechać przez al. Jerozolimskie cały czas prosto na zachód. Analogicznie wygląda to w odwrotnym kierunku. Auto da się oczywiście wygodnie zaparkować niezależnie od tego, do której z lokalizacji się udamy.

Audio Video Show 2025 - ile kosztuje parking?

W przypadku stadionu PGE Narodowy dostępny jest bezpłatny parking naziemny na błoniach stadionu od strony stacji PKP Stadion oraz przed bramą nr 1. Można zdecydować się również na płatny parking podziemny, na który wjeżdża się od strony Wisły (ul. Wybrzeże Szczecińskie). Za postój do 2 godzin płaci się 15 zł, a każda kolejna godzina kosztuje 3 zł (cały dzień - 35 zł).

Goście, którzy chcą odwiedzić Radisson Blu Sobieski, mogą skorzystać z parkingu podziemnego. Wjeżdża się na niego od strony ul. Tarczyńskiej i płaci się 10 zł za godzinę lub 90 zł za dobę. Parking dla osób, które chcą znaleźć się najbliższej hotelu Golden Tulip, również jest podziemny - wjazd od strony ul.Towarowej. Tutaj opłaty wynoszą 7 zł za godzinę lub 70 zł za dobę.

Jak przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami AVS2025?

W tym celu można skorzystać z tramwajów, dzięki czemu ominie się korki. Trasa przebiega między przystankami Plac Zawiszy oraz Rondo Waszyngtona, a linie tramwajowe, z których można skorzystać to 7, 9, 22 i 24. Jeśli ktoś jednak preferuje autobus miejski, to na tej trasie można skorzystać z linii 158.

W trakcie trwania wystawy pomiędzy hotelami a PGE Narodowym można przemieszczać się specjalnymi autobusami kursującymi wahadłowo. Odjazdy zaplanowane są co 30 minut o pełnych godzinach (tj. o 11.00, 11.30, 12.00 itd.) spod hotelu Radisson Blu Sobieski oraz PGE Narodowego (brama nr. 5).

Audio Video Show 2025 - ile kosztują bilety?

Aby wejść na teren Audio Video Show 2025, należy zakupić bilet. Cena wejściówki na jeden wybrany dzień to 60 zł. Oprócz tego można kupić trzydniowy karnet obowiązujący od piątku do niedzieli. Jego cena wynosi 90 zł. Młodzież do lat 16 nie musi przy tym płacić za wstęp.

Płatności w kasach realizowane są gotówką i kartą. Bilet oraz karnet wymieniane są przy wejściu na opaskę, która upoważnia do wstępu na teren całej wystawy - czyli we wszystkich trzech lokalizacji. Do tego w cenę biletu wliczony jest już 88-stronicowy przewodnik po wystawie.

Piotr Grabiec 22.10.2025 06:55

Patronat medialny : Audio Video Show

