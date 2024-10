Po raz pierwszy na żywo. Niezwykły gramofon BennyAudio Odyssey

Gramofon BennyAudio Odyssey to prawdziwa gratka dla miłośników analogu, stanowiąca wynik wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. Odyssey 2024 charakteryzuje się solidną konstrukcją i precyzyjnymi materiałami. Obudowa gramofonu została wykonana z materiałów neutralnych akustycznie, co minimalizuje wibracje i zapewnia stabilność. Gramofon ma wymiary 242 mm wysokości, 400 mm szerokości i 400 mm głębokości, a jego waga bez ramienia wynosi 59 kg. Może obsługiwać do trzech ramion, z czterema punktami montażowymi, co pozwala na elastyczność i różnorodność w doborze ramion.