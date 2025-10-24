🗓️ 24 - 26 października 2025 r.

Audio Video Show to wyjątkowa wystawa sprzętu audiowizualnego i kina domowego, która w 2025 r. odbędzie się już po raz 27.

Zajmując imponującą powierzchnię 2 tys. m^2, jest drugą co do wielkości imprezą tego typu w Europie. Na wystawie będzie można zobaczyć najnowsze produkty i innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak telewizory, projektory, sprzęt hi-fi oraz słuchawki. Zwiedzający będą mieli unikalną okazję przetestować urządzenia w warunkach zbliżonych do domowych, dzięki lokalizacjom w lożach VIP PGE Narodowego oraz luksusowych hotelach Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski.

Audio Video Show to również przestrzeń do posłuchania i porównania sprzętu z różnych półek cenowych bez presji sprzedawców, a także do udziału w seminariach poświęconych tematyce audio-video.