Audio Video Show

Patronat medialny: Audio Video Show

Audio Video Show 2025

audio video show plyta vinylowa 2025

🗓️ 24 - 26 października 2025 r.

Audio Video Show to wyjątkowa wystawa sprzętu audiowizualnego i kina domowego, która w 2025 r. odbędzie się już po raz 27.

Zajmując imponującą powierzchnię 2 tys. m^2, jest drugą co do wielkości imprezą tego typu w Europie. Na wystawie będzie można zobaczyć najnowsze produkty i innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak telewizory, projektory, sprzęt hi-fi oraz słuchawki. Zwiedzający będą mieli unikalną okazję przetestować urządzenia w warunkach zbliżonych do domowych, dzięki lokalizacjom w lożach VIP PGE Narodowego oraz luksusowych hotelach Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski.

Audio Video Show to również przestrzeń do posłuchania i porównania sprzętu z różnych półek cenowych bez presji sprzedawców, a także do udziału w seminariach poświęconych tematyce audio-video.

⏰ Godziny otwarcia

Piątek, 24 października 2025 r., 12:00 - 20:00

Sobota, 25 października 2025 r., 10:00 - 20:00

Niedziela, 26 października 2025 r., 10:00 - 17:00

audio video show logo 2025
Audio Video Show 2025

📍 Lokalizacja

Audio Video Show 2025 odbywa się aż w trzech lokalizacjach w Warszawie:

audio video show stadion pge narodowy 2025 class="wp-image-5626111"

PGE Narodowy
al. Poniatowskiego 1
Warszawa

audio video show stadion hotel sobieski radisson blu 2025 class="wp-image-5626112"

Radisson Blu Sobieski
pl. Artura Zawiszy 1
Warszawa

audio video show stadion hotel golden tulip 2025 class="wp-image-5626117"

Hotel Golden Tulip
ul. Towarowa 2
Warszawa

Wyjątkowe atrakcje

Audio Video Show 2025 wraca do stolicy. Audiofile szykujcie portfele
RTV21.10.2025 12:39

Audio Video Show 2025 wraca do stolicy. Audiofile szykujcie portfele

Piotr Grabiec

Audio Video Show - najnowsze informacje

Philips OLED+959 0
Tech
27.10.2024 12:03

Co potrafi Philips OLED+959? Tu dźwięk idzie w parze z obrazem i to nie tylko na ekranie

Philips OLED+959 to telewizor, który zachwyca nie tylko jakością obrazu, ale również odwzorowaniem dźwięku. Do tego producent zadbał o jeden świetny bajer.
JBL PartyBox
Tech
27.10.2024 11:25

Na wyrafinowane dźwiękowe show wbił się JBL - i robi imprezę

Tu wzmacniacz za dziesiątki tysięcy złotych. Tam gramofon w cenie mojego samochodu. Jeszcze gdzie indziej kolumny moich marzeń. Wtem: JBL, który nawet nie próbuje zaczepiać audiofilów. Zamiast tego prezentuje niedrogie, porządne, typowo konsumenckie produkty. I świetnie na tym wychodzi, podobnie jak zaglądający na jego stoisko goście.
Technics SL-1300G
Tech
27.10.2024 10:32

Mówią, że to najlepszy gramofon dla zwykłych śmiertelników. Mnie przekonali

Podczas Audio Video Show 2024 odbyło się coś na kształt polskiej premiery najnowszego sztandarowego gramofonu Technicsa. Nie jest on wart nawet ćwierci tego, co najlepsze tego typu urządzenia prezentowane na wydarzeniu – to sprzęt, na który zwykły człowiek da radę odłożyć gotówkę. To ponoć najlepszy wybór dla domowego entuzjasty.
audio video show 2024 strefa sluchawek 00a
Tech
26.10.2024 18:26

Czy to wszystkie słuchawki na świecie? Przywieźli je na Audio Video Show 2024

Douszne, nauszne, otwarte, zamknięte, kablowe i bezprzewodowe – niezależnie od tego, jakiego zestawu słuchawkowego szukasz, znajdziesz go na Audio Video Show 2024. Na stadionie PGE Narodowym producenci z dumą prezentują setki różnych modeli, które można przymierzyć i odsłuchać.
Tak wygląda zestaw audio za 4 bańki. Takie cuda tylko na Audio Video Show
Tech
26.10.2024 16:00

Tak wygląda zestaw audio za 4 bańki. Takie cuda tylko na Audio Video Show

System audio za cztery miliony złotych – to jedna z najciekawszych atrakcji na trwających właśnie targach Audio Video Show 2024. Sprawdziliśmy, co się składa na zestaw Sonus faber Suprema i jak on brzmi.

Audio Video Show. Polacy stworzyli raj dla miłośników dobrego dźwięku i obrazu

W dniach 24-26 października 2025 r. obywa się kolejna edycja imprezy Audio Video Show. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat z okładem wydarzenie zbudowało gigantyczną renomę i jest uznawane za drugą największą imprezę tego typu w całej Europie. Jeśli cenisz sobie obraz i dźwięk wysokiej jakości, nie znajdziesz lepszej okazji do sprawdzenia topowych sprzętów.

Audio Video Show to prestiżowa impreza organizowana w Polsce, która zdążyła urosnąć do rangi międzynarodowego wydarzenia. Trwające trzy dni targi są obecne w kalendarzu wszystkich liczących się producentów urządzeń audio i video - zwłaszcza tych oferujących sprzęt z górnej półki, stawiając na niezwykle wysoką jakość dźwięku oraz obrazu.

W 2025 r. impreza Audio Video Show odbędzie się po raz 27., co oznacza, że łączy wystawców z gośćmi od ponad ćwierć wieku. Warszawę odwiedzi kilkaset (!) firm, w tym czołowi producenci sprzętów audio oraz wideo. Na oficjalnej stronie wydarzenia, w alfabetycznej sekcji poświęconej wystawcom, znajduje się ponad 800 pozycji.

Jak dojechać autem na stadion PGE Narodowy i do hoteli Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip?

Na stadion PGE Narodowy można dojechać swoim samochodem. W tym celu należy kierować się do ronda Waszyngtona.

Aby dojechać do obu hoteli, w których zlokalizowani są wystawcy, trzeba udać w okolice pl. Zawiszy w Warszawie. Budynki zlokalizowane są po jego przeciwległych stronach.

Aby dostać się do hoteli ze stadionu, należy wjechać most Poniatowski, a potem jechać przez al. Jerozolimskie cały czas prosto na zachód. Analogicznie wygląda to w odwrotnym kierunku.

Auto da się oczywiście wygodnie zaparkować. Można też zdecydować się na tramwaje oraz autobusy - informację o parkingach i komunikacji miejskiej znajdziesz obok.

Co z parkowaniem po dojechaniu na Audio Video Show 2025?

W przypadku stadionu PGE Narodowy dostępny jest bezpłatny parking naziemny na błoniach stadionu od strony stacji PKP Stadion oraz przed bramą nr 1. Do dyspozycji jest też płatny parking podziemny, na który wjeżdża się od strony Wisły (ul. Wybrzeże Szczecińskie). Za postój do 2 godzin płaci się 15 zł, a każda kolejna godzina kosztuje 3 zł (cały dzień - 35 zł).

Goście, którzy chcą odwiedzić Radisson Blu Sobieski, mogą skorzystać z parkingu podziemnego. Wjeżdża się na niego od strony ul. Tarczyńskiej i płaci się 10 zł za godzinę lub 90 zł za dobę.

Parking dla osób, które chcą znaleźć się najbliższej hotelu Golden Tulip, również jest podziemny - wjazd od strony ul.Towarowej. Tutaj opłaty wynoszą 7 zł za godzinę lub 70 zł za dobę.

Audio Video Show 2025 - a może skorzystać z komunikacji miejskiej?

Aby dostać się na teren targów, można skorzystać z tramwajów, dzięki czemu ominie się korki. Należy kierować się do przystanków Rondo Waszyngtona (PGE Narodowy) lub Plac Zawiszy (oba hotele).

Trasa pomiędzy stadionem i hotelami przebiega pomiędzy tymi dwoma przystankami, a linie tramwajowe, z których można skorzystać to 7, 9, 22 i 24. Jeśli ktoś jednak preferuje autobus miejski, to na tej trasie można skorzystać z linii 158.

W trakcie trwania wystawy pomiędzy hotelami a PGE Narodowym można przemieszczać się specjalnymi autobusami kursującymi wahadłowo. Odjazdy zaplanowane są co 30 minut o pełnych godzinach (tj. o 11.00, 11.30, 12.00 itd.) spod hotelu Radisson Blu Sobieski oraz PGE Narodowego (brama nr. 5).

Audiovector Trapeze Reimagined
Tech
26.10.2024 12:39

Trapez to perfekcyjna figura. Posłuchałem i trudno mi się nie zgodzić

Przez kilkadziesiąt lat ten głośnik był właściwie modelem referencyjnym. Wzorem, do którego inni próbowali dążyć. Teraz Audiovector porywa się na ulepszanie tej legendy i opowiedzenie jej na nowo. Co z tego wyszło? Miałem okazję się przekonać – a i państwo mają taką możliwość.
Electrocompaniet AW 800 M
Tech
26.10.2024 11:26

Ten wzmacniacz jest wart więcej od twojego samochodu. Jak brzmi?

Wzmacniacz AW 800 M przyjechał na Audio Video Show 2024 prosto z Norwegii. Kosztuje 177 tys. zł za parę i należy go stosować tylko z kolumnami o naprawdę dobrych parametrach. To jedna z niewielu okazji, by go posłuchać.
Gryphon Audio Apollo
Tech
26.10.2024 11:00

Nazywają go Gramofon Bogów. To kulminacja wieloletniej pracy najlepszych inżynierów

Duńskiego Gryphon Audio zapewne nie trzeba przedstawiać entuzjastom płyty winylowej. A tak się składa, że można sprawdzić prawdopodobnie jej najlepszy gramofon w historii. I niewykluczone, że jeden z najlepszych gramofonów w historii branży.
Hisense C2
Tech
25.10.2024 20:27

Jestem coraz bardziej przekonany do Hisense’a. Ten projektor imponuje parametrami

Hisense to marka kojarzona przede wszystkim z bardzo dobrymi telewizorami Mini LED. W znacznie mniejszym stopniu z projektorami, choć patrząc na możliwości prezentowanej na Audio Video Show 2024 linii C2, to się może niebawem zmienić.
Focal Utopia Diva
Tech
25.10.2024 19:37

Znalazłem moje dźwiękowe marzenie. To idealny zestaw dla nowoczesnego audiofila

Światowa premiera pierwszego bezprzewodowego aktywnego systemu głośnikowego Focal Utopia Diva miała miejsce na Audio Video Show 2024. To urządzenie jest wynikiem pięcioletniego procesu rozwoju i stanowi wyraz dążenia do doskonałości charakterystycznego dla tej wiodącej francuskiej marki audio.
BennyAudio Odyssey
Tech
25.10.2024 18:52

Po raz pierwszy na żywo. Niezwykły gramofon BennyAudio Odyssey

W zeszłym roku do Polski trafił jego prototyp. Tymczasem od dziś aż do niedzieli można po raz pierwszy w naszym kraju przetestować Odyssey, czyli kulminację wielu lat pracy cenionych inżynierów z BennyAudio.
najdroższe eksponaty audio video show 2024
Tech
25.10.2024 18:41

20 mln zł. To wartość raptem siedmiu eksponatów na warszawskim Audio Video Show

To prawdziwe święto dla entuzjastów najlepszego możliwego brzmienia. W ten weekend w Warszawie można obcować z najlepszym sprzętem dźwiękowym z całego świata. Nie tylko z masowym produktem dla konsumentów – ale też z prawdziwymi arcydziełami inżynierii dźwięku.
Stenheim Reference Ultime Two
Tech
25.10.2024 17:59

Szwajcarska precyzja dźwięku. Niezwykłe kolumny Stenheima po raz pierwszy w Warszawie

Miałem okazję doświadczyć niezwykłego brzemienia kolumn Reference Ultime Two szwajcarskiej firmy Stenheim. To szczególne doświadczenie, które państwu również z całego serca polecam.
sennheiser audio video show 2024
Tech
25.10.2024 17:05

Nie tylko słuchawki w cenie luksusowego auta. Czym chwali się Sennheiser na AVS2024?

Sennheiser podczas targów Audio Video Show 2024 chwalił się wieloma produktami z kosztującymi 300 tys. zł słuchawkami na czele. Nie zabrakło jednak wielu innych znacznie bardziej przystępnych cenowo produktów. Sprawdziliśmy je.
audio video show 2024 00
Tech
24.10.2024 19:58

Audio Video Show 2024 już w ten weekend. Jakie atrakcje czekają na gości?

Już w ten weekend odbędzie się Audio Video Show 2024, czyli jedna z największych imprez na świecie dla fanów czystego dźwięku i pięknego obrazu. Jakie eksponaty będzie można dotknąć, zobaczyć i odsłuchać w tym roku? Przyglądamy się najciekawszym sprzętom, o jakie zadbali organizatorzy.
Previous page
1
2345612
Next page