Audio Video Show 2025
🗓️ 24 - 26 października 2025 r.
Audio Video Show to wyjątkowa wystawa sprzętu audiowizualnego i kina domowego, która w 2025 r. odbędzie się już po raz 27.
Zajmując imponującą powierzchnię 2 tys. m^2, jest drugą co do wielkości imprezą tego typu w Europie. Na wystawie będzie można zobaczyć najnowsze produkty i innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak telewizory, projektory, sprzęt hi-fi oraz słuchawki. Zwiedzający będą mieli unikalną okazję przetestować urządzenia w warunkach zbliżonych do domowych, dzięki lokalizacjom w lożach VIP PGE Narodowego oraz luksusowych hotelach Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski.
Audio Video Show to również przestrzeń do posłuchania i porównania sprzętu z różnych półek cenowych bez presji sprzedawców, a także do udziału w seminariach poświęconych tematyce audio-video.
⏰ Godziny otwarcia
Piątek, 24 października 2025 r., 12:00 - 20:00
Sobota, 25 października 2025 r., 10:00 - 20:00
Niedziela, 26 października 2025 r., 10:00 - 17:00
📍 Lokalizacja
Audio Video Show 2025 odbywa się aż w trzech lokalizacjach w Warszawie:
PGE Narodowy
al. Poniatowskiego 1
Warszawa
Radisson Blu Sobieski
pl. Artura Zawiszy 1
Warszawa
Hotel Golden Tulip
ul. Towarowa 2
Warszawa
Wyjątkowe atrakcje
Audio Video Show - najnowsze informacje
W dniach 24-26 października 2025 r. obywa się kolejna edycja imprezy Audio Video Show. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat z okładem wydarzenie zbudowało gigantyczną renomę i jest uznawane za drugą największą imprezę tego typu w całej Europie. Jeśli cenisz sobie obraz i dźwięk wysokiej jakości, nie znajdziesz lepszej okazji do sprawdzenia topowych sprzętów.
Audio Video Show to prestiżowa impreza organizowana w Polsce, która zdążyła urosnąć do rangi międzynarodowego wydarzenia. Trwające trzy dni targi są obecne w kalendarzu wszystkich liczących się producentów urządzeń audio i video - zwłaszcza tych oferujących sprzęt z górnej półki, stawiając na niezwykle wysoką jakość dźwięku oraz obrazu.
W 2025 r. impreza Audio Video Show odbędzie się po raz 27., co oznacza, że łączy wystawców z gośćmi od ponad ćwierć wieku. Warszawę odwiedzi kilkaset (!) firm, w tym czołowi producenci sprzętów audio oraz wideo. Na oficjalnej stronie wydarzenia, w alfabetycznej sekcji poświęconej wystawcom, znajduje się ponad 800 pozycji.
Jak dojechać autem na stadion PGE Narodowy i do hoteli Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip?
Na stadion PGE Narodowy można dojechać swoim samochodem. W tym celu należy kierować się do ronda Waszyngtona.
Aby dojechać do obu hoteli, w których zlokalizowani są wystawcy, trzeba udać w okolice pl. Zawiszy w Warszawie. Budynki zlokalizowane są po jego przeciwległych stronach.
Aby dostać się do hoteli ze stadionu, należy wjechać most Poniatowski, a potem jechać przez al. Jerozolimskie cały czas prosto na zachód. Analogicznie wygląda to w odwrotnym kierunku.
Auto da się oczywiście wygodnie zaparkować. Można też zdecydować się na tramwaje oraz autobusy - informację o parkingach i komunikacji miejskiej znajdziesz obok.
Co z parkowaniem po dojechaniu na Audio Video Show 2025?
W przypadku stadionu PGE Narodowy dostępny jest bezpłatny parking naziemny na błoniach stadionu od strony stacji PKP Stadion oraz przed bramą nr 1. Do dyspozycji jest też płatny parking podziemny, na który wjeżdża się od strony Wisły (ul. Wybrzeże Szczecińskie). Za postój do 2 godzin płaci się 15 zł, a każda kolejna godzina kosztuje 3 zł (cały dzień - 35 zł).
Goście, którzy chcą odwiedzić Radisson Blu Sobieski, mogą skorzystać z parkingu podziemnego. Wjeżdża się na niego od strony ul. Tarczyńskiej i płaci się 10 zł za godzinę lub 90 zł za dobę.
Parking dla osób, które chcą znaleźć się najbliższej hotelu Golden Tulip, również jest podziemny - wjazd od strony ul.Towarowej. Tutaj opłaty wynoszą 7 zł za godzinę lub 70 zł za dobę.
Audio Video Show 2025 - a może skorzystać z komunikacji miejskiej?
Aby dostać się na teren targów, można skorzystać z tramwajów, dzięki czemu ominie się korki. Należy kierować się do przystanków Rondo Waszyngtona (PGE Narodowy) lub Plac Zawiszy (oba hotele).
Trasa pomiędzy stadionem i hotelami przebiega pomiędzy tymi dwoma przystankami, a linie tramwajowe, z których można skorzystać to 7, 9, 22 i 24. Jeśli ktoś jednak preferuje autobus miejski, to na tej trasie można skorzystać z linii 158.
W trakcie trwania wystawy pomiędzy hotelami a PGE Narodowym można przemieszczać się specjalnymi autobusami kursującymi wahadłowo. Odjazdy zaplanowane są co 30 minut o pełnych godzinach (tj. o 11.00, 11.30, 12.00 itd.) spod hotelu Radisson Blu Sobieski oraz PGE Narodowego (brama nr. 5).