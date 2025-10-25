  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Lorenzo Audio Labs w Warszawie. Głośniki bezlitośnie demaskują jakość nagrań

Patronat medialny: Audio Video Show

Wśród licznych atrakcji Audio Video Show szczególnie wyróżnia się polska premiera kolumn Lorenzo Audio Labs LM1 mk2  - monumentalnych głośników, które mają być ucieleśnieniem obsesji na punkcie doskonałości dźwięku.

Maciej Gajewski
Lorenzo Audio Labs LM1 Mk2

To głośniki, które bezlitośnie demaskują zarówno piękno nagrań, jak i ich słabości. Jeśli kiedyś zastanawialiście się jak zbudować system, który zmienia słuchanie muzyki w doświadczenie niemal transcendentalne to odpowiedź znajduje się właśnie w tych dwóch ogromnych pudłach pełnych inżynierskiej precyzji. Usłyszysz je na Audio Video Show 2025.

Filar hi-endu zakorzeniony w tradycji

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

Lorenzo Audio Labs to stosunkowo młoda marka - założona w 2019 r. przez Miguela Lorenza Castro z Grenady w Hiszpanii. Jednak jej historia sięga znacznie głębiej. Castro ma za sobą ponad dwie dekady doświadczenia w projektowaniu i produkcji głośników, począwszy od współpracy typu OEM dla innych brandów, przez dystrybucję sprzętu hi-fi, aż po redakcję wysoko cenionego serwisu High Life Magazine. To nie jest człowiek, który wkracza w świat audio przypadkowo - żył tym światem przez większość swojego życia.

Nazwa marki pochodzi nie tylko od drugiego imienia Castro - Lorenzo to także imię jego dziadka, który był saksofonistą. Firmę prowadzi filozofia wyrażona słowami Pabla Picassa: Wszystko, co potrafisz sobie wyobrazić, jest rzeczywiste. To dla nich nie slogan marketingowy, a wytyczna projektowa. Chodzi o to, by wyobrazić sobie najlepsze głośniki na świecie, a następnie uczynić je rzeczywistością

A jeśli chodzi o same kolumny to jest to system 4-drożny

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

Kiedy patrzysz na Lorenzo Audio Labs LM1 mk2 po raz pierwszy, pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy to: Czemu ci producenci nie słuchają rozumu i budują coś mniejszego?. Te kolosy ważą po 200 kg każdy, co czyni je niemałym wyzwaniem logistycznym. A

LM1 mk2 to system 4-drożny, co oznacza, że różne części spektrum akustycznego obsługują dedykowane przetworniki. Architektura wygląda następująco: monumentalny 16-calowy woofer obsługuje głębokie basy, 11-calowy głośnik średniotonowy z magnesami Alnico zajmuje się sercem muzyki, berylowy driver kompresyjny o średnicy 1 cala (25 mm) zajmuje wysokie częstotliwości, a na szczycie 25-mm super-tweeter dodaje lekkość i delikatność. Każdy komponent ma swoje przeznaczenie.

Efektywność i piękna zgodność z wzmacniaczami

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

W świecie hi-endu specyfikacja techniczna to tylko początek rozmowy. LM1 mk2 osiąga efektywność 96 dB przy zachowaniu impedancji 8 omów. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, te głośniki są niezwykle wydajne - potrzebują mniej mocy, aby zabrzmieć głośno. Po drugie, impedancja 8 omów to idealna wartość dla wzmacniaczy lampowych, które tradycyjnie działają najlepiej z stabilnymi obciążeniami.

Wielu posiadaczy highendowych wzmacniaczy lampowych szuka właśnie czegoś takiego - czegoś, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału lampowych mocy bez konieczności sięgania po superdrogie wzmacniacze tranzystorowe o niewyobrażalnych mocach. LM1 mk2 to odpowiedź dla tradycjonalistów lampowych, którzy nie chcą rezygnować z nowoczesnej akustyki.

Obsesja na punkcie wykonania

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

Każda część LM1 mk2 jest rezultatem dokładnych symulacji komputerowych i tysięcy godzin słuchania. Porty bass-reflex są ręcznie toczone ze specjalnie wybranych drewien tonalnych, które znane są z pożądanych właściwości akustycznych. Crossover jest ręcznie lutowany bez użycia płytek drukowanych - każdy kondensator, każdy rezystor, każdy element jest wysoce przemyślany.

Na Audio Video Show LM1 mk2 nie pojawiają się samotnie. Prezentację uzupełniają DAC MSB Cascade, którego zadaniem jest transformacja bitów w emocje. MSB Cascade to dzieło inżynierii - podzielony na trzy (Digital Director, Analog Converter i Power Base) system, w którym każdy element ma dedykowaną funkcję. Digital Director obsługuje przetwarzanie, Analog Converter zajmuje się delikatną konwersją analogową, a Power Base dostarcza czyste zasilanie. Towarzyszą mu wzmacniacze monoblok MSB M500.

Całość połączona jest sztandarowym okablowaniem ZenSati #X - kablami, które duńska marka projektowała z myślą o tym, aby oferowały pełną neutralność. Kable ZenSati to 14 lat pracy nad minimalizacją wpływu przewodów na dźwięk - z potrójnym ekranowaniem, elektrolizowanym miedzianym przewodem i technologią ZMP (ZenSati Memory Position).

Audio Video Show, czyli trzecie co do wielkości święto audio w Europie

Audio Video Show 2025 odbywające się od 24 do 26 października to już 27. edycja tego wydarzenia. Zajmując 2000 metrów kwadratowych to drugi co do wielkości event audio w Europie i trzeci na świecie. Tegoroczna edycja ma szansę być największą w historii - mamy 185 sal odsłuchowych (95 dużych i 90 mniejszych), ponad 200 wystawców i 600 marek.

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

Jednak wśród tego wszystkiego to Lorenzo Audio Labs LM1 mk2 stoją jako symbol czegoś bardziej intymnego - nie hałasu, lecz precyzyjnej rozmowy między głośnikami a sercem słuchacza. Te kolumny nie będą głośniejsze niż wiele innych systemów, ale będą bardziej… prawdziwe. To nie konkurs wielkości - to konkurs autentyczności.

Jeśli jesteś entuzjastą elektroniki konsumenckiej - a waszym obecnym lub przeszłym zajęciem jest testowanie sprzętu, pisanie o technologii czy po prostu obsesja na punkcie hi-fi - Audio Video Show 2025 jest obowiązkową pozycją w twoim kalendarzu. To jedyna okazja, by w ciągu trzech dni usłyszeć najdroższy i najlepszy sprzęt świata w konfiguracji, którą projektanci sobie wymarzyli.

Kolumny Lorenzo Audio Labs LM1 mk2 są tutaj po to, aby opowiedzieć historię o tym, jak inżynier z Grenady - zainspirowany pamięcią dziadka i jego pasją do muzyki - buduje głośniki, które zmieniają wyobrażenie na temat tego, co możliwe. Historia o tym, że w erze głośników inteligentnych i bezprzewodowych nadal istnieje miejsce dla monumentalnego sprzętu, który nie ma zamiaru iść na kompromisy.

Warszawa, stadium Narodowy, 24-26 października. Trzy dni, by zmienić to, jak słuchasz muzyki.

Lorenzo to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski
25.10.2025 19:00
Patronat medialny: Audio Video Show
Tagi: Audio Video Showkolumny
Najnowsze
18:00
Czy głośniki elektrostatyczne są czegoś warte? Te z Polski zdecydowanie tak
Aktualizacja: 2025-10-25T18:00:00+02:00
17:15
Kometa 3I/ATLAS dziwnie się zachowuje. Loeb mógł mieć rację
Aktualizacja: 2025-10-25T17:15:00+02:00
17:00
mObywatel z potężną nowością. Jego mózgiem będzie polski chatbot
Aktualizacja: 2025-10-25T17:00:00+02:00
16:45
AfD szpieguje na rzecz Rosji? Zbierają dane o infrastrukturze krytycznej Niemiec
Aktualizacja: 2025-10-25T16:45:00+02:00
16:30
Rosja podpisuje konwencję ONZ. Że niby koniec szpiegowania obywateli
Aktualizacja: 2025-10-25T16:30:00+02:00
16:15
Nuklearny B-52H nad Karaibami. Potężna demonstracja sił powietrznych USA
Aktualizacja: 2025-10-25T16:15:00+02:00
16:00
Estonia kopiuje Polskę, a kiedyś się śmiali. Przecieramy szlaki z modelem zbrojeń
Aktualizacja: 2025-10-25T16:00:00+02:00
15:30
System audio Divin Noblesse. Okrągły milion złotych w sali Barcelona
Aktualizacja: 2025-10-25T15:30:00+02:00
14:45
Kroma Maribel debiutuje sztandarowe głośniki na Audio Video Show. Kosztują tyle, co warszawskie mieszkanie
Aktualizacja: 2025-10-25T14:45:00+02:00
14:00
Kolumny za 4 miliony złotych. W nich technologia z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-10-25T14:00:40+02:00
13:12
Legendarne ślimaki w Warszawie. Kolumny Nautilus ciągle zachwycają
Aktualizacja: 2025-10-25T13:12:13+02:00
12:30
Gryphon bez kompromisów. Słuchałem systemu audio za niemal 2 mln zł
Aktualizacja: 2025-10-25T12:30:29+02:00
10:56
Technics SL-1200G - warszawskie pożegnanie legendy. Aż się łezka w oku kręci
Aktualizacja: 2025-10-25T10:56:55+02:00
9:43
Nie ma czegoś takiego, jak za duży telewizor. Oto 116 cali od Hisense’a
Aktualizacja: 2025-10-25T09:43:28+02:00
7:50
Chiński Falcon już ryczy. Elon Musk wpadł w szał
Aktualizacja: 2025-10-25T07:50:00+02:00
7:40
ChatGPT lepszy od adwokata. Wyrok zaskoczył wszystkich
Aktualizacja: 2025-10-25T07:40:00+02:00
7:30
Messenger i pełne szyfrowanie. Co to jest i czy mi to potrzebne?
Aktualizacja: 2025-10-25T07:30:00+02:00
7:20
Apel stulecia - 300 liderów żąda wstrzymania wyścigu po boską AI
Aktualizacja: 2025-10-25T07:20:00+02:00
7:10
25 kg ziemniaków to aż 213 cegieł. NASA, notuj przepis
Aktualizacja: 2025-10-25T07:10:00+02:00
7:00
Gdzie Polacy robią zakupy w sieci? 7 na 10 z nas wybiera jedną markę
Aktualizacja: 2025-10-25T07:00:00+02:00
20:28
Jedyny polski Philips OLED+950 już świeci. Od przodu i od tyłu
Aktualizacja: 2025-10-24T20:28:48+02:00
19:06
Niemcy męczą Apple, aby wyłączyć ochronę użytkownika. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-10-24T19:06:47+02:00
18:52
Pociągi PKP zrobią przymusową przerwę. Gotowi na stanie w polu?
Aktualizacja: 2025-10-24T18:52:10+02:00
18:34
TCL pokazuje w Polsce potwora. C7K to TV marzeń, ale ta cena
Aktualizacja: 2025-10-24T18:34:05+02:00
17:33
Polska tworzy sztuczne jelita. Chcemy odwzorować biologię 1 do 1
Aktualizacja: 2025-10-24T17:33:07+02:00
17:22
JBL Summit Makalu to top topów. Nie znasz, a wypada
Aktualizacja: 2025-10-24T17:22:42+02:00
16:35
To był wstyd, że LOT tam nie latał. W końcu mamy połączenia
Aktualizacja: 2025-10-24T16:35:13+02:00
16:06
Apple szykuje nową erę komórkową, obchodząc operatorów. Z Muskiem
Aktualizacja: 2025-10-24T16:06:17+02:00
15:43
System kaucyjny już ma poważne braki. Rząd mówi, co się zmieni
Aktualizacja: 2025-10-24T15:43:31+02:00
15:26
UOKiK wziął się za pompy ciepła. Idź po szpadel, wcisnęli nam chłam
Aktualizacja: 2025-10-24T15:26:32+02:00
15:00
Świetny Samsung dostał ostatnią aktualizację Androida. Śpij słodko
Aktualizacja: 2025-10-24T15:00:38+02:00
14:46
ChatGPT przejmie komputery jak admin. Te lepsze, z jabłkami
Aktualizacja: 2025-10-24T14:46:32+02:00
14:00
Salon fryzjerski w domu? MOVA pomoże to zrealizować
Aktualizacja: 2025-10-24T14:00:15+02:00
13:45
Siedlce nową twierdzą NATO. Potężna inwestycja w polską obronność
Aktualizacja: 2025-10-24T13:45:07+02:00
12:40
Amazon chce, byś wyłączył myślenie. Zakupy same się zrobią
Aktualizacja: 2025-10-24T12:40:23+02:00
12:03
To już plaga przeglądarek z AI. Gigant właśnie się obudził
Aktualizacja: 2025-10-24T12:03:07+02:00
11:39
Samsung Galaxy S26 z obsuwą. Bardzo nietypowa sytuacja
Aktualizacja: 2025-10-24T11:39:29+02:00
10:56
Niszczą Polską Agencję Kosmiczną. Pojawił się dramatyczny apel
Aktualizacja: 2025-10-24T10:56:56+02:00
10:52
Runął polski dron. Coś jest z nimi nie tak, bo poseł mówi o serii katastrof
Aktualizacja: 2025-10-24T10:52:48+02:00
9:57
Ikea wypuściła wspaniałe łóżko. Nie dla ciebie, dla twojego smartfona
Aktualizacja: 2025-10-24T09:57:45+02:00