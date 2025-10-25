Lorenzo Audio Labs w Warszawie. Głośniki bezlitośnie demaskują jakość nagrań

Ładowanie...

To głośniki, które bezlitośnie demaskują zarówno piękno nagrań, jak i ich słabości. Jeśli kiedyś zastanawialiście się jak zbudować system, który zmienia słuchanie muzyki w doświadczenie niemal transcendentalne to odpowiedź znajduje się właśnie w tych dwóch ogromnych pudłach pełnych inżynierskiej precyzji. Usłyszysz je na Audio Video Show 2025.

Filar hi-endu zakorzeniony w tradycji

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

Lorenzo Audio Labs to stosunkowo młoda marka - założona w 2019 r. przez Miguela Lorenza Castro z Grenady w Hiszpanii. Jednak jej historia sięga znacznie głębiej. Castro ma za sobą ponad dwie dekady doświadczenia w projektowaniu i produkcji głośników, począwszy od współpracy typu OEM dla innych brandów, przez dystrybucję sprzętu hi-fi, aż po redakcję wysoko cenionego serwisu High Life Magazine. To nie jest człowiek, który wkracza w świat audio przypadkowo - żył tym światem przez większość swojego życia.

Nazwa marki pochodzi nie tylko od drugiego imienia Castro - Lorenzo to także imię jego dziadka, który był saksofonistą. Firmę prowadzi filozofia wyrażona słowami Pabla Picassa: Wszystko, co potrafisz sobie wyobrazić, jest rzeczywiste. To dla nich nie slogan marketingowy, a wytyczna projektowa. Chodzi o to, by wyobrazić sobie najlepsze głośniki na świecie, a następnie uczynić je rzeczywistością

A jeśli chodzi o same kolumny to jest to system 4-drożny

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

Kiedy patrzysz na Lorenzo Audio Labs LM1 mk2 po raz pierwszy, pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy to: Czemu ci producenci nie słuchają rozumu i budują coś mniejszego?. Te kolosy ważą po 200 kg każdy, co czyni je niemałym wyzwaniem logistycznym. A

LM1 mk2 to system 4-drożny, co oznacza, że różne części spektrum akustycznego obsługują dedykowane przetworniki. Architektura wygląda następująco: monumentalny 16-calowy woofer obsługuje głębokie basy, 11-calowy głośnik średniotonowy z magnesami Alnico zajmuje się sercem muzyki, berylowy driver kompresyjny o średnicy 1 cala (25 mm) zajmuje wysokie częstotliwości, a na szczycie 25-mm super-tweeter dodaje lekkość i delikatność. Każdy komponent ma swoje przeznaczenie.

Efektywność i piękna zgodność z wzmacniaczami

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

W świecie hi-endu specyfikacja techniczna to tylko początek rozmowy. LM1 mk2 osiąga efektywność 96 dB przy zachowaniu impedancji 8 omów. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, te głośniki są niezwykle wydajne - potrzebują mniej mocy, aby zabrzmieć głośno. Po drugie, impedancja 8 omów to idealna wartość dla wzmacniaczy lampowych, które tradycyjnie działają najlepiej z stabilnymi obciążeniami.

Wielu posiadaczy highendowych wzmacniaczy lampowych szuka właśnie czegoś takiego - czegoś, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału lampowych mocy bez konieczności sięgania po superdrogie wzmacniacze tranzystorowe o niewyobrażalnych mocach. LM1 mk2 to odpowiedź dla tradycjonalistów lampowych, którzy nie chcą rezygnować z nowoczesnej akustyki.

Obsesja na punkcie wykonania

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

Każda część LM1 mk2 jest rezultatem dokładnych symulacji komputerowych i tysięcy godzin słuchania. Porty bass-reflex są ręcznie toczone ze specjalnie wybranych drewien tonalnych, które znane są z pożądanych właściwości akustycznych. Crossover jest ręcznie lutowany bez użycia płytek drukowanych - każdy kondensator, każdy rezystor, każdy element jest wysoce przemyślany.

Na Audio Video Show LM1 mk2 nie pojawiają się samotnie. Prezentację uzupełniają DAC MSB Cascade, którego zadaniem jest transformacja bitów w emocje. MSB Cascade to dzieło inżynierii - podzielony na trzy (Digital Director, Analog Converter i Power Base) system, w którym każdy element ma dedykowaną funkcję. Digital Director obsługuje przetwarzanie, Analog Converter zajmuje się delikatną konwersją analogową, a Power Base dostarcza czyste zasilanie. Towarzyszą mu wzmacniacze monoblok MSB M500.

Całość połączona jest sztandarowym okablowaniem ZenSati #X - kablami, które duńska marka projektowała z myślą o tym, aby oferowały pełną neutralność. Kable ZenSati to 14 lat pracy nad minimalizacją wpływu przewodów na dźwięk - z potrójnym ekranowaniem, elektrolizowanym miedzianym przewodem i technologią ZMP (ZenSati Memory Position).

Audio Video Show, czyli trzecie co do wielkości święto audio w Europie

Audio Video Show 2025 odbywające się od 24 do 26 października to już 27. edycja tego wydarzenia. Zajmując 2000 metrów kwadratowych to drugi co do wielkości event audio w Europie i trzeci na świecie. Tegoroczna edycja ma szansę być największą w historii - mamy 185 sal odsłuchowych (95 dużych i 90 mniejszych), ponad 200 wystawców i 600 marek.

Lorenzo Audio Labs LM1 mk2

Jednak wśród tego wszystkiego to Lorenzo Audio Labs LM1 mk2 stoją jako symbol czegoś bardziej intymnego - nie hałasu, lecz precyzyjnej rozmowy między głośnikami a sercem słuchacza. Te kolumny nie będą głośniejsze niż wiele innych systemów, ale będą bardziej… prawdziwe. To nie konkurs wielkości - to konkurs autentyczności.

Jeśli jesteś entuzjastą elektroniki konsumenckiej - a waszym obecnym lub przeszłym zajęciem jest testowanie sprzętu, pisanie o technologii czy po prostu obsesja na punkcie hi-fi - Audio Video Show 2025 jest obowiązkową pozycją w twoim kalendarzu. To jedyna okazja, by w ciągu trzech dni usłyszeć najdroższy i najlepszy sprzęt świata w konfiguracji, którą projektanci sobie wymarzyli.

Kolumny Lorenzo Audio Labs LM1 mk2 są tutaj po to, aby opowiedzieć historię o tym, jak inżynier z Grenady - zainspirowany pamięcią dziadka i jego pasją do muzyki - buduje głośniki, które zmieniają wyobrażenie na temat tego, co możliwe. Historia o tym, że w erze głośników inteligentnych i bezprzewodowych nadal istnieje miejsce dla monumentalnego sprzętu, który nie ma zamiaru iść na kompromisy.

Warszawa, stadium Narodowy, 24-26 października. Trzy dni, by zmienić to, jak słuchasz muzyki.

Lorenzo to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski 25.10.2025 19:00

Patronat medialny : Audio Video Show

