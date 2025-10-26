Loewe Stellar na warszawskiej premierze. Made in Germany

Ładowanie...

Niemieccy inżynierowie z bawarskiego Kronach postanowili udowodnić, że w świecie zdominowanym przez azjatyckich gigantów wciąż jest miejsce na europejską jakość rzemieślniczą. Efekty tych starań można podziwiać w Warszawie podczas Audio Video Show.

Beton w salonie? Dlaczego nie

Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy przy Loewe Stellar to jego zadziwiająco nietypowa konstrukcja. Tylna obudowa wykonana z prawdziwego betonu wzmocnionego włóknem szklanym to coś, czego nie spotkamy w żadnym innym telewizorze na rynku. Dostępna również w wersji aluminiowej lub bazaltowej lawy konstrukcja ta stanowi fuzję luksusowego wzornictwa z industrialnym charakterem, co już zapewniło modelowi nagrody Red Dot Award Product Design 2024 oraz iF Design Award 2024.

Rama z szczotkowanego aluminium, ukryte zarządzanie kablami i opcjonalna zmotoryzowana podstawa pozwalająca na płynną rotację ekranu - to wszystko składa się na wrażenie, że mamy do czynienia nie tyle z telewizorem, co z dziełem sztuki przemysłowej. A charakterystyczny pierścień oraz podświetlenie magic.light nadają całości niepowtarzalny charakter, który można dostosować do własnych preferencji kolorystycznych.

Panel OLED META 3.0

Loewe Stellar

Serce Loewe Stellar to panel OLED META 3.0 z technologią MLA (Micro Lens Array), który został zaprojektowany, skonstruowany i skalibrowany w Kronach. To istotna informacja, bo cała konstrukcja - od koncepcji designu przez rozwój hardware i software po finalne testy - powstała w Niemczech, co stanowi rzadkość w dzisiejszej globalnej produkcji elektroniki.

Technologia MLA to prawdziwy game-changer dla paneli OLED. LG Display, producent tych paneli, umieszcza miliardy mikroskopijnych soczewek nad pikselami - konkretnie 5000 mikrosoczewek na pojedynczy piksel, co daje łącznie ponad 42 mld soczewek na 77-calowym ekranie. Efekt? Jasność szczytowa sięgająca 2200 nitów przy ultraniskim współczynniku odbić, szerokiej gamie barw i obniżonym zużyciu energii.

To oznacza, że Loewe Stellar jest o 60 proc. jaśniejszy od konwencjonalnych paneli OLED, a jednocześnie o 22 proc. bardziej energooszczędny. Dla porównania - tradycyjne panele OLED osiągają około 1500 nitów jasności, podczas gdy META 3.0 przekracza tę wartość znacząco.

HDR na najwyższym poziomie

Loewe Stellar obsługuje pełne spektrum formatów HDR, w tym Dolby Vision IQ Precision Detail, HDR10+, HDR10 oraz HLG. Dolby Vision IQ to szczególnie ciekawa funkcja - wykorzystuje czujnik światła w telewizorze do dynamicznego dostosowywania parametrów obrazu w zależności od oświetlenia pomieszczenia, zachowując jednocześnie intencje twórców treści.

Loewe Stellar

Precision Detail to ewolucja tego rozwiązania, która wydobywa jeszcze więcej detali w jasnych i ciemnych obszarach obrazu, zapewniając większą teksturę oraz bardziej intensywne i zniuansowane kolory. W praktyce oznacza to, że ciemne sceny w serialach pozostają czytelne nawet przy lampie włączonej w salonie, a jasne fragmenty nie tracą na głębi i kontraście.

Vidaa U9 - szybkość przede wszystkim

Platforma smart TV to obszar, w którym Loewe postawiło na sprawdzone rozwiązanie - system Vidaa U9. Choć może nie jest to najbardziej rozpoznawalna platforma na rynku to ma jedną kluczową zaletę: szybkość. Użytkownicy zgodnie podkreślają, że Vidaa jest jednym z najszybszych i najbardziej responsywnych systemów smart TV obecnie dostępnych.

System oferuje dostęp do wszystkich kluczowych aplikacji VOD - Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube - oraz obsługuje Dolby Atmos. Jedną z najbardziej praktycznych funkcji Loewe Stellar jest wbudowany dysk SSD o pojemności 1 TB w połączeniu z technologią DR+ dual channel. System ten pozwala na jednoczesne nagrywanie dwóch różnych kanałów podczas oglądania treści z serwisów VOD - funkcja, którą trudno znaleźć nawet w droższych telewizorach konkurencji.

Loewe Stellar

Potrójny tuner DVB-T2/C/S2 HD, łatwo dostępne gniazdo CI oraz wsparcie dla standardu telewizji hybrydowej HbbTV zapewniają szerokie możliwości odbioru. Funkcja Timeshift pozwala zatrzymać transmisję na żywo i wrócić do niej w dogodnym momencie, a elektroniczny przewodnik EPG ułatwia zaplanowanie nagrań.

Dźwięk godny obrazu i coś dla graczy

Loewe Stellar ma zintegrowany soundbar o mocy 80 W z aktywnym systemem Class D. Ukryty za metalową czarną maskownicą wykończoną na wysoki połysk system audio obsługuje Dolby Atmos i może pełnić funkcję centralnego głośnika w konfiguracji kina domowego. To rozwiązanie, które eliminuje potrzebę dokupowania dodatkowego sprzętu audio dla większości użytkowników, zachowując jednocześnie minimalistyczny wygląd całej instalacji.

Choć Loewe Stellar pozycjonowany jest jako telewizor premium dla koneserów obrazu i designu to nie zapomina o graczach. Cztery złącza HDMI 2.1 obsługują Variable Refresh Rate (VRR) do 144 Hz, ALLM (Auto Low Latency Mode) oraz eARC. To oznacza płynną rozgrywkę bez efektu rozrywania obrazu i minimalny input lag - cechy szczególnie istotne dla posiadaczy Xbox Series X, PlayStation 5 czy wysokowydajnych PC.

Made in Germany - nie tylko slogan marketingowy

Loewe może się pochwalić tym, że niemal cały proces tworzenia telewizorów Stellar - od projektowania przez produkcję po końcowe testy i kalibrację - odbywa się w zakładach w Kronach. Firma założona w 1923 r. przez braci Siegmunda i Davida Ludwiga Loewe przeszła burzliwą historię, w tym niewypłacalność w 2013 r. Odkupiona przez fundusz Stargate Capital pod kierownictwem CEO Aslana Khabliev'a Loewe powróciła na rynek z jasną wizją: być marką luksusową, ale taką, na którą można sobie pozwolić. Stellar to ucieleśnienie tej filozofii.

Loewe Stellar

Przyznana niedawno nagroda EISA 2025-2026 w kategorii Premium OLED TV to nie przypadek. EISA (Expert Imaging and Sound Association) zrzesza ponad 50 specjalistycznych czasopism technologicznych z 30 krajów, a ich eksperci przez cały rok testują setki urządzeń, by wyłonić najlepsze w każdej kategorii.

Jury EISA podkreśliło nie tylko wybitną jakość obrazu i zaawansowane funkcje techniczne, ale także unikatowy design i filozofię produktu. Loewe Stellar to telewizor, który nie jest tylko telewizorem, ale elementem wystroju wnętrza, który przekształca przestrzeń - jak napisano w uzasadnieniu nagrody.

Audio Video Show 2025 - idealne miejsce na spotkanie

Targi Audio Video Show 2025 odbywająsię w dniach 24-26 października w trzech warszawskich lokalizacjach - PGE Narodowym, hotelu Radisson Blu Sobieski oraz Golden Tulip. TTo druga co do wielkości wystawa sprzętu audiowizualnego w Europie. Z niemal 2000 metrów kwadratowych ekspozycji, 180 wystawcami i 188 salami demonstracyjnymi, to miejsce, gdzie można zobaczyć, usłyszeć i dotknąć najlepszego sprzętu dostępnego na rynku.

Loewe Stellar 65 DR+ prezentowany jest w sali Symfonia 1 na PGE Narodowym, w warunkach zbliżonych do domowych, co pozwala docenić wszystkie jego zalety. To unikalna okazja, by na własne oczy zobaczyć jak panel OLED META 3.0 radzi sobie z jasnością i kontrastem, jak prezentuje się betonowa obudowa i jak brzmi zintegrowany soundbar.

Wystawa to nie tylko prezentacje sprzętu - to także seminaria, spotkania z producentami, strefa winylowa oraz możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami. Dla entuzjastów elektroniki użytkowej i technologii audiowizualnych to obowiązkowy punkt w kalendarzu.

Ile kosztuje niemiecki luksus?

Loewe Stellar 65 DR+ w polskich sklepach można nabyć w cenie około 27 tys. zł. To kwota, która z pewnością lokuje ten model w segmencie premium, ale w kontekście oferowanych funkcji, jakości wykonania i unikalnego designu może być postrzegana jako inwestycja w sprzęt, który będzie służył latami.

Dla porównania - wersja 55-calowa kosztuje 19 tys zł, a modele 77- i 83-calowe to wydatek odpowiednio około 43,5 tys. zł i 66,2 tys. zł. Najmniejszy model 42-calowy można nabyć za około 15,7 tys. zł.

Loewe Stellar 65 DR+ to telewizor, który dowodzi, że w świecie zdominowanym przez masową produkcję wciąż jest miejsce na rzemiosło, unikalny design i bezkompromisową jakość. Panel OLED META 3.0 z jasnością 2200 nitów, betonowa obudowa, wbudowany dysk SSD 1TB z nagrywarką DR+, system Vidaa U9 i obsługa wszystkich kluczowych formatów HDR - to pakiet, który trudno zignorować.

Loewe Stellar

Audio Video Show 2025 to idealna okazja, by przekonać się osobiście, czy niemiecki beton w połączeniu z OLED-ową technologią to połączenie dla ciebie. Wystawa otwarta jest w piątek 24 października (12:00-20:00), sobotę 25 października (10:00-20:00) oraz niedzielę 26 października (10:00-17:00). Bilety kosztują 60 zł za dzień lub 90 zł za karnet trzydniowy, a młodzież do 16 roku życia wchodzi za darmo.

Czy warto? Jeśli kochasz dobrze wykonany sprzęt, doceniasz unikatowy design i nie boisz się inwestycji w telewizor, który będzie centrum twojego salonu przez najbliższą dekadę – zdecydowanie tak. A targi Audio Video Show to najlepsze miejsce, by sprawdzić, czy Loewe Stellar to telewizor, o którym marzysz.

Loewe to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski 26.10.2025 15:15

Patronat medialny : Audio Video Show

Ładowanie...