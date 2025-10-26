Dowód, że rozmiar nie jest taki ważny. Przynajmniej w muzyce

Ładowanie...

Gdy zwrot Wilson Audio pada w rozmowach entuzjastów hi-fi to powietrze nagle gęstnieje od czci i podziwu. To nie bez przyczyny - marka, której korzenie sięgają 1974 r. od ponad pięciu dekad wyznacza standardy dla branży audiowizualnej. Teraz, na 27. edycji Audio Video Show 2025 w warszawskim PGE Narodowym (sala 203) firma przywiozła do Polski nową perłę z swojej kolekcji: Sabrinę V - kompaktową kolumnę podłogową, która bez owijania w słowa jest zaskakująco ambitnym projektem.

Historia Sabrin w portfolio Wilson Audio jest sama w sobie fascynująca. Seria debiutowała w 2015 r. jako najmniejsza kolumna podłogowa firmy - pytanie brzmiało: jak wcisnąć całą magię wielkich modeli w mniejszy, bardziej przystępny format? Pierwsza Sabrina okazała się sukcesem, a jej następczyni (SabrinaX z 2020 r.) ugruntowały pozycję tej linii jako ulubieńca miłośników high-endu na całym świecie.

Sekret Sabriny V to materiały

Wilson Audio Sabrina V

Otworzenie Sabrina V to praktycznie obcowanie z kompendium materiałowych innowacji Wilson Audio. Zapewne słyszeliście o słynnym X-Material - legendarnym kompozycie, którego sztywność i kontrola wibracji są rzeczami niemal legendarnymi. W nowej Sabrinie Wilson Audio posunął się o krok dalej wprowadzając H-Material - materiał, który jest równie sztywny co X-Material ale delikatnie miększy, co przekłada się na bardziej muzykalne brzmienie w całym zakresie tonów średnich. To rozróżnienie wydaje się subtelne, ale dla słuchacza to może być różnica między bardzo dobrze a cholernie dobrze.

Ale to nie koniec innowacji materiałowych. Obudowa pokryta jest wzmocnionym X-Material we wszystkich zewnętrznych panelach, co zapewnia większą sztywność mechaniczną i - co ważne - lepszą kontrolę wibracji. Nowe panele w obudowie zmniejszają szumy akustyczne na poziomie, który jest często obserwowany tylko w modelach warte znacznie więcej niż Sabrina V. Wilson Audio umieścił materiał V-Material również na spodzie obudowy dokładnie w miejscu, gdzie kolce łączą się z podstawą tworząc system V-MCD (V-Material Compact Diodes). To zapewnia jeszcze cichsze tło akustyczne pełniąc taką samą funkcję co droższe komponenty w większych modelach.

Przetworniki z wyższych sfer: CSC, QuadraMag i pełen energii woofer

Wilson Audio Sabrina V

Tu zaczyna się naprawdę interesująco. Wilson Audio wziął swoje najbardziej zaawansowane przetworniki z sztandarowych modeli i wcisnął je w ten model. Tweeter Convergent Synergy Carbon (CSC), zaadaptowany z modelu Alexx V, to delikatnie powlekana kopułka tekstylna, której zadaniem jest dostarczanie wyjątkowo naturalnej reprodukcji tonów wysokich. Dla laika: znaczy to, że wiolonczela brzmieć będzie jak wiolonczela, a nie jak plastikowy kwik.

Środkowy zakres zawsze był źródłem wielkości Wilson Audio - to właśnie dlatego przetwornik średniotonowy AlNiCo QuadraMag jest tutaj tak ważny. Oryginalnie opracowany dla sztandarowego modelu Chronosonic XVX po raz pierwszy pojawia się w najmniejszej kolumnie podłogowej firmy. Przetwornik ten wykazuje nadzwyczajną zdolność do szybkiego ustabilizowania się i utrzymania liniowości, co przekłada się na większą głębię i przestrzenność brzmienia. Ośmiocalowy woofer? Znany z modelów Sasha V i The WATT/Puppy - czyli ze sprzętu, który kosztuje znacznie więcej.

Niemniej ważny jest przeprojektowany system dostępu do rezystorów na tylnym panelu obudowy. Poprzednia generacja Sabrin miała ten dostęp na dole - teraz znalazł się na tyle. Port bass-reflex i geometria wentylacji średniotonowej również zostały udoskonalone, aby uzyskać głębsze, bardziej naturalne basy.

Wewnątrz obudowy dzieje się również mała rewolucja. Zawsze ważnym komponentem były kondensatory - w Sabrinie V zastosowano miedziane Reliable Capacitors (znane również jako RelCap), które debiutują w tej linii. Te kondensatory AudioCapX-WA, opracowane we własnym zakresie przez Wilson Audio - teraz dodatkowo posiadają powlokę miedzianą, co poprawia szczegółowość wysokich częstotliwości i jasność przestrzeni akustycznej. Nowy kondensator woofera wyrównany strukturalnie z kondensatorami średniotonowymi Wilsona zapewnia spójną i wzbogaconą tonalnie przejście od niskich do średnich częstotliwości

Legenda na Audio Video Show

Wilson Audio Sabrina V

Audio Video Show już w swojej 27. edycji to drugi co do wielkości festiwal audiowizualny w Europie, zajmujący imponującą powierzchnię 2000 metrów kwadratowych. W tym roku, od 24 do 26 października do warszawskich pałaców audiofila - PGE Narodowego, hotelu Radisson Blu Sobieski i hotelu Golden Tulip - przybywa 180 wystawców prezentujących około 600 marek z całego świata. To nie jest zwykła giełda sprzętu - to unikalne miejsce, gdzie można usłyszeć i porównać urządzenia z niemal wszystkich przedziałów cenowych, od kilkudziesięciu złotych do ponad 2 milionów złotych.

Dla zainteresowanych szczegółami: Sabrina V ma impedancję nominalną 4 omów (minimalnie 2,23 oma przy 121 Hz), czułość 87 dB @ 1W @ 1m @ 1kHz, i pasmo przenoszenia od 27 Hz do 24 kHz (± 3 dB, RAR - Room Average Response). Wymiary? Wysokość 98,98 cm bez kolców, szerokość 30,48 cm i głębokość 39,07 cm. Waga? Około 56 kilogramów na egzemplarz. Wilson Audio zaleca minimum 50 watów na kanał, choć oczywiście większa moc amplifikatora otworzy jeszcze większe możliwości. Na rynku międzynarodowym model wyceniany jest na około 28 tys. dol. za parę.

Audio Video Show 2025 to idealna okazja, aby usłyszeć tę legendę na własne uszy. Niezależnie od tego, czy jesteś hardcorowym audiofilikiem czy po prostu osobą, która chce usłyszeć jak muzyka powinna brzmieć - prezentacja w sali 203 PGE Narodowego nie będzie stratą czasu. Targi trwają tylko do niedzieli 26 października - nie przegap okazji, aby być częścią czegoś rzeczywiście wyjątkowego.

Wilson Audio to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski 26.10.2025 14:45

