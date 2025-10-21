Audio Video Show 2025 wraca do stolicy. Audiofile szykujcie portfele

Ładowanie...

Audio Video Show są jednymi z największych targów elektroniki na świecie. Do tego to druga co do wielkości tego typu impreza w Europie, która zachwyca bogactwem eksponatów od topowych producentów sprzętu RTV.

Organizatorzy co roku dbają o zapewnienie ok. 2 tys. m2 ekspozycji, a wystawcy pojawiają się trzech lokalizacjach na terenie stolicy. Nasza redakcja objęła Audio Video Show patronatem medialnym i pojawia się na nim co rok.

Audio Video Show 2025 już w ten weekend

W tym roku oczywiście również pojawimy miejscu, aby przyglądać się nowościom i relacjonować targi naszym czytelnikom, które odbędą się w dniach 24-26 października 2025 r. Obecnie na specjalnej podstronie naszego serwisu możecie zapoznać się z podsumowaniem zeszłorocznej edycji.

W zeszłym roku na Audio Video Show widzieliśmy takie skarby:

Na tej samej podstronie przez cały nadchodzący weekend będą pojawiały się teksty poświęcone tym najciekawszym sprzętom. Wśród nich są takie na każdą kieszeń, w tym głośniki Bluetooth i słuchawki, jak i tym topowe zestawy audio, które kosztują miliony złotych.

Oczywiście gorąco zachęcamy, jeśli tylko mieszkacie w Warszawie lub macie możliwość udania się do stolicy w weekend, abyście pojawili się na miejscu osobiście. Trzema lokalizacjami, w których odbywa się Audio Video Show, są stadion PGE Narodowy oraz hotele Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip.

Dlaczego warto wybrać się na Audio Video Show?

Zdecydowanie warto na te targi zajrzeć, bo Audio Video Show 2025 to niepowtarzalna okazja, by na własne oczy zobaczyć i na własne uszy usłyszeć, jak sprawdzają się w praktyce topowe sprzęty. I to zarówno te które ledwo co trafiły na sklepowe półki, jak i te, które dopiero się na nich pojawią.

Na targach Audio Video Show 2025 znajdziecie w zasadzie wszystko z kategorii RTV: od słuchawek i głośników, przez gramofony, wzmacniacze i soundbary, aż po projektory i Smart TV. Jeśli planujecie zakup jakiegoś urządzenia, to macie świetną okazję, by sprawdzić je przed zakupem.

W ramach tegorocznej edycji, jak zwykle zresztą, goście nie będą chodzić po typowej sali targowej, tylko będą mogli wejść do blisku dwustu sal wypełnionych sprzętem RTV. Organizatorzy dbają o to, by warunki odsłuchu były podobne do tych, jakie mamy w domach.

A jakie konkretnie sprzęty pojawią się na Audio Video Show 2025?

Topowy system Gryphon Audio Designs (PGE Narodowy, sala Studio TV2);

VTL Lohengrin (PGE Narodowy, Sala 209);

Oneiros Audio – kolumny za 4 mln zł! (PGE Narodowy, sala Paryż A);

Lampizator Aphrodite DAC PGE (PGE Narodowy, sala Amsterdam);

Qualio IQ30 (Radisson Blu Sobieski, sala: 102);

Fezz SUPERNOVA (Radisson Blu Sobieski, Sala Husaria);

Fonica International LaGRANDE (Radisson Blu Sobieski, sala Arkadia II+III);

i wiele innych, o których organizator wspomina na swojej stronie www.

Stałym punktem programu Audio Video Show są też dwie dodatkowe atrakcje: strefa winyli i strefa słuchawek. W tej pierwszej można zakupić płyty i zabrać je ze sobą od domu, w tym prawdziwe białe kruki, a w drugiej można w jednym miejscu przetestować dziesiątki modeli różnych zestawów słuchawkowych, by znaleźć ten, który najlepiej spełni nasze potrzeby. Nie zabraknie też prelekcji i pokazów przygotowanych przez najlepszych branżowych speców.

Piotr Grabiec 21.10.2025 14:39

Patronat medialny : Audio Video Show

