Audio Video Show 2025 wraca do stolicy. Audiofile szykujcie portfele
Już w ten weekend odbędzie się 27. edycja Audio Video Show. Te targi to prawdziwa gratka dla fanów nieskazitelnego obrazu i perfekcyjnego dźwięku. Dlaczego warto się na nich pojawić, jak wypadła poprzednia edycja i jakie sprzęty zobaczymy w 2025 r.?
Audio Video Show są jednymi z największych targów elektroniki na świecie. Do tego to druga co do wielkości tego typu impreza w Europie, która zachwyca bogactwem eksponatów od topowych producentów sprzętu RTV.
Organizatorzy co roku dbają o zapewnienie ok. 2 tys. m2 ekspozycji, a wystawcy pojawiają się trzech lokalizacjach na terenie stolicy. Nasza redakcja objęła Audio Video Show patronatem medialnym i pojawia się na nim co rok.
Audio Video Show 2025 już w ten weekend
W tym roku oczywiście również pojawimy miejscu, aby przyglądać się nowościom i relacjonować targi naszym czytelnikom, które odbędą się w dniach 24-26 października 2025 r. Obecnie na specjalnej podstronie naszego serwisu możecie zapoznać się z podsumowaniem zeszłorocznej edycji.
W zeszłym roku na Audio Video Show widzieliśmy takie skarby:
Na tej samej podstronie przez cały nadchodzący weekend będą pojawiały się teksty poświęcone tym najciekawszym sprzętom. Wśród nich są takie na każdą kieszeń, w tym głośniki Bluetooth i słuchawki, jak i tym topowe zestawy audio, które kosztują miliony złotych.
Oczywiście gorąco zachęcamy, jeśli tylko mieszkacie w Warszawie lub macie możliwość udania się do stolicy w weekend, abyście pojawili się na miejscu osobiście. Trzema lokalizacjami, w których odbywa się Audio Video Show, są stadion PGE Narodowy oraz hotele Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip.
Dlaczego warto wybrać się na Audio Video Show?
Zdecydowanie warto na te targi zajrzeć, bo Audio Video Show 2025 to niepowtarzalna okazja, by na własne oczy zobaczyć i na własne uszy usłyszeć, jak sprawdzają się w praktyce topowe sprzęty. I to zarówno te które ledwo co trafiły na sklepowe półki, jak i te, które dopiero się na nich pojawią.
Na targach Audio Video Show 2025 znajdziecie w zasadzie wszystko z kategorii RTV: od słuchawek i głośników, przez gramofony, wzmacniacze i soundbary, aż po projektory i Smart TV. Jeśli planujecie zakup jakiegoś urządzenia, to macie świetną okazję, by sprawdzić je przed zakupem.
W ramach tegorocznej edycji, jak zwykle zresztą, goście nie będą chodzić po typowej sali targowej, tylko będą mogli wejść do blisku dwustu sal wypełnionych sprzętem RTV. Organizatorzy dbają o to, by warunki odsłuchu były podobne do tych, jakie mamy w domach.
A jakie konkretnie sprzęty pojawią się na Audio Video Show 2025?
- Topowy system Gryphon Audio Designs (PGE Narodowy, sala Studio TV2);
- VTL Lohengrin (PGE Narodowy, Sala 209);
- Oneiros Audio – kolumny za 4 mln zł! (PGE Narodowy, sala Paryż A);
- Lampizator Aphrodite DAC PGE (PGE Narodowy, sala Amsterdam);
- Qualio IQ30 (Radisson Blu Sobieski, sala: 102);
- Fezz SUPERNOVA (Radisson Blu Sobieski, Sala Husaria);
- Fonica International LaGRANDE (Radisson Blu Sobieski, sala Arkadia II+III);
- i wiele innych, o których organizator wspomina na swojej stronie www.
Stałym punktem programu Audio Video Show są też dwie dodatkowe atrakcje: strefa winyli i strefa słuchawek. W tej pierwszej można zakupić płyty i zabrać je ze sobą od domu, w tym prawdziwe białe kruki, a w drugiej można w jednym miejscu przetestować dziesiątki modeli różnych zestawów słuchawkowych, by znaleźć ten, który najlepiej spełni nasze potrzeby. Nie zabraknie też prelekcji i pokazów przygotowanych przez najlepszych branżowych speców.