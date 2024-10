20 mln zł. To wartość raptem siedmiu eksponatów na warszawskim Audio Video Show

Stenheim Reference Ultime Two to kolumny głośnikowe, które wyróżniają się solidną konstrukcją i zaawansowaną inżynierią. Obudowa tych kolumn wykonana jest w całości z aluminium przyczynia się do redukcji rezonansów i wibracji, co przekłada się na wyższą jakość dźwięku. Konstrukcja ta wspiera dwa potężne 12-calowe woofery, które gwarantują głębokie i kontrolowane basy. Każda z kolumn waży ponad 230 kg, co świadczy o ich solidności i trwałości.