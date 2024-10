Szwajcarska precyzja dźwięku. Niezwykłe kolumny Stenheima po raz pierwszy w Warszawie

Głośniki Reference Ultime Two charakteryzują się minimalistycznym wzornictwem, które wpisuje się w nowoczesne trendy estetyczne, jednocześnie podkreślając zaawansowaną technologię ukrytą wewnątrz. Obudowy wykonane są z precyzyjnie obrobionego aluminium, co nie tylko wpływa na ich trwałość, ale również na właściwości akustyczne. Aluminium, jako materiał o wysokiej gęstości, pomaga zredukować niepożądane wibracje i rezonanse, co przekłada się na bardziej czysty dźwięk.