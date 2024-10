Czas pracy Sennheiser Accentum True Wireless na jednym ładowaniu to do 8 godzin, a z wykorzystaniem kompaktowego etui ładującego rośnie on do 28 godzin. Katalogowa cena tego modelu to 879 zł. Dostępne są w sprzedaży zarówno w czarnej, jak i w białej wersji kolorystycznej.