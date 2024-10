Audio Video Show 2024 już w ten weekend. Jakie atrakcje czekają na gości?

W ofercie legendarnej polskiej marki Unitra można znaleźć wzmacniacz zintegrowany WSH-605. To tańsza wersja topowego WSH-805, która tak samo wyróżnia się „silnym, ponadczasowym charakterem, łączącym laboratoryjną precyzję z elegancją klasycznego designu”. Urządzenie wyposażony w unikalny system korekcji błędów. Audio Video Show 2024 to pierwsza okazja, by sprawdzić go w specjalnie przygotowanej sali odsłuchowej wraz z nowym zestawem głośnikowym ZGB-401.