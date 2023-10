Bezprzewodowe, kablowe, douszne, nauszne. Na Audio Video Show są wszystkie słuchawki. Dosłownie

Co przy tym istotne, na wystawie słuchawek podczas Audio Video Show można nie tylko sprawdzić, czy słuchawki dobrze grają, ale też zobaczyć, jak leżą na głowie. To niepowtarzalna okazja do tego, by w jednym miejscu sprawdzić wagę i gabaryty modeli, o jakich zakupie rozmyślamy - lub znaleźć dla siebie model, o którego istnieniu nie mieliśmy pojęcia.