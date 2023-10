Philips przywiózł telewizor z matrycą META OLED na Audio Video Show. Sprawdzamy o co w niej chodzi

Autorska technologia firmy sprawia, że poza obrazem wyświetlanym na ekranie, wielokolorowe diody zamontowane w telewizorze oświetlają również ścianę dookoła niego. Światło, jakie pada na ścianę, dopasowuje się dynamicznie do tego, co właśnie oglądamy i poprawia to immersję. Z tego powodu wiele osób nawet nie patrzy na telewizory innych firm, które obsługi Ambilight nie mają. Na szczęście te światełka to nie jedyne, co marka ma do zaoferowania.