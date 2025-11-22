REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Wysłali kluczowego nowego satelitę na orbitę. Będzie mierzył poziom mórz

Z kalifornijskiej bazy sił kosmicznych wystartował najnowszy europejsko-amerykański satelita, który będzie mierzył poziom mórz z dokładnością do kilku centymetrów. Jego misja pozwoli nam zrozumieć zmiany klimatyczne.

Marcin Kusz
Strażnik oceanów już działa. To satelita przyszłości
REKLAMA

Sentinel-6B to owoc ścisłej współpracy NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), EUMETSAT, amerykańskiej NOAA i Komisji Europejskiej. Satelita wystartował 17 listopada z Vandenberg Space Force Base w Kalifornii na pokładzie rakiety Falcon 9. Obecnie przechodzi fazę wczesnej orbity, która pozwoli potwierdzić, że wszystkie systemy działają prawidłowo. Docelowo będzie krążyć 1336 km nad Ziemią i wykonywać precyzyjne pomiary poziomu morza na niemal całej powierzchni oceanów.

Nowy satelita jest bliźniakiem Sentinel-6A, który działa od 2020 r. Oba urządzenia na kilka miesięcy będą lecieć w odstępie zaledwie 30 sek., aby umożliwić dokładną kalibrację danych. Potem to właśnie Sentinel-6B przejmie rolę głównej misji referencyjnej do pomiarów wysokości morza.

REKLAMA

Co potrafi Sentinel-6B?

Sercem satelity jest radar altimetryczny Poseidon-4, który wysyła impulsy w kierunku powierzchni oceanu i mierzy czas ich powrotu. Na tej podstawie określa z niezwykłą precyzją wysokość poziomu morza, a także prędkość wiatru i wysokość fal. Dane te są niezbędne do prognozowania pogody, ostrzeżeń przed sztormami oraz długoterminowych analiz klimatycznych.

System współpracuje z mikrofalowym radiometrem opracowanym przez NASA. To urządzenie koryguje wpływ pary wodnej w atmosferze na pomiary radaru, zwiększając tym samym ich dokładność. Sentinel-6B mierzy zmiany poziomu morza z dokładnością do około 2,5 cm. Taka granica błędu jeszcze dekadę temu była nieosiągalna.

Zmieniający się klimat pod lupą

Dlaczego tak ważne są pomiary poziomu mórz? Średni poziom oceanów stale rośnie, a jego tempo przyspiesza. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Arktyka grzeje się aż po samo dno, a jeszcze niedawno ONZ alarmowało, że zbliżamy się do punktu krytycznego, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny. To wszystko skutek globalnego ocieplenia, topnienia lodowców i rozszerzalności cieplnej wody. Dane z Sentinel-6B mają pozwolić naukowcom i decydentom lepiej zrozumieć tempo tych zmian i zaplanować działania chroniące społeczności nadbrzeżne.

Satelita Sentinel-6B ma zapewnić ciągłość najdokładniejszych pomiarów poziomu mórz do co najmniej 2030 r. Wspierając naukowców, meteorologów i agencje zarządzające infrastrukturą, stanie się kluczowym narzędziem w walce z konsekwencjami kryzysu klimatycznego.

Bezlitosne lustro dla ludzkości

Wysłanie na orbitę maszyny tak precyzyjnej, jak Sentinel-6B to tak naprawdę przede wszystkim powód do niepokoju dla nas wszystkich. Satelita nie jest tylko kolejnym narzędziem badawczym – jest bezlitosnym lustrem, w którym przyjdzie nam się przejrzeć. Precyzja pomiaru rzędu 2,5 cm oznacza definitywny koniec epoki gdybania i politycznych wymówek dla klimatycznych sceptyków.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Dane, które zaczną spływać z orbity, nie będą podlegać interpretacji czy debacie – będą twardym faktem. To nie będzie zatem miła lektura do porannej kawki z sojowym mleczkiem. To będzie swoisty akt oskarżenia i wyrok, który jako cywilizacja sami na siebie wydajemy, ignorując kolejne ostrzeżenia naukowców.

REKLAMA
Marcin Kusz
22.11.2025 16:40
Tagi: ESAGlobalne ocieplenieNASASatelitysatelity obserwacyjne
Najnowsze
16:30
Saturn zdejmuje pierścienie. Zobaczysz to tylko przez jedną noc
Aktualizacja: 2025-11-22T16:30:00+01:00
16:20
Pilica+ już w służbie. Wzmacniamy pierwszą linię obrony nieba
Aktualizacja: 2025-11-22T16:20:00+01:00
16:10
Ruszają szkolenia wojskowe. "Jest tysiące chętnych"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:10:00+01:00
16:00
Wojsko tworzy aplikację dla ludu. Zgłosisz nią "incydenty"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:00:00+01:00
12:28
Poczta Epsteina - każdy może wejść i poczytać jego maile. "Gmail z piekła rodem"
Aktualizacja: 2025-11-22T12:28:54+01:00
7:54
Polska testuje broń przyszłości. Drony strącane z pickupa
Aktualizacja: 2025-11-22T07:54:00+01:00
7:44
Microsoft mówi, że ma sposób na nudną pracę. Oby ci jej nie zabrał
Aktualizacja: 2025-11-22T07:44:00+01:00
7:33
Algorytmy szukają życia w skałach. Doskonale im to wychodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T07:33:00+01:00
7:22
Teleskop NASA leci ku Ziemi. Będą go łapać w locie
Aktualizacja: 2025-11-22T07:22:00+01:00
7:11
W górach potrzeba fabryk śniegu. Sytuacja jest dramatyczna
Aktualizacja: 2025-11-22T07:11:00+01:00
7:00
Wyjmij iPada ze śmietnika. Znowu będzie działał (prawie) tak, jak trzeba
Aktualizacja: 2025-11-22T07:00:00+01:00
21:52
Oszukali słuchawki Apple'a. Teraz Android jest jak iPhone
Aktualizacja: 2025-11-21T21:52:12+01:00
21:27
Przez Jamboree TV kupiłem kamerę Nintendo. Niestety, niepotrzebnie
Aktualizacja: 2025-11-21T21:27:13+01:00
20:47
Samsung będzie ci patrzył na ekran. Powie, co masz robić
Aktualizacja: 2025-11-21T20:47:41+01:00
18:58
Neuralink ma groźnego rywala. Ten implant ma przywracać ludzki głos
Aktualizacja: 2025-11-21T18:58:21+01:00
18:01
Apple sprzedaje kawałek gumy. Zapłacisz 400 zł?
Aktualizacja: 2025-11-21T18:01:03+01:00
16:56
Arktyka grzeje się aż po samo dno. Tragiczne wiadomości
Aktualizacja: 2025-11-21T16:56:09+01:00
16:35
Rząd bierze się za ochronę Polaków w sieci. Jest nowa ustawa
Aktualizacja: 2025-11-21T16:35:19+01:00
16:15
Bałtyk pod specjalną ochroną. Dostajemy nowe narzędzia
Aktualizacja: 2025-11-21T16:15:26+01:00
16:12
Android Auto z ogromnym ulepszeniem. Sprawdź u siebie
Aktualizacja: 2025-11-21T16:12:50+01:00
15:18
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-21T15:18:34+01:00
15:05
Atrapa bomby na torach. Policja: "To prowokacja"
Aktualizacja: 2025-11-21T15:05:19+01:00
14:36
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy
Aktualizacja: 2025-11-21T14:36:22+01:00
13:17
Duo idealne na Szlaku: Jak Wybrać E-MTB, który Pasuje do Was obojga?
Aktualizacja: 2025-11-21T13:17:56+01:00
12:52
Czatbot Muska robi z niego mistrza picia moczu. Absurd poza skalą
Aktualizacja: 2025-11-21T12:52:41+01:00
12:01
Spotify z funkcją, która wkurzy konkurencję. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-11-21T12:01:43+01:00
11:37
Przetrwały 9 miesięcy w kosmicznej pustce. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-11-21T11:37:39+01:00
11:02
Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania
Aktualizacja: 2025-11-21T11:02:04+01:00
10:20
Od komety 3I/ATLAS coś się odłączyło. "Statek-matka mógł wypuścić sondy"
Aktualizacja: 2025-11-21T10:20:06+01:00
9:01
Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka
Aktualizacja: 2025-11-21T09:01:04+01:00
8:51
Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"
Aktualizacja: 2025-11-21T08:51:49+01:00
8:09
Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument
Aktualizacja: 2025-11-21T08:09:29+01:00
6:45
Na krańcu naszego układu odkryliśmy lodowe światy. To sekret Neptuna
Aktualizacja: 2025-11-21T06:45:00+01:00
6:34
Armia USA dostanie elektrownie jądrowe. Na ciężarówkach
Aktualizacja: 2025-11-21T06:34:00+01:00
6:23
Pijesz fluorowaną wodę i spada ci IQ. W końcu zbadali wielki mit
Aktualizacja: 2025-11-21T06:23:00+01:00
6:12
Złapali kosmiczny korkociąg – jedno z najrzadszych zjawisk Wszechświata
Aktualizacja: 2025-11-21T06:12:00+01:00
6:01
Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra
Aktualizacja: 2025-11-21T06:01:00+01:00
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA