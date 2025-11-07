ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"

Ładowanie...

Według raportu Emissions Gap 2025, aby utrzymać wzrost średniej globalnej temperatury poniżej 1,5°C względem epoki przedprzemysłowej, świat musiałby zredukować emisje gazów cieplarnianych aż o 55 proc. do 2035 r. (w porównaniu z poziomem z 2019 r.). Tymczasem z obecnym tempem działań nie ma żadnych realnych szans, by cel ten został osiągnięty.

Eksperci UNEP piszą wprost: przekroczenie granicy 1,5°C jest niemal pewne i nastąpi w ciągu najbliższej dekady. Wzrost temperatur powyżej tego progu może mieć katastrofalne konsekwencje, zwłaszcza dla krajów rozwijających się i wysp o niskim położeniu, które już teraz zmagają się z falami upałów, suszami czy podnoszącym się poziomem mórz.

Różnica między 1,5 a 2°C to kataklizm

Choć 1,5°C wydaje się niewielką wartością, każde dodatkowe 0,5 stopnia ma tak naprawdę ogromne znaczenie. Wzrost globalnej temperatury do 2°C (a taki scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny) może oznaczać nawet dwukrotny wzrost liczby ludzi narażonych na ekstremalne upały. Lato bez lodu w Arktyce będzie się wtedy zdarzać co dekadę, zamiast raz na sto lat. Koralowce stracą do 29 proc. więcej swojego zasięgu, a wieczna zmarzlina stopnieje o 38 proc. bardziej niż przy wzroście o 1,5°C.

UNEP ocenia, że aby pozostać poniżej progu 2°C, potrzebne są redukcje emisji rzędu 35 proc. do 2035 r. Jednak obecne deklaracje państw z całą pewnością nie idą w tym kierunku. Prognozowane jest globalne ocieplenie na poziomie od 2,3 do 2,5°C, a przy kontynuacji dotychczasowej polityki nawet 2,8°C do końca stulecia.

Małe poprawki nie zmienią kursu. Trzeba rewolucji

Jak zauważa redakcja LiveScience, choć raport z 2025 r. jest minimalnie bardziej optymistyczny niż jego poprzednia edycja, to tak naprawdę zmiana ta wynika w dużej mierze z samej metodologii. Sam postęp w realnych działaniach państw jest znikomy. Nowe obietnice Chin czy USA niemal nie wpłynęły na ogólną prognozę. Na dodatek niektóre wcześniejsze zobowiązania, jak potencjalne ponowne wyjście USA z porozumienia paryskiego, mogą całkowicie zniweczyć i tak niewielki postęp. Wnioski raportu są więc gorzkie: świat pozostaje daleko od celów porozumienia paryskiego, a czas się kończy.

Publikacja raportu nastąpiła na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP30 w Brazylii. Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva zapowiedział, że jego kraj przedstawi propozycję powołania nowej globalnej rady środowiskowej – organu, który miałby prawo kontrolować, jak państwa realizują swoje klimatyczne zobowiązania. Jak podkreślił Lula w rozmowie z agencją Reuters, jeśli nikt nie będzie tego egzekwował, to nic się nie zmieni. Brazylia, kraj o istotnym znaczeniu dla globalnego bilansu węgla ze względu na lasy Amazonii, stara się w ten sposób wzmocnić pozycję jako lider zmian klimatycznych, ale nawet najambitniejsze postulaty nie wystarczą, jeśli nie pójdą za nimi czyny.

Granica 1,5°C była przez lata symbolem nadziei – punktem, po którego przekroczeniu skutki globalnego ocieplenia miały stać się nieodwracalne. Teraz ONZ przyznaje, że tej granicy nie uda się już uniknąć. Pozostaje pytanie, czy zrobimy cokolwiek, by nie przekroczyć kolejnej i jeszcze bardziej katastrofalnej.

Marcin Kusz 07.11.2025 06:08

