Jak działa funkcja Ambilight i dlaczego warto z niej korzystać?

Ambilight w telewizorach Philipsa ma kilka trybów działania. Może on podświetlać ścianę za telewizorem wskazaną przez nas barwą (również, gdy sam odbiornik jest wyłączony), a więc pełnić funkcję dość oryginalnej bocznej lampy. Ma też kilka trybów intensywności. Możemy go sprzęgnąć z dźwiękiem, co pewnie spodoba się fanom puszczania muzyki na telewizorze. Wystarczy uruchomić Spotify lub dowolną inną aplikację muzyczną na telewizorze, a Ambilight przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji stworzy efektowną wizualizację – w ramach kilku dostępnych do wyboru szablonów.