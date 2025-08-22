Orlen odkrył ropę na Morzu Północnym. Pobił nowy rekord

Ładowanie...

Odkrycia dokonał Orlen Upstream Norway wraz z partnerami. Zasoby wydobywalne złoża szacowane są nawet na ok. 134 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Biorąc pod uwagę udziały Orlenu w koncesjach, najnowsze odkrycie ma zapewnić grupie dodatkowe 10,5-15 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Zastosowane w trakcie wiercenia innowacyjne metody poszukiwań umożliwiły szybkie, a jednocześnie bardzo dokładne przebadanie dużego obszaru – relacjonuje Orlen

Najpierw wykonano odwiert pionowy do głębokości 2250 m. Następnie odwiercono kilka odwiertów horyzontalnych w różnych kierunkach. Trzy z nich przekroczyły 10 km, co jest nowym rekordem długości odwiertów horyzontalnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

- Projekt Omega Alfa wyznacza nowe standardy działalności poszukiwawczej. Dzięki odwierceniu wyjątkowo długich, precyzyjnie poprowadzonych odwiertów, zebraliśmy szczegółowe dane, które ułatwią i przyspieszą potencjalne wydobycie. Zasoby Omega Alfa będą włączone do produkcji wspólnie z innymi złożami ropy i gazu na obszarze Yggdrasil, w których Orlen jest udziałowcem i które obecnie są w trakcie zagospodarowania. Przełoży się to na większą efektywność wydobycia, zarówno w wymiarze finansowym jak i operacyjnym – powiedział Wiesław Prugar, Członek Zarządu ORLEN SA ds. wydobycia.

Partnerzy wykonali odwierty o łącznej długości 45 km

Jak wyjaśnia Orlen, pozwoliło to udokumentować znaczące zasoby węglowodorów, przede wszystkim ropy naftowej, w ilości szacowanej 96-134 milionów baryłek ekwiwalentu ropy.

Przy wykonywaniu odwiertów horyzontalnych partnerzy zastosowali technologię geo-steeringu, która umożliwia bardzo precyzyjne, bieżące modyfikowanie trajektorii wiercenia na podstawie danych przekazywanych z czujników zainstalowanych tuż za świdrem wiertniczym. Pozwala to tak prowadzić wiercenie, aby odwiert cały czas znajdował się w warstwie roponośnej. O skuteczności tej metody świadczy fakt, że w trakcie wiercenia Omega Alfa partnerzy uzyskali kontakt ze złożem na łącznym odcinku 40 kilometrów – opisuje technologię polska spółka.

Wcześniej w tym roku grupa Orlen odkryła złoże E-prospect. Szacowane zasoby wydobywalne wynoszą 3-7 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Złoże znajduje się w pobliżu hubu produkcyjnego Skarv, w którym Orlen Upstream Norway również ma udziały.

Adam Bednarek 22.08.2025 13:43

