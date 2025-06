Polska chce więcej wiatraków na Bałtyku. Nowa farma zapewni tani prąd dla 1,25 mln gospodarstw

Planowana moc farmy Baltic East to około 1 GW. Co to oznacza w praktyce? Taka ilość energii wystarczy, by zasilić około 1,25 mln gospodarstw domowych. To mniej więcej tyle, ile liczy cała aglomeracja warszawska. A co najważniejsze – energia ta będzie całkowicie zeroemisyjna, co wpisuje się w ambitne cele klimatyczne Polski i Unii Europejskiej.