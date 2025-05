Burmistrz tłumaczył mieszkańcom, dlaczego nie trzeba bać się wiatraków. Nagle powiedział o... kotach

Oczywiście to wcale nie tak, że skoro wiatraki odpowiadają za śmierć tylko tysięcy ptaków, a koty czy konstruktorzy szklanych budynków mają na sumieniu miliony czy wręcz miliardy istnień, to na szkody wyrządzone przez turbiny można machnąć ręką. Jeżeli jednak rzeczywiście zależy nam na dobru zwierząt, to nie powinno się działać wybiórczo.