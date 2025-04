Nie mogą oglądać telewizji, gdy wieje wiatr. - To wina wiatraków - mówią

Finałowa scena w filmie lub serialu. Za chwilę wszystko stanie się jasne. Albo, podkręćmy dramaturgię, inny scenariusz – ulubiona drużyna przeprowadza ostatnią akcję. Jeśli podanie dotrze do napastnika, a ten pewnym strzałem pokona bramkarza, zespół zdobędzie puchar, awansuje do finału, utrzyma się w lidze lub dokona się inna wyczekiwana rzecz. Skrzydłowy pędzi z lewej strony, dośrodkowuje, zamieszanie w polu karnym i… obraz ginie! No tak, za oknem wichura, więc jak zwykle są problemy z telewizją!