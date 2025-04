Wielu straszy, a oni na wiatrakach zarobili. Wójt mówi, ile zyskali

Na przykład firma, która jest w trakcie budowy tych 23 turbin, przekazała darowiznę na rzecz budżetu gminy Potęgowo w wysokości 2,4 mln zł ze wskazaniem na realizację konkretnych inwestycji. Potraktowaliśmy to jako wkład do środków, które pozyskaliśmy wcześniej z Polskiego Ładu, co łącznie stanowiło kwotę 18 mln złotych. Te 2,4 mln złotych pozwoliły nam odciążyć nasz budżet i zrealizować zakup dwóch ciężkich ratowniczo-gaśniczych wozów strażackich oraz dwóch autokarów szkolnych do naszego taboru dowożącego dzieci do placówek oraz na realizację trzech inwestycji drogowych w miejscowościach, które długo na nie czekały – powiedział smoglab.pl Litwin.