Słuchawki w ekstra cenach na Black Friday. Trudno się powstrzymać

To wyjątkowa okazja, by sięgnąć po sprzęt, który jeszcze niedawno wydawał się poza zasięgiem. Jeśli odkładaliście wymianę swojego sprzętu, czekaliście na spadek cen albo po prostu chcecie wzbogacić kolekcję słuchawek - ten przewodnik jest dla ciebie. Wybraliśmy najciekawsze oferty Black Friday 2025, które łączą wysoką jakość z realnymi, odczuwalnymi obniżkami.

Słuchawki douszne (TWS)

Beats Fit Pro

Beats Fit Pro

Beats Fit Pro to model, który od lat wyznacza standard w segmencie dousznych słuchawek Apple’a. W tegorocznej promocji ich cena spadła z 765 zł do 481,46 zł - to aż 37 proc. taniej. Konstrukcja została zaprojektowana tak, by idealnie dopasować się do kształtu ucha, co sprawdza się zarówno podczas treningu, jak i codziennego użytkowania. Charakterystyczne dla Beats brzmienie to mocny bas i ciepłe, przyjemne średnie tony - idealne dla fanów energetycznych gatunków muzycznych.

Słuchawki błyskawicznie synchronizują się z iPhone’em, iPadem czy MacBookiem, a aktywne tłumienie szumów działa solidnie, choć nie dorównuje topowym modelom Sony czy Sennheisera. Bateria wystarcza na około 6 godz., a etui wydłuża ten czas do 30 godzin. Dla użytkowników ekosystemu Apple’a to niemal obowiązkowy wybór - zwłaszcza w tej cenie.

JBL Wave Flex 2

Niedroga propozycja od JBL - Wave Flex 2 - kosztuje teraz 169 zł zamiast 205 zł. To 18 proc. taniej, a w zamian otrzymujemy słuchawki idealne do codziennego użytku. Brzmienie jest uniwersalne, dobrze sprawdza się w różnych gatunkach muzycznych, a zestaw silikonowych nakładek pozwala dopasować je do ucha.

ANC działa tu w podstawowym zakresie - nie wyciszy całkowicie hałasu w samolocie, ale świetnie radzi sobie w spokojniejszych warunkach. Bateria wystarcza na 8 godz., a etui wydłuża czas pracy do 32 godz.. To świetny wybór dla osób, które chcą tanich, niezawodnych słuchawek do pracy zdalnej czy codziennego słuchania muzyki.

Słuchawki gamingowe nauszne

Corsair HS80 Max

Corsair HS80 Max

Corsair HS80 Max to gamingowe słuchawki, które w promocji kosztują 399 zł zamiast 599 zł. Przetworniki 40 mm oferują szeroką scenę dźwiękową - kluczową w grach FPS czy strategicznych, gdzie liczy się precyzyjne pozycjonowanie. Mikrofon zapewnia czystą transmisję głosu, a konstrukcja jest wygodna nawet podczas długich sesji.

Słuchawki działają zarówno bezprzewodowo (2.4 GHz dongle), jak i przewodowo przez USB-C, co zapewnia kompatybilność z PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

HyperX Cloud III S Wireless

HyperX Cloud III S Wireless

HyperX Cloud III S Wireless to klasyk w świecie gamingu. W promocji kosztują 399 zł zamiast 439 zł. Ważą zaledwie 250 g, więc są wygodne nawet podczas wielogodzinnych rozgrywek. Przetworniki 50 mm generują pełne, przestrzenne brzmienie, a bateria wystarcza na 30 godz.

Mikrofon z redukcją szumów gwarantuje czystą komunikację, a połączenie przez dongle 2.4 GHz jest stabilne i z niskimi opóźnieniami. To bezpieczny wybór dla każdego gracza - niezależnie od platformy.

Razer Kaira Pro for Xbox

Razer Kaira Pro for Xbox

Razer Kaira Pro for Xbox to sprzęt stworzony z myślą o konsolach Xbox. Cena spadła z 499 zł do 239,99 zł - aż o 52 proc. To jedna z największych obniżek tegorocznego Black Friday. Słuchawki obsługują konsolowe spatial audio, które robi ogromne wrażenie w grach obsługujących tę technologię.

Przetworniki 50 mm oferują dynamiczne brzmienie z mocnym basem, a miękkie nauszniki i lekka konstrukcja zapewniają wygodę. Połączenie przez dedykowany adapter Xbox gwarantuje pełną kompatybilność i stabilność. Jeśli masz Xbox Series X/S - to oferta, której nie możesz przegapić.

Słuchawki nauszne premium

Nothing CMF Headphone Pro

Nothing CMF Headphone Pro

Nothing CMF Headphone Pro to propozycja dla osób, które chcą wyróżnić się designem. Cena spadła z 449 zł do 299 zł – 33 proc. taniej. Modularna konstrukcja pozwala wymieniać elementy, co czyni je unikatowymi na tle konkurencji. Przetworniki 40 mm oferują neutralne, zbalansowane brzmienie.

ANC działa solidnie, choć nie dorównuje topowym modelom Sony czy Bose. Bateria wystarcza na imponujące 55 godz. (bez ANC) lub 48 godz. (z ANC). Obsługa dotykowa jest intuicyjna, a aplikacja mobilna Nothing umożliwia personalizację brzmienia. To świetna alternatywa dla osób, które szukają czegoś mniej oczywistego niż klasyczne marki premium.

Sennheiser Momentum 4

Sennheiser Momentum 4

Sennheiser Momentum 4 to kwintesencja słuchawek premium od marki z ponad stuletnią tradycją. W tegorocznej promocji ich cena spadła z 899 zł do 782,32 zł - to 13 proc. taniej. Choć obniżka nie jest spektakularna to dla audiofilów liczy się przede wszystkim jakość, a ta tutaj jest bezdyskusyjna. Przetworniki 42 mm dostarczają bogatego, szczegółowego brzmienia, które pozostaje bliskie neutralności, z lekkim podbiciem średnio-niskich tonów. Momentum 4 sprawdzają się w każdym gatunku - od jazzu po elektronikę.

Bateria imponuje - aż 60 godz. pracy na jednym ładowaniu. To oznacza, że możesz korzystać z nich przez dwa tygodnie bez podpinania do ładowarki. ANC działa solidnie, choć naturalna izolacja akustyczna sprawia, że nie jest tu najważniejszym elementem. Jeśli szukasz słuchawek na co dzień, które oferują rewelacyjną jakość dźwięku - Momentum 4 to wybór niemal obowiązkowy.

Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM5 to sztandarowy model, który od lat uchodzi za wzorzec w świecie słuchawek z ANC. Cena spadła z 899 zł do 799 zł - 11 proc. taniej. Technologia tłumienia szumów w tym modelu jest uznawana za najlepszą na rynku. Przetworniki 30 mm, choć niewielkie, zostały zoptymalizowane tak, by dostarczać energiczne, dynamiczne brzmienie z mocnym basem i wyraźnymi wysokimi tonami.

Komfort użytkowania stoi na wysokim poziomie - konstrukcja dobrze rozkłada ciężar na głowie, dzięki czemu nawet dłuższe sesje nie są męczące. Bateria wystarcza na około 8 godz. z włączonym ANC. To krócej niż u konkurencji, ale jakość redukcji hałasu rekompensuje ten kompromis. Obsługa dotykowa jest intuicyjna, a aplikacja Sony Headphones Connect pozwala na pełną personalizację. Jeśli twoim priorytetem jest najlepsze możliwe ANC - WH-1000XM5 to model, który spełni oczekiwania.

Soundcore Life Q30

Soundcore Life Q30

Soundcore Life Q30 to dowód na to, że niedrogie słuchawki mogą oferować funkcje z wyższej półki. Cena spadła z 240 zł do 199 zł – 17 proc. taniej. Model obsługuje kodek LDAC, co pozwala przesyłać muzykę w jakości wyższej niż standardowe Bluetooth. Przetworniki 40 mm zapewniają bogate brzmienie z mocnym basem - idealne dla fanów elektroniki czy rapu.

Bateria wystarcza na 40 godz. bez ANC lub 30 godz. z ANC, co jest świetnym wynikiem w tej klasie cenowej. Obsługa dotykowa jest wygodna, a aplikacja Soundcore daje dostęp do zaawansowanego EQ. ANC działa zauważalnie, choć nie dorównuje topowym modelom Sony czy Sennheisera. To jednak świetny wybór dla osób, które chcą zaawansowanych funkcji w rozsądnej cenie.

Soundcore Q20i

Soundcore Q20i

Soundcore Q20i to najtańsze wejście do świata słuchawek bezprzewodowych - w promocji kosztują 129 zł zamiast 169,99 zł. Mimo niskiej ceny oferują ANC, solidny czas pracy na baterii i przyzwoite brzmienie. Przetworniki 40 mm generują energiczny dźwięk - może nieco zbyt podkolorowany dla audiofilów, ale idealny dla osób szukających angażującego odsłuchu.

Bateria wystarcza na 50 godz. bez ANC lub 40 godzin z ANC - to wynik zawstydzający wiele droższych modeli. Obsługa dotykowa jest uproszczona, ale funkcjonalna. ANC działa w podstawowym zakresie, wystarczającym do spokojniejszych warunków. Q20i to sprzęt prosty, ale niezawodny - idealny dla osób z ograniczonym budżetem lub jako druga para słuchawek.

Zakończenie

Black Friday 2025 to prawdziwa uczta dla miłośników audio. Niezależnie od tego, czy szukasz tanich słuchawek do codziennego użytku, gamingowych zestawów z szeroką sceną dźwiękową, czy modeli premium z najlepszym ANC - tegoroczne promocje obejmują pełne spektrum rozwiązań.

Kluczem do udanych zakupów jest świadomość własnych potrzeb. Jeśli cenisz mobilność i podcasty - wybierz lekkie TWS-y. Jeśli grasz - postaw na gamingowe propozycje Corsaira, HyperX-a czy Razera. A jeśli chcesz inwestować w najwyższą jakość - Sony WH-1000XM5 i Sennheiser Momentum 4 to modele, które będą ci służyć przez lata.

Nie zwlekaj - promocje Black Friday są ograniczone czasowo, a najpopularniejsze modele znikają z półek błyskawicznie. Każdy z opisanych tu zestawów ma potencjał, by stać się inwestycją w lepsze brzmienie. Powodzenia w wyborze idealnych słuchawek!

Maciej Gajewski 25.11.2025 15:46

