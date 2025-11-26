REKLAMA
Chatboty przejmują zakupy. Cały proces chcą wygryźć do zera

Zakupy bez wychodzenia z chatbota to najnowsza broń w wojnie o użytkownika. Wraz z wydaniem nowej funkcji Perplexity obiecuje, że zakupy - od samego pomysłu aż po płatność - dokonamy w konwersacji z chatbotem.

Malwina Kuśmierek
Perplexity asystent zakupów
Jesteśmy w samym środku zakupowego szaleństwa, co postanowiły wykorzystać nie tylko sklepy i media, ale także firmy oferujące nam popularne chatboty. Po wczorajszej premierze funkcji ChataGPT, która może wygryźć tradycyjne wyszukiwanie recenzji i opinii, dziś Perplexity chce wygryźć sam proces zakupowy - od pierwszego pytania po finalizację płatności.

Perplexity prezentuje swoją wizję zakupów. Chatbot zastąpi sklepy, poradniki i wyszukiwarki

Perplexity AI ogłosiło wprowadzenie do swojego asystenta nowego modułu, który pozwala nie tylko przeglądać rekomendacje produktów, ale też kupować je bez opuszczania okna rozmowy. Asystent Perplexity ma działać jak "personalny doradca zakupowy", korzystając z kontekstu wcześniejszych zapytań i preferencji użytkownika. Jeśli ktoś zapyta o najlepszą zimową kurtkę do codziennych przepraw promem do San Francisco, chatbot przygotuje zestaw propozycji dopasowanych do stylu życia, a później - gdy użytkownik spyta o buty lub plecak - uwzględni wcześniejsze odpowiedzi.

Rekomendacje są prezentowane w formie kart z najważniejszymi parametrami, plusami i minusami oraz krótkimi podsumowaniami na podstawie recenzji. Gdy użytkownik podejmie decyzję, Perplexity umożliwia dokonanie zakupu od razu, wykorzystując przechowywane w PayPalu dane płatnicze. Wszystko odbywa się w jednym miejscu, a sprzedawcy pozostają pełnoprawnymi uczestnikami transakcji - otrzymują dane klientów, obsługują zwroty i mogą komunikować się z klientem tak, jakby do transakcji doszło na ich własnej stronie.

Perplexity mocno podkreśla, że jego rozwiązanie ma oddać użytkownikom "radość odkrywania", której brakuje - zdaniem firmy - zarówno tradycyjnej wyszukiwarce, jak i mediom kierującym się afiliacjami. Nowa funkcja ma być naturalnym przedłużeniem tego, jak podejmujemy decyzje: pytamy, porównujemy, zawężamy wybór i kupujemy wtedy, gdy jesteśmy pewni potrzeby i wyboru. Asystent ma pomagać w całym procesie, nie zastępując użytkownika, lecz upraszczając każdą czynność po drodze.

Na razie jednak z tej wygody skorzystają wyłącznie użytkownicy w Stanach Zjednoczonych - funkcja trafiła tam do wersji webowej i desktopowej, a w ciągu kilku tygodni pojawi się także w aplikacjach mobilnych. W Polsce pozostaje więc czekać, aż Perplexity zauważy, że istnieje świat poza Ameryką Północną.

Jednocześnie na otarcie łez przypominam, że nadal aktywna jest promocja, w ramach której można zgarnąć rok Perplexity Pro za darmo. Wystarczy zalogować się do usługi PayPal przez specjalnie przygotowany przez Perplexity link, by aktywować roczne Pro za darmo. Promocja trwa do końca roku.

Malwina Kuśmierek
26.11.2025 08:37
Tagi: ChatbotPerplexitySztuczna inteligencja (AI)Zakupy online
