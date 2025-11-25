ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone

Ładowanie...

ChatGPT to ulubieniec świata pod względem doradzania w kwestiach mniej i bardziej poważnych. Nie umknęło to uwadze OpenAI, które chce abyś swoje kolejne decyzje zakupowe oparł nie na opiniach na grupie na Facebooku, recenzjach w sklepach internetowych, wypowiedziach z for internetowych czy rozmowie ze szwagrem, a - dobrze zgadłeś - rozmowy z chatbotem. Na trzy dni przed Black Friday firma wprowadza nowe narzędzie "Analiza zakupów" (ang. "Shopping Research"), czyli dedykowanego asystenta zakupowego wbudowanego w ChatGPT.

REKLAMA

ChatGPT z funkcją sugestii produktów. Chatbot wygryzie fora i znajomych-ekspertów?

Jak możemy przeczytać na blogu firmy, nowa funkcja wykorzystuje specjalną wersję modelu GPT-5 mini trenowaną wyłącznie do zadań zakupowych. OpenAI podkreśla, że model został nauczony czytania "zaufanych źródeł", cytowania rzetelnych informacji i łączenia ich w spójny przewodnik zakupowy. W praktyce praca z Analizą zakupów nie różni się dużo od zwykłej rozmowy z ChatemGPT - bot dopytuje o budżet, preferencje i kontekst, po czym zaczyna przeszukiwać internet w poszukiwaniu modeli dopasowanych do potrzeb użytkownika. W trakcie można wskazać elementy typu "więcej takich" albo "to mnie nie interesuje", a ChatGPT natychmiast zawęża lub modyfikuje wyniki.

Po kilku minutach użytkownik otrzymuje gotowy przewodnik zakupowy. Zawiera on listę produktów, różnice między nimi, kluczowe wady i zalety oraz aktualne informacje pochodzące od sprzedawców: dane techniczne, zdjęcia, ceny i dostępność. Naturalnie, OpenAI zastrzega, że system może popełniać błędy - zwłaszcza w kwestii cen czy stanów magazynowych, dlatego ostateczna weryfikacja pozostaje w rękach użytkownika.

1 / 3 Poszczególne etapy pracy z Analizą zakupów

OpenAI udostępnia Analizę Zakupów globalnie i także dla użytkowników korzystających z bezpłatnej wersji modelu. Ponadto firma deklaruje, że przez cały okres świąteczny narzędzie będzie dostępne praktycznie bez ograniczeń. By rozpocząć pracę z narzędziem wystarczy otworzyć ChatGPT, kliknąć ikonę "+" i wybrać opcję "Analiza zakupów".

Analiza zakupów w ChatGPT

To jednak niejedyna nowość, jaką przygotowało OpenAI. W ramach narzędzia ChatGPT Pulse - dostępnego tylko dla subskrybentów Pro - narzędzie potrafi działać proaktywnie. Jeśli ktoś często rozmawia o rowerach elektrycznych, Pulse może sam zaproponować poradnik zakupowy skrojony na potrzeby użytkownika. Dodatkowo doświadczenie zakupowe jest dopracowane wizualnie: ChatGPT prezentuje karty produktów, obrazy, zestawienia i pozwala na szybkie filtrowanie propozycji. W przyszłości - jak zapowiada OpenAI - zakupy będzie można finalizować bezpośrednio w aplikacji, w ramach programu Instant Checkout.

Czytaj też: Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej

OpenAI zapewnia, że produkty sugerowane w ramach Analizy zakupów są organiczne - są sugestiami własnymi bota, a nie manipulowane przez algorytm, i oparte na powszechnie dostępnych informacjach, a chatbot nie przekazuje danych użytkownika sprzedawcom. Handel ma być jedynie jednym z obszarów, w którym ChatGPT w nadchodzących miesiącach będzie się rozwijał. Firma zapowiada, że narzędzie z czasem obejmie więcej kategorii produktów, jeszcze lepiej dostosuje rekomendacje do użytkownika i zyska nowe możliwości przeglądania oraz porównywania ofert.

W teorii ma to uprościć proces zakupowy, który dziś często wymaga przeglądania dziesiątek witryn, filmów i recenzji. W praktyce to kolejny znak, że generatywna AI zaczyna pełnić rolę nie tylko wirtualnego doradcy, ale i przewodnika po całym cyklu konsumenckim - od pierwszego wyszukiwania aż po zakup. Dla niektórych to wygoda. Dla branży e-commerce - potencjalna rewolucja. Dla grup na Facebooku służących radą zakupową? Cóż, ich dni mogą być policzone.

REKLAMA

Więcej na temat ChataGPT:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 25.11.2025 08:35

Ładowanie...