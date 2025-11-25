REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone

OpenAI udostępnia Analizę zakupów - nową funkcję ChataGPT. Zastępuje czasochłonne przeglądanie komentarzy, opinii i recenzji. Wygląda na to, że dni ekspertów z forów internetowych i samodzielnego myślenia o decyzjach zakupowych są policzone.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT funkcja analiza zakupów
REKLAMA

ChatGPT to ulubieniec świata pod względem doradzania w kwestiach mniej i bardziej poważnych. Nie umknęło to uwadze OpenAI, które chce abyś swoje kolejne decyzje zakupowe oparł nie na opiniach na grupie na Facebooku, recenzjach w sklepach internetowych, wypowiedziach z for internetowych czy rozmowie ze szwagrem, a - dobrze zgadłeś - rozmowy z chatbotem. Na trzy dni przed Black Friday firma wprowadza nowe narzędzie "Analiza zakupów" (ang. "Shopping Research"), czyli dedykowanego asystenta zakupowego wbudowanego w ChatGPT.

REKLAMA

ChatGPT z funkcją sugestii produktów. Chatbot wygryzie fora i znajomych-ekspertów?

Jak możemy przeczytać na blogu firmy, nowa funkcja wykorzystuje specjalną wersję modelu GPT-5 mini trenowaną wyłącznie do zadań zakupowych. OpenAI podkreśla, że model został nauczony czytania "zaufanych źródeł", cytowania rzetelnych informacji i łączenia ich w spójny przewodnik zakupowy. W praktyce praca z Analizą zakupów nie różni się dużo od zwykłej rozmowy z ChatemGPT - bot dopytuje o budżet, preferencje i kontekst, po czym zaczyna przeszukiwać internet w poszukiwaniu modeli dopasowanych do potrzeb użytkownika. W trakcie można wskazać elementy typu "więcej takich" albo "to mnie nie interesuje", a ChatGPT natychmiast zawęża lub modyfikuje wyniki.

Po kilku minutach użytkownik otrzymuje gotowy przewodnik zakupowy. Zawiera on listę produktów, różnice między nimi, kluczowe wady i zalety oraz aktualne informacje pochodzące od sprzedawców: dane techniczne, zdjęcia, ceny i dostępność. Naturalnie, OpenAI zastrzega, że system może popełniać błędy - zwłaszcza w kwestii cen czy stanów magazynowych, dlatego ostateczna weryfikacja pozostaje w rękach użytkownika.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/chatgpt-analiza-zakupow-pytania.jpg
1/3
photophotophoto
Poszczególne etapy pracy z Analizą zakupów

OpenAI udostępnia Analizę Zakupów globalnie i także dla użytkowników korzystających z bezpłatnej wersji modelu. Ponadto firma deklaruje, że przez cały okres świąteczny narzędzie będzie dostępne praktycznie bez ograniczeń. By rozpocząć pracę z narzędziem wystarczy otworzyć ChatGPT, kliknąć ikonę "+" i wybrać opcję "Analiza zakupów".

Analiza zakupów w ChatGPT

To jednak niejedyna nowość, jaką przygotowało OpenAI. W ramach narzędzia ChatGPT Pulse - dostępnego tylko dla subskrybentów Pro - narzędzie potrafi działać proaktywnie. Jeśli ktoś często rozmawia o rowerach elektrycznych, Pulse może sam zaproponować poradnik zakupowy skrojony na potrzeby użytkownika. Dodatkowo doświadczenie zakupowe jest dopracowane wizualnie: ChatGPT prezentuje karty produktów, obrazy, zestawienia i pozwala na szybkie filtrowanie propozycji. W przyszłości - jak zapowiada OpenAI - zakupy będzie można finalizować bezpośrednio w aplikacji, w ramach programu Instant Checkout.

Czytaj też: Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej

OpenAI zapewnia, że produkty sugerowane w ramach Analizy zakupów są organiczne - są sugestiami własnymi bota, a nie manipulowane przez algorytm, i oparte na powszechnie dostępnych informacjach, a chatbot nie przekazuje danych użytkownika sprzedawcom. Handel ma być jedynie jednym z obszarów, w którym ChatGPT w nadchodzących miesiącach będzie się rozwijał. Firma zapowiada, że narzędzie z czasem obejmie więcej kategorii produktów, jeszcze lepiej dostosuje rekomendacje do użytkownika i zyska nowe możliwości przeglądania oraz porównywania ofert.

W teorii ma to uprościć proces zakupowy, który dziś często wymaga przeglądania dziesiątek witryn, filmów i recenzji. W praktyce to kolejny znak, że generatywna AI zaczyna pełnić rolę nie tylko wirtualnego doradcy, ale i przewodnika po całym cyklu konsumenckim - od pierwszego wyszukiwania aż po zakup. Dla niektórych to wygoda. Dla branży e-commerce - potencjalna rewolucja. Dla grup na Facebooku służących radą zakupową? Cóż, ich dni mogą być policzone.

REKLAMA

Więcej na temat ChataGPT:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
25.11.2025 08:35
Tagi: ChatGPTOpenAIZakupy online
Najnowsze
9:56
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-25T09:56:41+01:00
9:39
UOKiK bierze się za Apple'a. Mówi, że firma ściemnia i udaje, że chroni klientów
Aktualizacja: 2025-11-25T09:39:31+01:00
9:36
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:04+01:00
9:22
Tarcza drążąca tunel stoi, a ściany pękają. Jest tak źle, że Łódź prosi o pomoc
Aktualizacja: 2025-11-25T09:22:17+01:00
9:02
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-25T09:02:18+01:00
8:51
Świąteczne porządki z Roborockiem - najlepsze promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-25T08:51:34+01:00
8:35
ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone
Aktualizacja: 2025-11-25T08:35:19+01:00
8:28
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-25T08:28:25+01:00
7:59
Kolej, wodociągi i sieci zagrożone jak nigdy dotąd. Powstaje nowa jednostka
Aktualizacja: 2025-11-25T07:59:42+01:00
7:33
Spotify Wrapped 2025 tuż za rogiem. Jest prawdopodobna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-25T07:33:05+01:00
7:00
Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić
Aktualizacja: 2025-11-25T07:00:00+01:00
6:09
Kula, która widzi duchy. Neutrina podają pierwsze sekrety
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:42+01:00
6:09
Mózg ma wgrany BIOS. Ogromny potencjał dla medycyny i neurologii
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:14+01:00
6:00
Niewidzialna burza uderzyła w Ziemię. Ciche erupcje mieszają w pogodzie
Aktualizacja: 2025-11-25T06:00:00+01:00
5:46
Grawitacja nie działa jak trzeba. Mają odważną teorię
Aktualizacja: 2025-11-25T05:46:00+01:00
21:57
Google ze świetną nowością. Osiem razy szybsze prognozy
Aktualizacja: 2025-11-24T21:57:08+01:00
21:51
Valve gasi entuzjazm graczy. Steam Machine będzie drogi
Aktualizacja: 2025-11-24T21:51:27+01:00
18:52
Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp
Aktualizacja: 2025-11-24T18:52:49+01:00
18:26
Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony
Aktualizacja: 2025-11-24T18:26:33+01:00
17:55
Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać
Aktualizacja: 2025-11-24T17:55:19+01:00
17:47
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują
Aktualizacja: 2025-11-24T17:47:12+01:00
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA