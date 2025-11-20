REKLAMA
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli

OpenAI odpowiada nauczycielom, którzy od miesięcy pytają, jak pracować w świecie zdominowanym przez AI. Co prawda ChatGPT for Teachers nadal nie jest w stanie wykryć, czy to AI pisało rozprawkę, ale ma być pomocny w wielu innych kwestiach.

Malwina Kuśmierek
OpenAI prezentuje ChatGPT dla nauczycieli
OpenAI zauważyło, że współcześnie zdecydowana większość uczniów korzysta z ChataGPT i innych chatbotów oraz narzędzi AI. Dlatego zamiast na poważnie zająć się problemem niepokojących interakcji z chatbotem czy zastanowić się nad rozwiązaniem na wzór chińskiego, OpenAI daje nauczycielom kolejną inkarnację ChataGPT.

Przygotuje materiały, uporządkuje sprawdziany i da pomysł na scenariusz lekcji. Oto ChatGPT for Teachers

ChatGPT for Teachers, bo tak nazywa się nowa wersja, działa na tym samym silniku, który napędza model GPT-5.1 Auto. Chatbot feruje nielimitowane wiadomości, generowanie obrazów, obsługę plików, a także tzw. konektory, dzięki którym możliwe jest zaciąganie materiałów z usług takich jak Google Drive, Microsoft 365 czy Canva. W tej wersji dostępna jest także funkcja pamięci, pozwalająca asystentowi zapamiętać styl pracy nauczyciela, wykorzystywany program nauczania czy preferowane formaty materiałów. Podpowiedzi generowane na podstawie doświadczeń innych pedagogów pojawiają się bezpośrednio w interfejsie, kiedy użytkownik otwiera nowy czat.

OpenAI podkreśla, że wersja dla nauczycieli różni się od standardowego ChatGPT przede wszystkim poziomem bezpieczeństwa i zgodnością z regulacjami dotyczącymi danych uczniów, obowiązującymi w amerykańskich szkołach. Firma zapewnia, że materiały wgrywane do środowiska nie są wykorzystywane do trenowania modeli, a system został przygotowany tak, by spełniać wymogi FERPA - odpowiednika europejskich przepisów dotyczących ochrony danych uczniowskich. Równolegle wdrożono mechanizmy współpracy, takie jak przestrzenie robocze, możliwość dzielenia się konwersacjami czy tworzenia wspólnych GPT, dzięki czemu zespoły nauczycielskie mogą przygotowywać testy, konspekty i prezentacje w jednym miejscu.

Dostępność nowej wersji to już kolejny krok w ofensywie OpenAI na rynek edukacyjny, po wcześniejszych inicjatywach pokroju ChataGPT Edu czy Trybu Nauki. Tym razem firma celuje jednak bezpośrednio w kadrę szkolną - licząc, że to nauczyciele, a nie uczniowie, staną się ambasadorami narzędzia w klasach. Program rozwijany jest we współpracy z amerykańskimi dystryktami oświatowymi oraz związkami nauczycielskimi, a sugestie z pierwszego wdrożenia mają kształtować kolejne aktualizacje.

Sam ChatGPT for Teachers jest dostępny bezpłatnie dla zweryfikowanych nauczycieli K-12 (pierwszych dwunastu klas szkoły podstawowej) w Stanach Zjednoczonych - i tak pozostanie co najmniej do czerwca 2027 roku.

Co potem? OpenAI na razie unika konkretów, deklarując jedynie, że ceny mają być "przystępne", a ewentualne zmiany zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem. Firma nie ukrywa, że liczy na możliwie szeroką adopcję - także międzynarodową, o czym świadczą prowadzone od miesięcy programy pilotażowe m.in. w Estonii i Grecji.

Więcej na temat ChataGPT w starciu z nauką i edukacją:

Malwina Kuśmierek
20.11.2025 07:48
